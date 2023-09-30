Скопинцев об Азии: «Хорошо бы играть с «Аль-Насром» и другими, а не просто сидеть и ждать у моря погоды. Мы живем здесь и сейчас, это данность»

Дмитрий Скопинцев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Если условно «Динамо» лишится возможности играть в еврокубках и будет участвовать в азиатских турнирах, для тебя это будет большой разницей по ощущениям?

– Думаю, был бы хороший вариант, если бы мы играли против « » и других команд, а не просто так сидели. Мы живем в такое время, когда никто не знает, что будет завтра.

Мы живем здесь и сейчас. Это данность. Поэтому если завтра придет приглашение в Азию условно на четыре года, где нам гарантируют участие в этих турнирах, то надо туда идти и играть. Если потом что-то поменяется, то надо будет исходить из ситуации. А ждать у моря погоды… Век сменится, тебя и меня не будет, никто об этом даже не вспомнит. Поэтому свое имя надо ковать здесь и сейчас, – сказал защитник « ».

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