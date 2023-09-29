Зиньковский о «Спартаке»: «Надо опередить «Крылья» – выиграть матч в Самаре, как и все последующие»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский высказался в преддверии матча «Спартака» с «Крыльями Советов».

После 9 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 4-е место, самарцы – 2-е.

«Рад, что уже два подряд матча в чемпионате сыграли без пропущенных голов. Если так будем играть дальше, то все у нас будет хорошо.

Почему «Крылья» выше нас в таблице? Потому что выиграли больше матчей, чем мы. Вообще они молодцы. Переживаю за «Крылья» как за свой бывший клуб, но больше, конечно, думаю о себе и «Спартаке». Поэтому надо их опередить.

А для этого нужно выиграть следующую встречу в Самаре, как и все последующие. Для этого нужно сыграть так же, как и в прошлых матчах: строго сзади, постараться не пропустить голы в свои ворота и получше реализовывать моменты впереди», – сказал полузащитник «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GMF
Сзади поплотнее, спереди побыстрее.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий