Скопинцев о дебюте в сборной: «Ни с чем не сравнить, ради этого хочется играть. Победы у нас впереди»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Скопинцев Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после дебюта в сборной России.

Скопинцев впервые вышел на поле в составе сборной России в товарищеском матче против сборной Катара (1:1). Защитник «Динамо» вышел на замену в перерыве.

«Игру за сборную ни с чем не сравнить! Это что-то новое для меня. Это то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Очень рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч в этой футболке! Надеюсь, что они еще будут в будущем. Буду для этого усердно работать.

Были моменты, которые не очень понравились со своей стороны. Но были и моменты, которые понравились. В целом стабильно и нормально. Мог лучше, мог хуже.

Все ребята доброжелательные и хорошие. Мы все друг друга знаем. У всех есть общие темы. Чувствую себя комфортно. Все бьемся друг за друга. Победы у нас впереди.

Я стараюсь никогда не впадать в эйфорию. И никогда не унывать, даже при каких-то неудачах. Все течет, быстро меняется. Нужно иметь психологическую стабильность. Воспринимаю все очень спокойно. Продолжаю усердно дальше работать!» – сказал Скопинцев.

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4 комментария

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damondiamond
беды
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Andrey Yaroslavtsev
Тебе бы стабильность на поле.
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trashbox
Два привоза и несколько неудачных попыток дриблинга - это примерно всё, что смог сделать в сборной Скопинцев.
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