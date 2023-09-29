Зиньковский о «Спартаке»: «Надо опередить «Крылья» – выиграть матч в Самаре, как и все последующие»
Антон Зиньковский высказался в преддверии матча «Спартака» с «Крыльями Советов».
После 9 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 4-е место, самарцы – 2-е.
«Рад, что уже два подряд матча в чемпионате сыграли без пропущенных голов. Если так будем играть дальше, то все у нас будет хорошо.
Почему «Крылья» выше нас в таблице? Потому что выиграли больше матчей, чем мы. Вообще они молодцы. Переживаю за «Крылья» как за свой бывший клуб, но больше, конечно, думаю о себе и «Спартаке». Поэтому надо их опередить.
А для этого нужно выиграть следующую встречу в Самаре, как и все последующие. Для этого нужно сыграть так же, как и в прошлых матчах: строго сзади, постараться не пропустить голы в свои ворота и получше реализовывать моменты впереди», – сказал полузащитник «Спартака».
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