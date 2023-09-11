Гол Скопинцева «Рубину» из-за пределов штрафной признан лучшим в РПЛ в июле – августе

Дмитрий Скопинцев признан автором лучшего гола месяца в Мир РПЛ.

Защитник « » получил приз по итогам июля – августа за гол в ворота « » в 6-м туре чемпионата (2:2). Скопинцев подобрал мяч в центре поля, обыграл нескольких соперников и пробил в девятку из-за пределов штрафной площади.

Этот гол был признан лучшим по мнению экспертов Мир и телеканала «Матч Премьер». Болельщики проголосовали за гол защитника ЦСКА Михаила Рядно в матче против «Сочи» (3:1).

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