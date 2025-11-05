Мостовой назвал Аленичева лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет: «Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили»
Александр Мостовой: Аленичев – лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшего тренера «Спартака» за последние 10 лет.
«Лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет? Для меня – Аленичев. Без его работы не было бы чемпионства при Каррере.
Все остальные особо не впечатлили», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости