Постекоглу о 2:1 над «Ливерпулем»: «Тоттенхэму» пришлось справиться с трудностями – матч всем оставил впечатления. Незасчитанный гол Диаса – решение арбитров»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Луис Диас Футбол

Эндж Постекоглу рассказал о победе над «Ливерпулем».

«Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1 в матче АПЛ.

«Завершение матча окажет серьезное влияние и оставит впечатления всем его участникам. Этот матч – еще один вызов для нас.

Нам пришлось справиться с некоторыми проблемами и показать другую сторону нашей игры. Считаю, что команда сыграла хорошо во втором тайме.

Мы все еще команда, которая находится в зачаточном состоянии с точки зрения того, как мы хотим играть.

Что касается незасчитанного гола Луиса Диаса, то это не мое решение. Это решение арбитров. Если они ошиблись, уверен, что произойдет объяснение, и «Ливерпуль» будет этим разочарован.

Но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нам», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

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30 комментариев

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Станислав Карбанович
Какие у Шпор трудности были? Слишком мало человек удалили?
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llolishe
Ответ Станислав Карбанович
Какие у Шпор трудности были? Слишком мало человек удалили?
Не удалили вратаря Ливерпуля
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Айрат Ситдиков
Ну было видно, что эндж сам в шоке от того, что происходило на поле и к футболу это не имело отношение
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Марсель Объелся
У Матипа реализация своих моментов в несколько раз лучше чем у Ришарлисона. Энджу стоит задуматься
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Reshal Hafizov
никаких претензий к игре ТТХ - каждый хотел выиграть, но судьи хотели больше поражения красным, чем хотели выиграть сам ТТХ🤷
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Alexey Lazarev
Как фанат Ливерпуля могу отметить то, с какой любовью и уважением Постекоглу всегда отзывался о нашей команде. И когда после свистка начались невразумительные пляски игроков, которые абсолютно не заслужили этой победы, он вел себя сдержанно.
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Руди Фёллер
Этот "классный" Тоттенхэм смог выиграть у Ливерпуля только с преимуществом в 2 человека, с незащитанным чистым голом и с автоголом. Короче хвастаться особо нечем и он это понимает
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corazón blanco
Ответ llolishe
Постекоглу:Трансфер Хупера-лучшая инвестиция ТТХ при мне Какой там Маддисон-он разве принес победу?
Постекоглу прокомментировал этот момент очень достойно, даже я бы сказал оптимально. Что он еще должен был сказать? Ведь это же действительно ошибки судьи за которую он и его команда никак не несут ответственности.
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Alex Cardo
Ответ llolishe
Кверте уже скинули сто пруфов что Диаз не оффсайде Квертя-ОФФСААААЙД Ухахахаха
То что скидывают, он называет фотошопом)))) Официальное заявление от английского судейского корпуса видимо тоже фотошоп.
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Altee66
Ответ Санжар Уразбаев
Если ли бы это был автогол со стороны его команды что бы он сказал интересно ?)
Если бы бабушка была бы дедушкой.......
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womaniser
Ответ QWertY
Опять фотошопленные скрины скинешь
Ты дебил? Признали фа ошибку судей, там был гол 100%ый. Играли они лучше? Кто должен играть хуже на два человека больше в команде?
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Озил, озю и буду озить
Ответ QWertY
Опять фотошопленные скрины скинешь
Опять?
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Ненавидящий2.0
Интересно с какими трудностями они столкнулись?))
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Любезный Коссутий
вот он, со своей колокольни, правильно рассуждает. ни игроки, ни он, не заставляли судей принимать ошибочное решение.
я не болельщик Ливера, но сегодня был судейский беспредел, в котором хозяев не обвинишь.
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llolishe
На 72-й минуте один из футболистов "Астон Виллы" получил повреждение в игровом эпизоде и остался лежать на газоне. Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.

После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.

Постекоглу-учись!
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llolishe
Кверте уже скинули сто пруфов что Диаз не оффсайде
Квертя-ОФФСААААЙД

Ухахахаха
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f5dfmvw9bk
М-даа
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