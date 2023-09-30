Скопинцев о бизнесе: «Открыл мойку в другой стране. Возможно, меня обманули на 4 млн рублей, пока не знаю до конца»

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Дмитрий Скопинцев деньги Футбол

Дмитрий Скопинцев рассказал, что его могли обмануть на 4 млн рублей.

– Часто тебя пытаются обмануть?

– Сейчас непонятная ситуация в бизнесе в другой стране. Я открыл мойку. Пока не знаю до конца, обманули меня или нет. Но это возможно.

– Это большая сумма?

– Четыре миллиона рублей.

– А что касается обмана в просьбе о помощи?

– Сейчас легко создать фэйк. Так нельзя. Помогаю только в том случае, если что-то произошло у знакомых или знакомых знакомых.

Но бывает, что резко накрывает и хочется просто кому-то помочь. И это не из-за того, что ты хочешь притянуть к себе что-то хорошее, а просто чувствуешь такую необходимость.

Есть много людей, которым остро нужна помощь, ты обращаешься в какую-то организацию, а они хотят, чтобы ты перевел деньги им через какую-то заведующую. Все очень сложно, – сказал защитник «Динамо».

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25 комментариев

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Честный контроль
А мог бы открыть мойку в своей стране. Куда проще.
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Wayne Gretzky 99
Мелковато, но прикольно. Нефтеперерабатывающий завод так же открывал один господин.
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Дмитрий9779
4 млн это конечно деньги,но не так жестоко как Кержа кинули.
+19
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андрэ
это за МКАДом, что-ли ???
+8
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Олег Сагайдачный
Прейскурант не озвучил ?
Пока не знает, есть ли мойка вообще. Уточняет.
+6
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Руслан Левинский
Карпин не про мойки говорил-а про футбол
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samara32
Ответ Честный контроль
А мог бы открыть мойку в своей стране. Куда проще.
Скорее всего бизнес в Европе, для получения гражданства
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Уся Ваткин
Открыл мойку по отмывке денег в другой стране
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Ярик01
Ответ samara32
Скорее всего бизнес в Европе, для получения гражданства
За 40 тыс евро? Маловат вход
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Сергей48
В Воронеже на 4млн. три-четыре мойки бы открыл
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Это урок не за самую большую цену. Вообще нельзя ни в какие бизнесы вкладываться. И самому открывать эти бизнесы, не разбираясь в теме, тоже нельзя.
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Олег Сагайдачный
Прейскурант не озвучил ?
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Korv@LOL
Ну если бы открыл, то знал бы.
Выходит денег просто дал, но ещё не знает что на них открыли и открыли ли)))

Сразу видно, уровень образования ногомяча...
Какая к черту мойка пусть даже в Европе с такими доходами в РПЛ?
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ДМ-1чемпион
Наверное по телефону открывал мойку! Позвонили походу Димону типа:
-Алло, это Дима Скопинцев!? Поздравляем, вы только что открыли мойку за границей! Переведите на счёт этой карты 4 000 000! Мы вам позже фото вашей мойки вышлем!
P. S.
Смех!!!
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skorpy55
Что то сегодня кругом один Скопинцев. Похоже снова вью разорвали на куски.....
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Алексей Иванов
Ответ Дмитрий9779
4 млн это конечно деньги,но не так жестоко как Кержа кинули.
Или Радулова с Фёдоровым
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samara32
Ответ Ярик01
За 40 тыс евро? Маловат вход
Без разницы сколько 40 тысяч или 50 млн, главное налоги платить в стране
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Ярик01
Ответ samara32
Без разницы сколько 40 тысяч или 50 млн, главное налоги платить в стране
Если гражданство взамен инвестиций (что сейчас большая редкость), то входной билет от 1-2кк евро
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samara32
Ответ Ярик01
Если гражданство взамен инвестиций (что сейчас большая редкость), то входной билет от 1-2кк евро
Можно совместить приятное с полезным
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VictorVallecano
Ответ Ярик01
Если гражданство взамен инвестиций (что сейчас большая редкость), то входной билет от 1-2кк евро
Не обязательно. Там еще учитывают количество созданных рабочих мест и/или нанятых местных граждан.
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Ярик01
Ответ VictorVallecano
Не обязательно. Там еще учитывают количество созданных рабочих мест и/или нанятых местных граждан.
Где "там"? конкретно укажи европейскую страну
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