Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»

Рафинья: Стереотип о недисциплинированности бразильцев должен остаться в прошлом.

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья Диас заявил, что мнение о недисциплинированности бразильских футболистов устарело.

– Как вы думаете, должен ли остаться в прошлом стереотип о том, что бразильские игроки не дисциплинированы и любят вечеринки?

– Да, я думаю, что этот стереотип должен остаться в прошлом. Конечно, всегда будут отдельные случаи, но в целом бразильские игроки сегодня чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны.

У нас всегда были таланты, но сейчас, я думаю, мы лучше понимаем важность подготовки, психического и физического благополучия. Этот образ недисциплинированного бразильца больше не соответствует тому, что мы представляем собой сегодня, – сказал Рафинья.