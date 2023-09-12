Лантратов, Скопинцев, Карпукас, Юшин и Волков дебютировали за сборную России в игре с Катаром. Вратарь «Локо» вышел на 69-й и пропустил на 70-й

Пять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Катаром.

Россияне на выезде сыграли вничью с катарцам (1:1) в товарищеской игре.

На поле стадиона «Аль-Джануб» с первых минут вышел 21-летний защитник « » .

На замену во втором тайме вышли 26-летний защитник « » и 27-летний вратарь « » .

Отметим, что Лантратов вступил в игру на 69-й минуте, заменив Матвея Сафонова. Катар открыл счет уже на 70-й минуте.

Кроме того, в добавленное время на замену вышли 28-летний хавбек « » и 21-летний полузащитник «Локо» .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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