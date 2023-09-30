Постекоглу о 2:1 над «Ливерпулем»: «Тоттенхэму» пришлось справиться с трудностями – матч всем оставил впечатления. Незасчитанный гол Диаса – решение арбитров»

Эндж Постекоглу рассказал о победе над «Ливерпулем».

«Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1 в матче .

«Завершение матча окажет серьезное влияние и оставит впечатления всем его участникам. Этот матч – еще один вызов для нас.

Нам пришлось справиться с некоторыми проблемами и показать другую сторону нашей игры. Считаю, что команда сыграла хорошо во втором тайме.

Мы все еще команда, которая находится в зачаточном состоянии с точки зрения того, как мы хотим играть.

Что касается незасчитанного гола , то это не мое решение. Это решение арбитров. Если они ошиблись, уверен, что произойдет объяснение, и « » будет этим разочарован.

Но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нам», – сказал главный тренер « » .

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