Дмитрий Скопинцев: «Надо создавать футбольный альянс БРИКС. Играть с бразильцами, которые не выступают в Европе»
Дмитрий Скопинцев предложил создать футбольный альянс стран БРИКС.
В союз БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
– На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу. Идти в Азию или ждать?
– Там момент какой: если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас все равно не пустят, как я понимаю? Лично я думаю, надо создавать объединенный футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России.
– Это же будет неофициальный турнир, потому что команды участвуют в своих конфедерациях.
– Надо просто играть со сборной Бразилии, с игроками, которые не выступают в европейских клубах.
– Но это товарищеский матч. Вопрос в том, что делать с официальными турнирами. Например, президент РПЛ Алаев сказал, что пока СВО не закончится, нас никуда не вернут.
– Думаю, там шлейф потянется еще какое-то время, – отметил защитник «Динамо».
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гири
и ганте́ли,
обливаясь
сто десятым потом,
нагоняя
мускулы на теле,
все
двуногие
заувлекались спортом.
Упражняются,
мрачны и одиноки.
Если парня,
скажем,
осенил футбол,
до того
у парня
мускулятся ноги,
что идет,
подламывая пол.
Добавление России, Бразилии и ЮАР не сильно поможет.