Бабич назвал Абаскаля лучшим тренером в карьере: «Идеальный!»

Срджан Бабич назвал Гильермо Абаскаля лучшим тренером в своей карьере.

перешел в «Спартак» этим летом, подписав контракт до 2026 года. В матче 8-го тура Мир против «Сочи» (1:0) сербский защитник забил свой первый гол в чемпионате.

– Можете описать одним словом?

– Идеальный! Он идеальный.

– Лучший тренер в вашей карьере?

– Да, – сказал защитник « ».

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