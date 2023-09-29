ЭСК поддержала все 5 спорных решений судьи в матче «Пари НН» – «Спартак». Удар Чернова в лицо Александрову назвали «случайным»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Никита Чернов Евгений Буланов Тео Бонгонда Александр Трошечкин Пари НН Зе Турбо Наиль Умяров ЭСК РФС Виктор Александров Эдгар Севикян Павел Мелешин Футбол

ЭСК РФС поддержала все решения судьи в матче «Пари НН» – «Спартак».

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизодах с неназначениями пенальти в ворота «Спартака» на 17-й, 31-й и 59-й минутах матча, незасчитанным взятием ворот «Спартака» на 48-й минуте и взятием ворот «Пари НН» на 91-й минуте.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» и не удалил с поля Никиту Чернова на 17-й минуте матча.

Контакт рукой со стороны данного игрока с лицом Виктора Александрова («Пари НН») в собственной штрафной площади произошел до того, как мяч был введен в игру с углового удара, в связи с чем техническое решение о назначении пенальти не могло быть принято.

По мнению всех членов комиссии, данный незначительный контакт носил случайный характер и не являлся агрессивным поведением ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Спартака». У судьи и ВАР отсутствовали основания для удаления с поля данного игрока.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 31-й минуте матча.

Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны Наиля Умярова («Спартак») в единоборстве за верховой мяч с Зе Турбо («Пари НН»). Произошедший физический контакт между игроками носит естественный характер без элементов очевидного нарушения правил.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию в данном эпизоде.

3. Судья правильно не засчитал взятие ворот «Спартака» на 48-й минуте матча.

Эдгар Севикян («Пари НН») нарушил правила против Наиля Умярова («Спартак») в атакующей фазе команды «Пари НН», предшествующей взятию ворот. Комиссия квалифицирует эпизод как фол по неосторожности. Севикян, опоздав сыграть в мяч, нанес удар по ноге Умярову, сыгравшему в мяч первым в единоборстве с соперником.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ВАР обоснованно вмешался в данную игровую ситуацию, пригласив судью к её просмотру на мониторе, после чего судья правильно отменил взятие ворот, назначив штрафной удар с места нарушения в пользу обороняющейся команды.

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 59-й минуте матча.

Александр Трошечкин («Пари НН») сам инициировал контакт с Павлом Мелешиным («Спартак»), находящемся на газоне в результате потери равновесия в единоборстве с соперником за мяч.

Ввиду отсутствия нарушения правил со стороны игрока «Спартак» комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

5. Судья правильно засчитал взятие ворот «Пари НН» на 91-й минуте матча.

Контакт рукой со стороны Тео Бонгонды («Спартак») с рукой Виктора Александрова («Пари НН») в атакующей фазе команды «Спартак» не является очевидной задержкой игрока, в связи с чем, не является наказуемым. Ввиду отсутствия очевидного нарушения правил со стороны атакующего игрока комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот «Пари НН».

«Это апперкот – ВАР че, не видит, ###?» Что за удар так взбесил Юрана после «Спартака»

