Скопинцев об Азии: «Хорошо бы играть с «Аль-Насром» и другими, а не просто сидеть и ждать у моря погоды. Мы живем здесь и сейчас, это данность»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Аль-Наср Эр-Рияд Дмитрий Скопинцев Футбол

Дмитрий Скопинцев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Если условно «Динамо» лишится возможности играть в еврокубках и будет участвовать в азиатских турнирах, для тебя это будет большой разницей по ощущениям?

– Думаю, был бы хороший вариант, если бы мы играли против «Аль-Насра» и других команд, а не просто так сидели. Мы живем в такое время, когда никто не знает, что будет завтра.

Мы живем здесь и сейчас. Это данность. Поэтому если завтра придет приглашение в Азию условно на четыре года, где нам гарантируют участие в этих турнирах, то надо туда идти и играть. Если потом что-то поменяется, то надо будет исходить из ситуации. А ждать у моря погоды… Век сменится, тебя и меня не будет, никто об этом даже не вспомнит. Поэтому свое имя надо ковать здесь и сейчас, – сказал защитник «Динамо». 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Там и машины дорогие ездят, можно автомойку спокойно открыть свою.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Времена не выбирают, в них живут и умирают
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альтависта
Задрали уже эти азиатские адепты.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Губу закатай
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Он просто хочет футболку Роналду
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучше 20 лет сидеть так, чем переходить в Азию
Ни разу не лучше. Сидеть и ныть "а толку эта сборная, а толку эти клубы, а толку эта борьба"?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
год назад никто и не знал эти альнасры а тут уже хотят играть с ними)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nbw8wsx7cp
Что мешает уехать в Саудовскую Аравию, если есть желание играть против Аль Насара?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
господи. задайте уже кто нибудь им вопрос. с чего они взяли, что после матчей с узбеками - россия спокойно перейдет в азию. вопрос не в вечных японии южн кореи и тд. а в том, что остальным командам так же не нужен конкурент при выходе на турниры команд и сборных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Какой Аль-Наср в Азии, вам бы там сначала условный Пахтакор пройти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ Artem Piatkov
Чего он должен сказать нет? Роналду всегда хорошо отзывался о России на Кубке Конфедераций и ЧМ 2018 Да и Саудия скоро вступает в БРИКС, отношения с РФ налаживают
ну как бы с 18 года многое поменялось, особенно отношение к нашей стране в мире
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Речь идёт о развитии футбола в России. Каким будет футбол в России. Мы часть европейского футбола были и есть. Были даже во времена железного занавеса и холодной войны. А вот «здесь и сейчас» Скопинцева меня вообще не интересуют. Он футболист в единственном числе, так что хочет играть в еврокубках пусть переходит в европейский клуб, хочет против Аль-Насров играть, вперёд в Азию, и спокойно куёт там себе имя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
Так пусть скажет агенту он организует трансфер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Ответ roni11
Уверен что дадут? Роналду скажет нет и будем у разбитого карыта
Чего он должен сказать нет?

Роналду всегда хорошо отзывался о России на Кубке Конфедераций и ЧМ 2018

Да и Саудия скоро вступает в БРИКС, отношения с РФ налаживают
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cyle Rayner
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучше 20 лет сидеть так, чем переходить в Азию
согласен, лучше играть в Европе и не выходить из группы, чем играть в Азии и тоже не выходить из группы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий