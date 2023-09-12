Фелан о том, что Роналду лишился поддержки в «МЮ»: «Криштиану хотел, чтобы стандарты других людей повышались. Он работал изо всех сил, но не получал реакции»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Майк Фелан Футбол

Майк Фелан рассказал, почему Криштиану Роналду лишился поддержки партнеров по «МЮ».

«Во второй раз он пришел гораздо старше и гораздо более упрямым, волевым. У него по-прежнему были чрезвычайно высокие стандарты, и с ним было потрясающе работать. Но я бы, наверное, сказал, что у него был более сложный менталитет. Он был в «Манчестер Юнайтед», он был постоянным игроком сборной Португалии, он был в «Реале».

Мне это нравилось, потому что он не хотел, чтобы его стандарты падали, он хотел, чтобы стандарты других людей повышались. И в подобных ситуациях иногда ты лишаешься поддержки некоторых людей. Я помню определенные моменты, когда он работал изо всех сил, но не получал особой реакции. И это его расстраивало.

Когда дело касается людей, достигших вершины в своем деле, речь идет о них самих и о том, где они могут оказаться в конце. Завершив карьеру, они хотят оглянуться назад и сказать: «Вау, она была успешной». 

И он, вероятно, понял, что не сможет достигнуть этого в «Манчестер Юнайтед», так что решил искать новый вызов в другом месте. Но я не знаю точно, потому что не разговаривал с ним на эту тему. 

Он продолжает играть на международном уровне. Да, он в Саудовской Аравии, но он все еще играет и забивает голы. Он делает все то, что, как мы знали, он мог делать в «Манчестер Юнайтед».

Но у него очень хороший характер, он трудолюбивый и любит бросать новые вызовы. Он бросил вызов мне и Карлушу Кейрушу как членам тренерского штаба и сэру Алексу [Фергюсону] как главному тренеру. Но это хорошо, потому что это помогает выйти на новый уровень», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед». 

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55 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Ответ rigobersong
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Настолько глупый хейт
+30
-6
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Tornado of Souls
Мне одно непонятно... Почему я узнаю кто такой Майк Фелан только в конце новости? Может быть редакторам пройти хотя бы самые элементарные курсы журналистики и выпуска новостей, не? (уже не первый раз такое на спорце)
+25
-2
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Чёрный тюльпан
Белоус, завязывай с Гугл транслейтом, это не перевод, а какой-то кошмар!
+25
-3
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Старый Знакомый
Относитесь к Рону как угодно, но не смейте не признавать, что в плане профессионализма и подхода к тренировкам и тд - ему мало равных.
Конечно после Реала, который доминировал в ЛЧ, и Юве, который доминировал в Италии, Рон был не доволен уровнем самоотдачи от поколения избалованных тиктокеров в МЮ.
+17
-7
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mootoo
Ответ Экспертное мнение
Спору нет, Кришти держит форму, красава, только вот как игрок он ничем не удивил своих партнеров, отсюда и вера в него пропала. Вроде пришел Кришти, а команда оказалась на 6 месте - думали партнеры и перестали верить в тащёра. Мы и без него можем оказаться на шестом месте, зачем он нам, если не может принести АПЛ? - подумали партнеры. Без вопросов, предложите ему работу инстаграмщика, архитектора бассейнов, но как футболист он что может предложить? Старание, почтиголы, бегал, потел?
точно, кучка миллионеров решили свалить всю ответственность на 37 летнего ветерана
+15
-5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну что-же, для форварда пришедшего за 15 лям в 36 настрелять 20+ мячей за 1,5 года не так уж и плохо.
+20
-12
+8
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KiNG_K
Ответ Манковский
Алексей Белоус He challenged me as a coach, Carlos Queiroz as a coach and Sir Alex as a manager. Он был испытанием для меня как для тренера......и для Сэра Алекса как для менеджера. Кому он там вызов бросал? Сэру Алексу? Сэр Алекс в ответ бросил бы бутсу, да посильнее чем в Бэкса. Чтобы правильно перевести текст, нужно в него вникать.
не позорься, ты и сам неправильно перевёл.
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Манковский
Алексей Белоус

He challenged me as a coach, Carlos Queiroz as a coach and Sir Alex as a manager.

Он был испытанием для меня как для тренера......и для Сэра Алекса как для менеджера.

Кому он там вызов бросал? Сэру Алексу? Сэр Алекс в ответ бросил бы бутсу, да посильнее чем в Бэкса.

