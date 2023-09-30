Каррагер о поражении «Ливерпуля»: «Ужасная ошибка ВАР – не увидели защитника «Тоттенхэма» с вытянутой ногой»

Джейми Каррагер высказался об шокирующей ошибке после игры «Ливерпуля».

« » проиграл « » (1:2) в матче . В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев .

«Шокирующая ошибка, но это не имеет ничего общего с рисованием офсайдных линий.

ВАР не заметил центрального защитника «Тоттенхэма», и из-за этого там подумали, что Луис Диас опережает крайнего защитника.

В нынешнем сезоне, если офсайд очевиден, ВАР ускорял игру, заставляя ее идти быстрее, и не проводил офсайдные линии.

Ужасная ошибка – не увидели защитника «шпор» с вытянутой ногой», – написал бывший защитник «Ливерпуля» .

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!

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