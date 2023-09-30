Каррагер о поражении «Ливерпуля»: «Ужасная ошибка ВАР – не увидели защитника «Тоттенхэма» с вытянутой ногой»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Луис Диас Футбол

Джейми Каррагер высказался об шокирующей ошибке после игры «Ливерпуля».

«Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» (1:2) в матче АПЛ. В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.

«Шокирующая ошибка, но это не имеет ничего общего с рисованием офсайдных линий.

ВАР не заметил центрального защитника «Тоттенхэма», и из-за этого там подумали, что Луис Диас опережает крайнего защитника.

В нынешнем сезоне, если офсайд очевиден, ВАР ускорял игру, заставляя ее идти быстрее, и не проводил офсайдные линии.

Ужасная ошибка – не увидели защитника «шпор» с вытянутой ногой», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!

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47 комментариев

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Арман Мартиросян
Понимаю, что иногда сложно определить миллиметровые офсайды, но тут даже линии чертить не надо было, настолько была очевидная ситуация. Поражаюсь вообще как можно быть таким некомпетентным. Ну или продажным, так как такие ошибки в АПЛ уже закономерность.
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Артур Марутян
Беспредел, так откровенно чтоб топили одну команду еще не видел!
+26
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Трент 66
Ливерпуль единственный клуб, который может отобрать титул у судейских доминаторов, вот они и подключили все ресурсы.
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Phantom1289
Ответ llolishe
Ужасная ошибка это что в важном матче играют Матип и Гомез За 7 лет уже могли бы посильнее чуть игроков купить на эту позицию
Матип и Гомез отличный матч провели. Не надо грязь на них лить.
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aseke
За такое судей надо банить до конца сезона.
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Ненавидящий2.0
Никто там не хотел ничего видеть.

Столько лет болею за команду, казалось бы, пора уже привыкнуть к такому, а всё никак. Просто в голове не укладывается
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Андрей БелаРУС
Ответ aseke
За такое судей надо банить до конца сезона.
За коррупцию нужно в тюрьму садить, а не банить
+6
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Промах Мораты
Ответ Андрей БелаРУС
За коррупцию нужно в тюрьму садить, а не банить
Заговоры. Коррупция. Шапочки из фольги
+7
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Roman Sobolev
Петушки сегодня конкретно отскочили, конечно 🤦‍♂️
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llolishe
Ответ Phantom1289
Матип и Гомез отличный матч провели. Не надо грязь на них лить.
Ливерпулю надо усилять оборону
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Эксперимент
Ответ Трент 66
Ливерпуль единственный клуб, который может отобрать титул у судейских доминаторов, вот они и подключили все ресурсы.
Приплетать Сити к стороннему матчу и вообще никак к ним не относящемуся как-то жалко выглядит для болельщиков Ливерпуля.
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Phantom1289
Ответ llolishe
Ливерпулю надо усилять оборону
Надо, но это не значит, что эти два игрока плохо играли. И вообще. Да, Гомез не самый лучший защитник, но очень часто критика в его адрес не справедлива. А Матип так вообще отличный игрок.
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Михо
Такие моменты нормальные судьи даже без вар должны замечать
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Диер Ташкент
На телевизионном повторе сразу было видно, что оффсайда там нет. Как профессионалы на варе не могли не заметить игрока шпор это просто загадка. Точнее оно не загадка, а чисто заказное решение
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Денис Давыдов
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
все что-ли прошла любовь, завяли помидоры, быстро ты, оправдываешь свой ник полностью 😂
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Матвей Бондарев
До чего же судьи продажные, даже смотреть ВАР не стали... Но Ришарлисон из офсайда мяч на гол отдаст, вы не понимаете, это другое...
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Artūras Grigas
Такого ужасного судейства я еще не видел.
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Великолепный Пеп
Ответ Человек1991
Вот в таких моментах, когда игрок прямо и сразу по центру убегает один на один , можно фиксировать офсайд по ближнему , а не по дальнему игроку . В этом эпизоде по ближнему было вне игры , по дпльнему на одной линии , но дальний всё равно ничего бы не мог поделать в этой ситуации . А есть другие ситуации с миллиметровыми офсайдами, когда атака развивается с фланга, пас на игрока прямо с краю, и только потом после его забега и паса или перепасовки следует гол , например 2 таких гола не засчитали ПСЖ в важнейших матчах с Реалом и Баварией в Лиге Чемпионов, высчитывали какие то миллиметры хотя было на одной линии , и центральные защитники в таких голевых моментах были намного ближе к вратарю и добегали первыми до штрафной. Вот в таких ситуациях фиксировать сантиметровые офсайды это бред .
Какая разница мог он (дальний) что то поделать или нет? Это его проблема что он не в позиции
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Phantom1289
Ответ arspurs9
Точно так же все клубы и получали лишние очки из за судейских ошибок, включая Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм, МЮ и далее по списку.
Одно дело какие то реальные ошибки, которые где то не доглядели. Но конкретно этот матч просто что то вообще неадекватное. И этот матч не первый такой. Вот такие именно и надо переигрывать.
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Андрей БелаРУС
ВАР здесь не при чём ...
Это такая политика англосакских буржуев. Там всем и всегда рулят деньги....
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Уся Ваткин
Судьи медленно и синхронно моргали
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Uragan Boy
не люблю такие интервью после матча.
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Phantom1289
Ответ arspurs9
Какие? Тут главная ошибка (единственная) - отменённый чистый гол. Можно дальше. Отсутствие красных Кейна и Жоты в прошлых матчах - неадекватное? Да, переигрываем. Так всегда.
А первая Жоте за что желая была?
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arspurs9
Ответ Phantom1289
Одно дело какие то реальные ошибки, которые где то не доглядели. Но конкретно этот матч просто что то вообще неадекватное. И этот матч не первый такой. Вот такие именно и надо переигрывать.
Какие? Тут главная ошибка (единственная) - отменённый чистый гол.
Можно дальше.
Отсутствие красных Кейна и Жоты в прошлых матчах - неадекватное? Да, переигрываем. Так всегда.
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llolishe
Ответ QWertY
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В таблице АПЛ если твоя команда 10-ая оффсайд не фиксируется🤣
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