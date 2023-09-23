Владимир Быстров: «Джикия потерял место в «Спартаке». Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля»
Владимир Быстров считает, что Георгий Джикия уже не игрок основы «Спартака».
– Есть ощущение, что Джикия нескоро появится в стартовом составе «Спартака».
– Ну да. Вы видите, что Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля.
Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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Хз чем люди футбол смотрят. Сегодня (и не только) был одним из лучших на поле. И кстати начал голевую атаку со своего отбора внутри штрафной.
Главное, чтоб не стал токсичным на скамейке
Он капитан и все дела, но пока Бабич просто сильнее выглядит, а Дуарте в паре с Бабичем гармоничнее, что ли. Хотя сегодня нормально так мимо мяча плюхнул, когда Бителло мимо штанги катнул.
У нас когда Вася выходил в старте, то всегда считалось, что вдесятером начинаем 😂😂😂