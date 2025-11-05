Павел Колобков: «Fan ID никогда не будет отменен, а обсуждение в таком тоне надо прекращать. Весь мир придет к этому стандарту»

Павел Колобков: Fan ID никогда не будет отменен.

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что паспорт болельщика никогда не будет отменен.

Ранее об этом же высказался действующий глава ведомства Михаил Дегтярев: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить».

«Паспорт болельщика никогда не будет отменен, а обсуждение в таком тоне и в таких формулировках надо прекращать. Оно бессмысленно и деструктивно.

Весь мир придет к этому стандарту. Уже на чемпионатах мира и на других турнирах есть такая система», – сказал Колобков.