Чтобы правильно перевести текст, нужно в него вникать.
+7
-4
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Cearvm
Я думал, что он кинул партнеров на предсезонке, а вернулся после трансферного окна, когда не нашел команду для перехода, а тут, оказывается, другие не хотели соответствовать такому уровню)
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Экспертное мнение
Ответ Holy Diver
Так меси гений ведь, должен был в одиночку зарешать, даже против Реала и Баварии.
Хз о чем ты, Месси не приходил в ПСЖ со словами принесу ЛЧ Парижу, к чему претензии? Рончик приходил в Юве со словами принесу ЛЧ сюда. Ты не путай их, разные люди.
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DeCoder
"Работал изо всех сил но не видел реакции"
И решил видимо увидеть эту реакцию в "Аль хер пойми как там его насре". Тем более солидная прибавка к авансу и подсчету позволили лучше ее разглядеть.
А если вдруг партнеры по "Аль хер пойми как там его насру" перестанут отдаваться игре как и он сам (и совершенно случайно подвернется контрактик пожирнее) он тут же уйдет. Исключительно, чтобы бросить новый вызов. )
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ман сити фейк
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну что-же, для форварда пришедшего за 15 лям в 36 настрелять 20+ мячей за 1,5 года не так уж и плохо.
Ну про зарплату тоже пиши
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ddddan 2
Ответ Бритва Борисович
Комментарий удален пользователем
до Месси ПСЖ выходило в финал и полуфинал. с Месси - только в 1/8
Месси виноват?
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Михаил Хромаков
Ответ ddddan 2
до Месси ПСЖ выходило в финал и полуфинал. с Месси - только в 1/8 Месси виноват?
но проиграли чемпионат
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Экспертное мнение
Ответ ddddan 2
до Месси ПСЖ выходило в финал и полуфинал. с Месси - только в 1/8 Месси виноват?
Смотри умник, в финале до Месси ПСЖ проиграл кому? Баварии. В 1/8 финала ПСЖ при Месси играл с кем? Тоже с Баварией. То есть в обеих случаях команда проиграла Баварии, разница лишь в стадии. Крифаны правда такие или притворяются?
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ksn 1979
Ответ Кашшай Чакырович
6 место с разницей забитых и пропущенных 0 ,это просто высочайшие стандарты ! Это наверное худший показатель в 21 веке у Мю !
Это эффект тащера.)))
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ksn 1979
Ответ Vatikan
В плане трудолюбия нет игроков таких. Пашет постоянно похлеще молодежи.Криро велик!
Как вы определили что нет таких?
У вас какие-то метрики может есть, или так, рассказывал кто-то.
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ksn 1979
Ответ Сергей Богатырёв
вообще-то про то, что он маньяк по тренировкам и самоотдаче, рассказывали его партнеры из всех команд, в которых он играл.
И что?
Разве это означает что нет таких?
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G-Mack
Ответ Чёрный тюльпан
Белоус, завязывай с Гугл транслейтом, это не перевод, а какой-то кошмар!
Он просто немецкий в школе учил)
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KiNG_K
Ответ Манковский
Переведи правильно, чё не написал-то?
так в статье именно этот абзац нормально переведён, так как в оригинале этот тренер говорит именно про вызов (и там дальше раскрывает, когда говорит как интегрировали в команду и как все стали лучше как команда) - что Роналду еще когда молодой приходил, уже был с амбициями, задал высокую планку и тд, а во второй раз тем более, и весь коллектив должен соответствовать.

а про испытание как раз бред, никаким испытанием для них он не был. все интервью в стиле "Роналду задает высокую планку и все должны придерживаться ее, тогда и команда становится лучше". так что как раз ты не вникнул в текст.
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sd4fmwrvz8
Так повысил стандарты что-сам уехал в чемпионат 🐪будучи не востребованным ни одним клубом Европы
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Манковский
Алексей Белоус He challenged me as a coach, Carlos Queiroz as a coach and Sir Alex as a manager. Он был испытанием для меня как для тренера......и для Сэра Алекса как для менеджера. Кому он там вызов бросал? Сэру Алексу? Сэр Алекс в ответ бросил бы бутсу, да посильнее чем в Бэкса. Чтобы правильно перевести текст, нужно в него вникать.
для Сэра Алекса как для главного тренера, а не менеджера
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Настолько глупый хейт
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AF007
Ответ Роман Тарасов
что ты вообще такое несешь)
Аргументы будут? Нет?) Я так и думал
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Экспертное мнение
Ответ Старый Знакомый
Относитесь к Рону как угодно, но не смейте не признавать, что в плане профессионализма и подхода к тренировкам и тд - ему мало равных. Конечно после Реала, который доминировал в ЛЧ, и Юве, который доминировал в Италии, Рон был не доволен уровнем самоотдачи от поколения избалованных тиктокеров в МЮ.
Избалованные тиктокеры тоже ожидали увидеть киборга тащера, а на деле получили клубничного статонабивателя, с которым результативность команды упал по сравнению с предыдущим сезоном, как и место в таблице. Зачем тиктокерам тот, кто ворует их славу, если они и без этого персонажа могут занять второе место?
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