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71 комментарий

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Точный_пас_Ещенко
Воздушная тревога! Налёт бакланов ожидается через 3..2..
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Игорь Стукачев
позорище, жаловатся на момент с Севиканом и Умяровым, даже все слепые России видели удар Севикяна, а Юран нет. может стоит сходить к глазнику. Очередные сопли (хотел сказать Нижнего) Юрана. Вообще не хочется чтобы в вышке играли плаксивые ребята, здесь нужны бойцы которые от легкого ветерка не падают и не хватаются за голову при ударе по ноге.
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TFP_Sports
Все по делу по-моему, моменты очевидные
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-10
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Caniball
Ответ Caerly
ЭСК в этом сезоне работает по принципу "С Дону выдачи нет"
С каким из этих эпизодов вы не согласны и по какой причине?!
+11
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Caniball
Тут только первый момент был спорным, по остальным, по-моему всем вменяемым и здравомыслящим и так было ясно все.
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Лёвик Султановс
первые 2 момента вообще заслуживают жк игрокам пари нн за симуляции. первая так точно
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Михаил Муравьёв
а-ха-ха
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-3
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сосед царя
Могли бы послать в Нижний короткую телеграмму - ХХХ вам, и не заниматься словоблудием. Однако нельзя не заметить сложившуюся в сезоне тенденцию - судья всегда прав, по определению, пока челюсть не вышибут или ногу не открутят - тогда, может быть.......
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Otto Kretschmer
Как всегда, Газпром всех купил)
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Caniball
Ответ Дмитрий9779
Согласен,ЖК Чернову-фол по неосторожности.
Причем до того момента как мяч был введен в игру.
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Gerzhog
Полагаю члены ЭСК давно заслужили в свой адрес пару таких "случайных" апперкотов
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sanek_rabona
Ответ ЛыСъ
В этом году четкая линия - поддержка всех спорных решений судей. Наверное именно так они расчитывают поднять судейский авторитет, но на самом деле делают из ЭСК посмешище с нулевым доверием к их профессионализму.
Это заговор против зенита
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\\\ VORON ///
Ответ Дмитрий9779
Согласен,ЖК Чернову-фол по неосторожности.
ЖК на усмотрение арбитра. Я уже писал ранее - в этом же видео, но на переднем плане, Зе Турбо намеренно толкает Мелешина, потом хватает его за ворот майки и ещё раз толкает, по касательно попадая ему в подбородок. Мелешин на это даже не реагирует, а мог бы упасть и начать корчиться "от боли". Арбитр это также не фиксирует, даже как нарушение, не говоря о ЖК. Так что это скорее говорит о заданном уровне жёсткости единоборств, чем о какой-либо симпатии к Спартаку и пропущенной ЖК.
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Пикачу82
Крови нет, значит не пенальти! Нас так учили!
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reteka
Случайный удар, это всё равно удар. ЭСК совсем обнаглел в своём выгораживании судеек.
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Любитель побеждать
80% фолов в штрафной случайны
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Vadim Medvedev
Ответ Назар Игорь
Любопытная трактовка правил - удар по лицу соперника является нарушением только когда мяч в игре. А если "случайно" сломать сопернику нос или челюсть?
с трактовкой тут всё нормально
мяч вне игры - пенальти поставить нельзя, ВАР не может вмешиваться
удар (в т.ч. по мнению ЭСК) не тянет на красную - ВАР не может вмешаться
а жёлтую судья сам просмотрел
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ДМ-1чемпион
Похоже у спартачка опять было "чаепитие" с судейским комитетом! Но на этот раз, спартачек его решил не афишировать!
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Verhovn
Но удар в табло был, а умышленно или нет, - какая разница? Все понятно...))
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RSI
Ответ Назар Игорь
Любопытная трактовка правил - удар по лицу соперника является нарушением только когда мяч в игре. А если "случайно" сломать сопернику нос или челюсть?
Не совсем. Написано, что технически назначить пенальти можно, если мяч в игре. А ломать челюсти нельзя: удалят с поля.
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MR Hahn
Ответ Кристиан Вьери
1 и 3 пункты противоречат друг другу. "Фол по неосторожности" в обоих случаях, но....
В чём они противоречат-то? Севикяна удалить надо было или что?
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reteka
Ответ Эндрю81
НН ’’по неосторожности’’(c) усомнился в чистоте судейства, играя против ’’Спартака’’. Был тут же поставлен на место про-спартаковским судейстким лобби. Никогда такого не было и вот опять...
Они сейчас любых судеек оправдывают, даже если они за матч 100 раз накосячили.
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Ильдар Фарукшин
Где НН нашло столько моментов на пенальти. Мало 5 надо 10 или 20 подавать. 😊😊😊😊
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Verhovn
Ответ Docentr9
Сборище Петросянов в комментариях поражает. Нельзя было поставить за удар Чернова пенальти, мяча в игре не было!!Это так сложно понять??А на красную это никак не тянуло, потому что никакого удара там не было. То что Александров свалился так, как будто ему фаталити сделали это его проблемы
Да плевать, на самом деле) Проехали давно и заиграли. Но эпизод яркий и как минимум очень спорный.
Лишних очков вы уже набрали нехило)
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Евгений Шевченко
Ответ ДМ-1чемпион
Похоже у спартачка опять было "чаепитие" с судейским комитетом! Но на этот раз, спартачек его решил не афишировать!
все плачешь, что динама проиграла, да?
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