Лантратов, Скопинцев, Карпукас, Юшин и Волков дебютировали за сборную России в игре с Катаром. Вратарь «Локо» вышел на 69-й и пропустил на 70-й

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Урал Сборная Катара по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Илья Лантратов Александр Юшин Дмитрий Скопинцев Сергей Волков 2002 Артем Карпукас Футбол

Пять футболистов дебютировали за сборную России в матче с Катаром.

Россияне на выезде сыграли вничью с катарцам (1:1) в товарищеской игре.

На поле стадиона «Аль-Джануб» с первых минут вышел 21-летний защитник «Краснодара» Сергей Волков.

На замену во втором тайме вышли 26-летний защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и 27-летний вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

Отметим, что Лантратов вступил в игру на 69-й минуте, заменив Матвея Сафонова. Катар открыл счет уже на 70-й минуте.

Кроме того, в добавленное время на замену вышли 28-летний хавбек «Урала» Александр Юшин и 21-летний полузащитник «Локо» Артем Карпукас.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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9 комментариев

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Честный контроль
Фланг Литвинов+Хлусевич дикий ужас. Почему то не удивлен, что именно с их фланга все время были угрозы нашим воротам.Всем соперникам мяса взять за заметку. Там проходной двор. Но зачем это ##### все время звать в сборную, непонятно. Либо Карпин им что-то задолжал, или он физрук обыкновенный и не видит дальше ромбика. Вместо того чтоб убрать их обоих на лавку и выпустить качественных защитников, он усиливает их Глебовым. Глебов усилил фланг, но это минус 2 игрока. Играли с ними, как вдевятером.
Джикия вообще за пределами моего понимания как попадает в сбoрную.
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Сергей48
Молодцы👏
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Святослав Федорович
А кажется недавно Юша у нас в Бобруйске зажигал) очень рад его дебюту в сборной)
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Сергей48
Ответ pav11k
Правильно ли говорить, что сборная провалила матч? По первому тайму не сказал бы. Начало активное, а потом инициативу отдали катарцам. Чалов излишне щедр, мог сам действовать в некоторых эпизодах. Атака с явным креном на левый фланг. Наверное, справедливо, ведь там Головин, который действовал явно увереннее Зины на правом фланге. К защите в первой половине тайма вопросов тоже не было, а вот потом начался сумбур. Кстати, кому Сафонов так хорошо напихал? Макарчуку? По второму тайму все стало еще хуже. С обеих сторон. Какая-то нудятина, а не футбол. Безыдейность. На 80-й минуте ушел, собрание в общаге началось) Думаю, ничего не пропустил. Казанскому спасибо за комментарий! p.s: все-таки пропустил :(
Общага на собрании, что по поводу сборной решила?
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pav11k
Правильно ли говорить, что сборная провалила матч?

По первому тайму не сказал бы. Начало активное, а потом инициативу отдали катарцам. Чалов излишне щедр, мог сам действовать в некоторых эпизодах. Атака с явным креном на левый фланг. Наверное, справедливо, ведь там Головин, который действовал явно увереннее Зины на правом фланге. К защите в первой половине тайма вопросов тоже не было, а вот потом начался сумбур. Кстати, кому Сафонов так хорошо напихал? Макарчуку?

По второму тайму все стало еще хуже. С обеих сторон. Какая-то нудятина, а не футбол. Безыдейность. На 80-й минуте ушел, собрание в общаге началось) Думаю, ничего не пропустил.

Казанскому спасибо за комментарий!

p.s: все-таки пропустил :(
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trashbox
У меня вопрос к РФС - они понимают, что подобные "зрелища" буквально отвращают людей, в том числе болельщиков, от футбола ?
Или им до такой степени наплевать на этих самых болельщиков ?
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Мукунку хороший
Ответ Святослав Федорович
А кажется недавно Юша у нас в Бобруйске зажигал) очень рад его дебюту в сборной)
Он и не ложился..) в сборной продолжил))
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