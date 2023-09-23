Владимир Быстров: «Джикия потерял место в «Спартаке». Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Матч ТВ Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что Георгий Джикия уже не игрок основы «Спартака».

– Есть ощущение, что Джикия нескоро появится в стартовом составе «Спартака».

– Ну да. Вы видите, что Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля.

Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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18 комментариев

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bevooch
Ответ Фёдор Костяшкин
Бабич надеюсь надолго, дуарте старается конечно, но уровень так себе, другой вопрос, что джикия и не старается
А в чем тот "так себе" уровень проявляется? В том что в прошлом году от него на фланге убежали демонстративно?
Хз чем люди футбол смотрят. Сегодня (и не только) был одним из лучших на поле. И кстати начал голевую атаку со своего отбора внутри штрафной.
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fottball's soul
Джикия ровный парень, но в какой то момент перестал прогрессировать; сначала была стагнация, последний сезон-полтора дегиадация
Главное, чтоб не стал токсичным на скамейке
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Очки Дани Алвеса
Ну так эт самое, при всем уважении, но у Джикии ни одного трофейного сезона. Его даже в финале Кубка с Динамо поменяли, и только потом Спартак повел))
Он капитан и все дела, но пока Бабич просто сильнее выглядит, а Дуарте в паре с Бабичем гармоничнее, что ли. Хотя сегодня нормально так мимо мяча плюхнул, когда Бителло мимо штанги катнул.
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Arti22
С таким Бабичем плевать кто с ним в паре, главное, чтоб сосвем грубо не обрезал Дуарте как во 2 тайме, а так пусть старается, хотя по мне идеально наигрывать Бабича было с Черновым. Самое главное кого Абаскаль в центр поля ставит, отсюда идёт вся игра. Пруцев это двигатель этого Спартака, а если с ним ещё Литвинова поставит это будет очень умный центр в плане продвижения мяча, но Абаскаль сам себе гадит, ставя Зобнина Умярова, ладно Мартинс ещё пойдёт в качестве опорника, но первые 2 точно нет.
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Spartakus1984
Ответ Владислав Булгаков
Главное не сглазить, но Дуарте меньше брака стало, сегодня он был даже лучшим, делал такие подкаты, за которые в прошлом году привозил
Мальдини на минималках)))
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Фёдор Костяшкин
Бабич надеюсь надолго, дуарте старается конечно, но уровень так себе, другой вопрос, что джикия и не старается
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Владислав Булгаков
Главное не сглазить, но Дуарте меньше брака стало, сегодня он был даже лучшим, делал такие подкаты, за которые в прошлом году привозил
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Slavnov
у джикии проблемы с глазами,отказался от операции в межсезонье,сейчас страдает,да и другие травмы были,у человека лишний вес из-за этого,до сих пор,месяц и наберет форму и будет пара джикия бабич,дуарте молодой,пусть привыкает,прогрессирует,со временем станет твердым основным,про джикию еще,весь хейт про его игру,больше надуман,по статистике он топ 2 центральных спартака,первый бабич,но у него матчей мало,литвинов даже ниже джикии
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Джикию надо подержать на лавке...
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Demon44
Увы, но Георгий прилично сдал в качестве игры. нужно брать себя в руки и бороться за место. возраст ещё позволяет, главное чтобы мозги позволили.
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parfumer.01
Для Спартака это очень хорошо.
У нас когда Вася выходил в старте, то всегда считалось, что вдесятером начинаем 😂😂😂
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Валерий Самсонов
Ну все - трындец Абаскалю - ромашка 2 скоро начнется )
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WelD
Ответ Фёдор Костяшкин
Бабич надеюсь надолго, дуарте старается конечно, но уровень так себе, другой вопрос, что джикия и не старается
Моментами очень хорош, и тут же может накосячить. Но думаю прогрессировать будет.
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Spartakus1984
Ответ Фёдор Костяшкин
Бабич надеюсь надолго, дуарте старается конечно, но уровень так себе, другой вопрос, что джикия и не старается
Дуарте 23 всего лишь
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Demon44
Ответ Slavnov
у джикии проблемы с глазами,отказался от операции в межсезонье,сейчас страдает,да и другие травмы были,у человека лишний вес из-за этого,до сих пор,месяц и наберет форму и будет пара джикия бабич,дуарте молодой,пусть привыкает,прогрессирует,со временем станет твердым основным,про джикию еще,весь хейт про его игру,больше надуман,по статистике он топ 2 центральных спартака,первый бабич,но у него матчей мало,литвинов даже ниже джикии
не будет на постоянку Джикия и Бабича, только эпизодами, они оба левоногие, а у Абаскаля на это свой фетиж. Всё вспоминаем былую игру Георгия, которой нет минимум пару лет.
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