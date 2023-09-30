«Зенит» проиграл 3 матча из 10 в этом сезоне РПЛ – больше, чем за весь предыдущий
«Зенит» за 10 туров нынешнего сезона проиграл больше матчей, чем за весь прошлый.
Поражение от «Оренбурга» (1:3) стало чемпионов России третьим в этом сезоне Мир РПЛ. Также сине-бело-голубые уступили «Динамо» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).
За весь прошлый сезон «Зенит» проиграл два матча. Столько же поражений было в сезоне-2019/20. По три поражения было в сезонах-2020/21 и 2021/22.
Только в первом сезоне при Сергее Семаке петербуржцы проиграли больше трех матчей – шесть поражений в сезоне-2018/19.
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В зимнее трансферное окно хорошенько поработают.
Вспомнилось, как перед сезоном сбг, откинувшись в кресло-качалке с трубкой, томно смотрели вдаль и писали комменты по типу: «А не поднять ли нам планку и не провести ли нам сезон вообще без поражений?»
Уже больше 15 лет,никого нет.
Позор просто.Пусть ответят,что Ерохин и Сутормин лучше молодых и быстрых ребят,тогда зачем называть Академия Зенит,назовите,сбор ребят что бы,по парадным не шатались.