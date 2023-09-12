Фелан о том, что Роналду лишился поддержки в «МЮ»: «Криштиану хотел, чтобы стандарты других людей повышались. Он работал изо всех сил, но не получал реакции»
Майк Фелан рассказал, почему Криштиану Роналду лишился поддержки партнеров по «МЮ».
«Во второй раз он пришел гораздо старше и гораздо более упрямым, волевым. У него по-прежнему были чрезвычайно высокие стандарты, и с ним было потрясающе работать. Но я бы, наверное, сказал, что у него был более сложный менталитет. Он был в «Манчестер Юнайтед», он был постоянным игроком сборной Португалии, он был в «Реале».
Мне это нравилось, потому что он не хотел, чтобы его стандарты падали, он хотел, чтобы стандарты других людей повышались. И в подобных ситуациях иногда ты лишаешься поддержки некоторых людей. Я помню определенные моменты, когда он работал изо всех сил, но не получал особой реакции. И это его расстраивало.
Когда дело касается людей, достигших вершины в своем деле, речь идет о них самих и о том, где они могут оказаться в конце. Завершив карьеру, они хотят оглянуться назад и сказать: «Вау, она была успешной».
И он, вероятно, понял, что не сможет достигнуть этого в «Манчестер Юнайтед», так что решил искать новый вызов в другом месте. Но я не знаю точно, потому что не разговаривал с ним на эту тему.
Он продолжает играть на международном уровне. Да, он в Саудовской Аравии, но он все еще играет и забивает голы. Он делает все то, что, как мы знали, он мог делать в «Манчестер Юнайтед».
Но у него очень хороший характер, он трудолюбивый и любит бросать новые вызовы. Он бросил вызов мне и Карлушу Кейрушу как членам тренерского штаба и сэру Алексу [Фергюсону] как главному тренеру. Но это хорошо, потому что это помогает выйти на новый уровень», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед».
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Конечно после Реала, который доминировал в ЛЧ, и Юве, который доминировал в Италии, Рон был не доволен уровнем самоотдачи от поколения избалованных тиктокеров в МЮ.
He challenged me as a coach, Carlos Queiroz as a coach and Sir Alex as a manager.
Он был испытанием для меня как для тренера......и для Сэра Алекса как для менеджера.
Кому он там вызов бросал? Сэру Алексу? Сэр Алекс в ответ бросил бы бутсу, да посильнее чем в Бэкса.
Чтобы правильно перевести текст, нужно в него вникать.
И решил видимо увидеть эту реакцию в "Аль хер пойми как там его насре". Тем более солидная прибавка к авансу и подсчету позволили лучше ее разглядеть.
А если вдруг партнеры по "Аль хер пойми как там его насру" перестанут отдаваться игре как и он сам (и совершенно случайно подвернется контрактик пожирнее) он тут же уйдет. Исключительно, чтобы бросить новый вызов. )
Месси виноват?
У вас какие-то метрики может есть, или так, рассказывал кто-то.
Разве это означает что нет таких?
а про испытание как раз бред, никаким испытанием для них он не был. все интервью в стиле "Роналду задает высокую планку и все должны придерживаться ее, тогда и команда становится лучше". так что как раз ты не вникнул в текст.