Владимир Быстров: «Джикия потерял место в «Спартаке». Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля»

Владимир Быстров считает, что Георгий Джикия уже не игрок основы «Спартака».

– Есть ощущение, что Джикия нескоро появится в стартовом составе « ».

– Ну да. Вы видите, что лучше, а вообще неприкасаемый у .

Поэтому я думаю, что потерял место в «Спартаке», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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