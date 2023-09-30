Дмитрий Скопинцев: «Надо создавать футбольный альянс БРИКС. Играть с бразильцами, которые не выступают в Европе»

Дмитрий Скопинцев предложил создать футбольный альянс стран БРИКС.

В союз БРИКС входят , Россия, , и . Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

– На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу. Идти в Азию или ждать?

– Там момент какой: если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас все равно не пустят, как я понимаю? Лично я думаю, надо создавать объединенный футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России.

– Это же будет неофициальный турнир, потому что команды участвуют в своих конфедерациях.

– Надо просто играть со сборной Бразилии, с игроками, которые не выступают в европейских клубах.

– Но это товарищеский матч. Вопрос в том, что делать с официальными турнирами. Например, президент РПЛ Алаев сказал, что пока СВО не закончится, нас никуда не вернут.

– Думаю, там шлейф потянется еще какое-то время, – отметил защитник « ».

Кения тоже в изоляции. Федерацию несколько раз исключали из ФИФА за связи с правительством

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