Гол Скопинцева «Рубину» из-за пределов штрафной признан лучшим в РПЛ в июле – августе

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Михаил Рядно Футбол

Дмитрий Скопинцев признан автором лучшего гола месяца в Мир РПЛ.

Защитник «Динамо» получил приз по итогам июля – августа за гол в ворота «Рубина» в 6-м туре чемпионата (2:2). Скопинцев подобрал мяч в центре поля, обыграл нескольких соперников и пробил в девятку из-за пределов штрафной площади. 

Этот гол был признан лучшим по мнению экспертов Мир РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики проголосовали за гол защитника ЦСКА Михаила Рядно в матче против «Сочи» (3:1). 

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20 комментариев

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Zalupechkin
ну это действительно шикарная банка
+35
-2
+33
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Максим Семин
Ответ Бабло Муани
Все просто, обыграл двоих и пробил в девятку, по заветам мастера
Без всяких зон и квадратов этих
+14
-1
+13
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verhowen
Кто бы сомневался в этом.
Гол и правда, почти всеми считается лучшим. Да и сам Скопинцев, очень хорошо начал этот сезон. Вдвоём с Нгамале, они сейчас лучшие в Динамо.
+11
0
+11
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Бабло Муани
Все просто, обыграл двоих и пробил в девятку, по заветам мастера
+10
-1
+9
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Сергей48
Гол Скопинцева да! Но в этом же матче отличным ударом отличился и Денис Макаров, с лёта, с левой ноги👌 Тоже красивейший гол!😁 Дубль случился у Динамо, в этом матче на красивые мячи! 👍
+4
0
+4
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Петроград
Ответ Ранальду с пивком
Еще не плохой гол был у ЦСКА , когда Чалов пяткой скинул
Это пас месяца
+3
0
+3
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verhowen
Ответ Максим Семин
Лучший Лаксальт
Лаксальта тоже можно прибавить, к Скопинцеву и Нгамале. Лаксальт на позиции опорника, это супер открытие в Динамо. Теперь неизвестно кто будет играть опорника, Чавес или Лаксальт. Либо Динамо, будет играть двумя опорниками.
+3
0
+3
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tnec
Для РПЛ 2023 - это космос.
Так смело пройти от центрального круга, обыграв нескольких игроков и классно пробил. 👍
Может быть голом сезона!
+3
0
+3
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Максим Семин
Ответ verhowen
Кто бы сомневался в этом. Гол и правда, почти всеми считается лучшим. Да и сам Скопинцев, очень хорошо начал этот сезон. Вдвоём с Нгамале, они сейчас лучшие в Динамо.
Лучший Лаксальт
+4
-1
+3
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Ape1sin
я вообще думаю, что это гол мечты для каждого кто в футбол играет. проскочить пару соперников и с нерабочей бахнуть в дальнюю 9
+1
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Северный болельщик
Гол прошло шедевральный! Но зная игру Скопинцева - ярко выраженного левши, понимаешь, что он просто попал с правой. В 9 других случаях мяч улетит в других направлениях.
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закрыт по беспределу
По делу
+1
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Ранальду с пивком
Еще не плохой гол был у ЦСКА , когда Чалов пяткой скинул
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justbored
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Beerfanidi
Ну пока на лучший гол года тянет...
При этом и гол Тюки достойный был Зениту...
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Bartez1986
а в ФИФЕ Скопинцев так не бьёт
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Тыр Пырыч
Глен Бейл с левой лучше и скопировать и макара
+1
-1
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Иван Есев
Ответ Ранальду с пивком
Еще не плохой гол был у ЦСКА , когда Чалов пяткой скинул
По моему мнению, гол Гарре всё-таки получше, дриблинг лучше
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