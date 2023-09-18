Бабич назвал Абаскаля лучшим тренером в карьере: «Идеальный!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Срджан Бабич назвал Гильермо Абаскаля лучшим тренером в своей карьере.

Бабич перешел в «Спартак» этим летом, подписав контракт до 2026 года. В матче 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0) сербский защитник забил свой первый гол в чемпионате.

– Можете описать Абаскаля одним словом?

– Идеальный! Он идеальный.

– Лучший тренер в вашей карьере?

– Да, – сказал защитник «Спартака».

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16 комментариев

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TIMOXA1979 TIMOXIN
Как он должен сказать? Тренер так себе, плохая техника, видно что не играл в футбол, так то мы его сливаем, наверное скоро будет новый тренер:)))
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Recreated
Пусть он Мостовому это скажет!
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Плевал я
Он еще и вышивать может. . и на машинке тоже)
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Ktoto_V_Dome
Я тоже, когда выигрывал какой-то турнир по шахматам, сразу говорил, что у меня лучший тренер. Правда, как говорится, до первого провала... Но это жизнь.
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трахтенберг месть коней
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Может он по-другой части имел ввиду?
а вот и подтянулись люди из другой лиги...
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Артем Гладских
рыжий не идеальный
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SMART789
Петушка хвалил кукуха
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coldwar
Наверное, сильно не везло Бабичу раньше с тренерами...
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WelD
Для Бабича идеальный. Команда на 6 месте в таблице. Пока только двойные стандарты.
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KTK
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Как он должен сказать? Тренер так себе, плохая техника, видно что не играл в футбол, так то мы его сливаем, наверное скоро будет новый тренер:)))
И с чеканкой беда ☝️
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