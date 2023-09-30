«Зенит» проиграл 3 матча из 10 в этом сезоне РПЛ – больше, чем за весь предыдущий

«Зенит» за 10 туров нынешнего сезона проиграл больше матчей, чем за весь прошлый.

Поражение от «Оренбурга» (1:3) стало чемпионов России третьим в этом сезоне Мир . Также сине-бело-голубые уступили «Динамо» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).

За весь прошлый сезон « » проиграл два матча. Столько же поражений было в сезоне-2019/20. По три поражения было в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Только в первом сезоне при петербуржцы проиграли больше трех матчей – шесть поражений в сезоне-2018/19.

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