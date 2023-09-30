Постекоглу о 2:1 над «Ливерпулем»: «Тоттенхэму» пришлось справиться с трудностями – матч всем оставил впечатления. Незасчитанный гол Диаса – решение арбитров»
Эндж Постекоглу рассказал о победе над «Ливерпулем».
«Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1 в матче АПЛ.
«Завершение матча окажет серьезное влияние и оставит впечатления всем его участникам. Этот матч – еще один вызов для нас.
Нам пришлось справиться с некоторыми проблемами и показать другую сторону нашей игры. Считаю, что команда сыграла хорошо во втором тайме.
Мы все еще команда, которая находится в зачаточном состоянии с точки зрения того, как мы хотим играть.
Что касается незасчитанного гола Луиса Диаса, то это не мое решение. Это решение арбитров. Если они ошиблись, уверен, что произойдет объяснение, и «Ливерпуль» будет этим разочарован.
Но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нам», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
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я не болельщик Ливера, но сегодня был судейский беспредел, в котором хозяев не обвинишь.
Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.
После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.
Постекоглу-учись!
Квертя-ОФФСААААЙД
Ухахахаха