Фелан о том, что Роналду лишился поддержки в «МЮ»: «Криштиану хотел, чтобы стандарты других людей повышались. Он работал изо всех сил, но не получал реакции»

Майк Фелан рассказал, почему Криштиану Роналду лишился поддержки партнеров по «МЮ».

«Во второй раз он пришел гораздо старше и гораздо более упрямым, волевым. У него по-прежнему были чрезвычайно высокие стандарты, и с ним было потрясающе работать. Но я бы, наверное, сказал, что у него был более сложный менталитет. Он был в «Манчестер Юнайтед», он был постоянным игроком сборной Португалии, он был в «Реале».

Мне это нравилось, потому что он не хотел, чтобы его стандарты падали, он хотел, чтобы стандарты других людей повышались. И в подобных ситуациях иногда ты лишаешься поддержки некоторых людей. Я помню определенные моменты, когда он работал изо всех сил, но не получал особой реакции. И это его расстраивало.

Когда дело касается людей, достигших вершины в своем деле, речь идет о них самих и о том, где они могут оказаться в конце. Завершив карьеру, они хотят оглянуться назад и сказать: «Вау, она была успешной».

И он, вероятно, понял, что не сможет достигнуть этого в «Манчестер Юнайтед», так что решил искать новый вызов в другом месте. Но я не знаю точно, потому что не разговаривал с ним на эту тему.

Он продолжает играть на международном уровне. Да, он в Саудовской Аравии, но он все еще играет и забивает голы. Он делает все то, что, как мы знали, он мог делать в «Манчестер Юнайтед».

Но у него очень хороший характер, он трудолюбивый и любит бросать новые вызовы. Он бросил вызов мне и Карлушу Кейрушу как членам тренерского штаба и сэру Алексу [Фергюсону] как главному тренеру. Но это хорошо, потому что это помогает выйти на новый уровень», – сказал бывший тренер « ».

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