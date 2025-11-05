Мостовой назвал Аленичева лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет: «Без его работы не было бы чемпионства при Каррере. Все остальные особо не впечатлили»

Александр Мостовой: Аленичев – лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшего тренера «Спартака » за последние 10 лет.

«Лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет? Для меня – Аленичев . Без его работы не было бы чемпионства при Каррере .

Все остальные особо не впечатлили», – сказал Мостовой.