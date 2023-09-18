Бабич назвал Абаскаля лучшим тренером в карьере: «Идеальный!»
Срджан Бабич назвал Гильермо Абаскаля лучшим тренером в своей карьере.
Бабич перешел в «Спартак» этим летом, подписав контракт до 2026 года. В матче 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0) сербский защитник забил свой первый гол в чемпионате.
– Можете описать Абаскаля одним словом?
– Идеальный! Он идеальный.
– Лучший тренер в вашей карьере?
– Да, – сказал защитник «Спартака».
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