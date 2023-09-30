Дмитрий Скопинцев: «Надо создавать футбольный альянс БРИКС. Играть с бразильцами, которые не выступают в Европе»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сборная Китая по футболу сборная ЮАР по футболу Сборная Индии по футболу Дмитрий Скопинцев Футбол

Дмитрий Скопинцев предложил создать футбольный альянс стран БРИКС.

В союз БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

– На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу. Идти в Азию или ждать?

– Там момент какой: если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас все равно не пустят, как я понимаю? Лично я думаю, надо создавать объединенный футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России.

– Это же будет неофициальный турнир, потому что команды участвуют в своих конфедерациях.

– Надо просто играть со сборной Бразилии, с игроками, которые не выступают в европейских клубах.

– Но это товарищеский матч. Вопрос в том, что делать с официальными турнирами. Например, президент РПЛ Алаев сказал, что пока СВО не закончится, нас никуда не вернут.

– Думаю, там шлейф потянется еще какое-то время, – отметил защитник «Динамо».

Кения тоже в изоляции. Федерацию несколько раз исключали из ФИФА за связи с правительством

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36 комментариев

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Uriy walmart
Ну да бразильцы просто мечтают поиграть. Тут надо такую котлету предложить что можно сто раз оплатить матч с Кенией
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Любезный Коссутий
передайте ему, что с бпном от ФИФА, ни в какую Азию он не перейдет, и ни на какой ЧМ не отберется
+19
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Balt
Лига БРИКС. Почти как Лиля Брик.
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Саша Пушкин
Ответ shickana
Ага, а Скопинцев - Маяковский.
Подымая
       гири
      и ганте́ли,
обливаясь
     сто десятым потом,
нагоняя
   мускулы на теле,
все
  двуногие
         заувлекались спортом.
Упражняются,
      мрачны и одиноки.
Если парня,
     скажем,
           осенил футбол,
до того
   у парня
      мускулятся ноги,
что идет,
       подламывая пол.
+2
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Little-lawyer
Ответ Balt
Лига БРИКС. Почти как Лиля Брик.
Карпин будет в роли Маяковского под дверью кухни?)
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Chernoy
Ответ Любезный Коссутий
передайте ему, что с бпном от ФИФА, ни в какую Азию он не перейдет, и ни на какой ЧМ не отберется
Кому ему? Если Скопинцеву, то есть ли смысл передавать то, что судя по интервью он и так знает.
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stalkers111
а кто сказал, что это будет неофициальный кубок ? 2024 уже и Аргентина, саудиты денег подкинуть, вот тогда поедут даже вторые составы, если не первые. вот у нас Карпин сделал две сборные, игравший одновременно, с одной вывеской, сборная России.
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Заборостроитель
Дмитрий хочет в ЛДПР?
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Антиглор17
А может все таки кое что другое сделать надо?)))
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Ilya Mukhachev
А еще создать Канаду для Ротенберга в хоккее. Вот у него башню-то сорвет.
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Maturmalai
У ЮАР шлейфик лет 30 тянулся.
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Ковид 07.10.52
Он даже не заметил, что уже играет с бразильским клубом из одного городка, называющим себя столицей всего, чего хотят...
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shickana
Ответ Balt
Лига БРИКС. Почти как Лиля Брик.
Ага, а Скопинцев - Маяковский.
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Отличник Ослов
Были у отца 3 сына - два умных , а третий играл в РПЛ.
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Мукунку хороший
Умно..долго думал?))
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Влад161
Ответ Любезный Коссутий
нет, он не понимает, а уточняет. т.е., не в курсе
"Критикуешь? предлагай!" Все всё прекрасно знают и осознают, естественно ищут альтернативы, да и с Бразилами играть пока бан, (даже не основой) это явно лучше чем со всякими таджиками. так у вас есть мысли в текущем положении? предложите.
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Влад161
Ответ Любезный Коссутий
в текущем положении нет предложений. никто и ни в какие альянсы, с нами, не будет входить. тут все очевидно. единственное, что остается, это гонять товарняки в турецком отеле.
увы, да. а что ещё делать футболистам остаётся?!
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Maturmalai
Ответ Uriy walmart
Ну да бразильцы просто мечтают поиграть. Тут надо такую котлету предложить что можно сто раз оплатить матч с Кенией
Ничего, нужно просто чуточку еще потерпеть и немножко еще пояса затянуть, и денежки не то что на котлету, а на целый гриль-банкет найдутся. Для дорогих бразильских товарищей ничего не жалко.
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Влад161
Ответ Антиглор17
Где я написал что «ему»?! Ему вообще ничего, а сделать надо мы все знаем кому, все знаем что.
простите, но интервью его, ваш ком под ним, кому как не к нему ваш текст тогда относится ?🤔🤦🏻‍♂️
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Дмитрий Чирко
Ответ Влад161
простите, но интервью его, ваш ком под ним, кому как не к нему ваш текст тогда относится ?🤔🤦🏻‍♂️
Ваш комментарий тоже под интервью Скопинцева. Ваши реплики тоже лично к нему адресованы?
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Dronetz02
Ответ MstAndreev
Чисто гипотетически. Организация неподконтрольного ФИФА турнира для стран, в которых проживает существенно большая часть населения планеты, вполне может иметь шансы на успех. С коммерческой точки зрения условному «Реалу» уже сейчас куда выгоднее смотаться на недельку в Китай или Бразилию, чем играть в Примере с каким-нибудь «Альбасете». При правильном подходе Суперлига БРИКС за пару лет уделает ЛЧ в коммерческой и спортивной привлекательности.
Ну да, дело за малым: найти инвесторов на эту авантюру. Участники которой гарантированно получат бан от фифа, уефа и всех прочих федераций.
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Дмитрий Чирко
Ответ MstAndreev
Чисто гипотетически. Организация неподконтрольного ФИФА турнира для стран, в которых проживает существенно большая часть населения планеты, вполне может иметь шансы на успех. С коммерческой точки зрения условному «Реалу» уже сейчас куда выгоднее смотаться на недельку в Китай или Бразилию, чем играть в Примере с каким-нибудь «Альбасете». При правильном подходе Суперлига БРИКС за пару лет уделает ЛЧ в коммерческой и спортивной привлекательности.
По этой же логике сам по себе чемпионат Китая должен был уже давно уделать ЛЧ. Но что-то все никак.
Добавление России, Бразилии и ЮАР не сильно поможет.
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