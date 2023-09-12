Скопинцев о дебюте в сборной: «Ни с чем не сравнить, ради этого хочется играть. Победы у нас впереди»

Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после дебюта в сборной России.

Скопинцев впервые вышел на поле в составе сборной России в товарищеском матче против сборной (1:1). Защитник « » вышел на замену в перерыве.

«Игру за сборную ни с чем не сравнить! Это что-то новое для меня. Это то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Очень рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч в этой футболке! Надеюсь, что они еще будут в будущем. Буду для этого усердно работать.

Были моменты, которые не очень понравились со своей стороны. Но были и моменты, которые понравились. В целом стабильно и нормально. Мог лучше, мог хуже.

Все ребята доброжелательные и хорошие. Мы все друг друга знаем. У всех есть общие темы. Чувствую себя комфортно. Все бьемся друг за друга. Победы у нас впереди.

Я стараюсь никогда не впадать в эйфорию. И никогда не унывать, даже при каких-то неудачах. Все течет, быстро меняется. Нужно иметь психологическую стабильность. Воспринимаю все очень спокойно. Продолжаю усердно дальше работать!» – сказал .

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