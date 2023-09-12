Лантратов, Скопинцев, Карпукас, Юшин и Волков дебютировали за сборную России в игре с Катаром. Вратарь «Локо» вышел на 69-й и пропустил на 70-й
Пять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Катаром.
Россияне на выезде сыграли вничью с катарцам (1:1) в товарищеской игре.
На поле стадиона «Аль-Джануб» с первых минут вышел 21-летний защитник «Краснодара» Сергей Волков.
На замену во втором тайме вышли 26-летний защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и 27-летний вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.
Отметим, что Лантратов вступил в игру на 69-й минуте, заменив Матвея Сафонова. Катар открыл счет уже на 70-й минуте.
Кроме того, в добавленное время на замену вышли 28-летний хавбек «Урала» Александр Юшин и 21-летний полузащитник «Локо» Артем Карпукас.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Джикия вообще за пределами моего понимания как попадает в сбoрную.
По первому тайму не сказал бы. Начало активное, а потом инициативу отдали катарцам. Чалов излишне щедр, мог сам действовать в некоторых эпизодах. Атака с явным креном на левый фланг. Наверное, справедливо, ведь там Головин, который действовал явно увереннее Зины на правом фланге. К защите в первой половине тайма вопросов тоже не было, а вот потом начался сумбур. Кстати, кому Сафонов так хорошо напихал? Макарчуку?
По второму тайму все стало еще хуже. С обеих сторон. Какая-то нудятина, а не футбол. Безыдейность. На 80-й минуте ушел, собрание в общаге началось) Думаю, ничего не пропустил.
Казанскому спасибо за комментарий!
p.s: все-таки пропустил :(
Или им до такой степени наплевать на этих самых болельщиков ?