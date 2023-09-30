Скопинцев о бизнесе: «Открыл мойку в другой стране. Возможно, меня обманули на 4 млн рублей, пока не знаю до конца»
Дмитрий Скопинцев рассказал, что его могли обмануть на 4 млн рублей.
– Часто тебя пытаются обмануть?
– Сейчас непонятная ситуация в бизнесе в другой стране. Я открыл мойку. Пока не знаю до конца, обманули меня или нет. Но это возможно.
– Это большая сумма?
– Четыре миллиона рублей.
– А что касается обмана в просьбе о помощи?
– Сейчас легко создать фэйк. Так нельзя. Помогаю только в том случае, если что-то произошло у знакомых или знакомых знакомых.
Но бывает, что резко накрывает и хочется просто кому-то помочь. И это не из-за того, что ты хочешь притянуть к себе что-то хорошее, а просто чувствуешь такую необходимость.
Есть много людей, которым остро нужна помощь, ты обращаешься в какую-то организацию, а они хотят, чтобы ты перевел деньги им через какую-то заведующую. Все очень сложно, – сказал защитник «Динамо».
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Выходит денег просто дал, но ещё не знает что на них открыли и открыли ли)))
Сразу видно, уровень образования ногомяча...
Какая к черту мойка пусть даже в Европе с такими доходами в РПЛ?
-Алло, это Дима Скопинцев!? Поздравляем, вы только что открыли мойку за границей! Переведите на счёт этой карты 4 000 000! Мы вам позже фото вашей мойки вышлем!
P. S.
Смех!!!