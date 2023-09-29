Зиньковский о «Спартаке»: «Надо опередить «Крылья» – выиграть матч в Самаре, как и все последующие»

Антон Зиньковский высказался в преддверии матча «Спартака» с «Крыльями Советов».

После 9 туров красно-белые занимают в таблице Мир 4-е место, самарцы – 2-е.

«Рад, что уже два подряд матча в чемпионате сыграли без пропущенных голов. Если так будем играть дальше, то все у нас будет хорошо.

Почему «Крылья» выше нас в таблице? Потому что выиграли больше матчей, чем мы. Вообще они молодцы. Переживаю за « » как за свой бывший клуб, но больше, конечно, думаю о себе и « ». Поэтому надо их опередить.

А для этого нужно выиграть следующую встречу в Самаре, как и все последующие. Для этого нужно сыграть так же, как и в прошлых матчах: строго сзади, постараться не пропустить голы в свои ворота и получше реализовывать моменты впереди», – сказал полузащитник «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS