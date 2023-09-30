«Зенит» проиграл 3 матча из 10 в этом сезоне РПЛ – больше, чем за весь предыдущий

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» за 10 туров нынешнего сезона проиграл больше матчей, чем за весь прошлый.

Поражение от «Оренбурга» (1:3) стало чемпионов России третьим в этом сезоне Мир РПЛ. Также сине-бело-голубые уступили «Динамо» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).

За весь прошлый сезон «Зенит» проиграл два матча. Столько же поражений было в сезоне-2019/20. По три поражения было в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Только в первом сезоне при Сергее Семаке петербуржцы проиграли больше трех матчей – шесть поражений в сезоне-2018/19.

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27 комментариев

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Dmitry Orlov
Кто был недоволен доминированием одной команды, кто хотел борьбы, конкуренции и интриги - получите, распишитесь.
+16
-1
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Дмитрий
Ничего себе фарм. Это заговор, чтобы подарить надежду московским клубам, а потом их жестко обмануть.
+13
-4
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Игорь Романов
Наконец-то гегемония бразильского клуба заканчивается в России, негоже супостатам заграничным править в российском чемпионате
+11
-8
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Зелёный гопник
Тем будет интереснее!
В зимнее трансферное окно хорошенько поработают.
+4
-2
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Кондитер
Ответ Зелёный гопник
Тем будет интереснее! В зимнее трансферное окно хорошенько поработают.
в судейской 😁😁
+3
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KKA
Ответ Dmitry Orlov
Кто был недоволен доминированием одной команды, кто хотел борьбы, конкуренции и интриги - получите, распишитесь.
Да, интересный в этом году чемпионат )
+2
0
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Roman Araslanov
Дайте Серёже Семаку ещё бразилов, а то Оренбург обыграть не получается)
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Британский шпион
Ответ Vpered Zenit
Надо разогнать Академию Зенита,и всех тренеров. Уже больше 15 лет,никого нет. Позор просто.Пусть ответят,что Ерохин и Сутормин лучше молодых и быстрых ребят,тогда зачем называть Академия Зенит,назовите,сбор ребят что бы,по парадным не шатались.
«Академия Зенита»? Что это за подставное юр лицо такое? Где эта академия?)))
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Виктор
Ответ Игорь Романов
Наконец-то гегемония бразильского клуба заканчивается в России, негоже супостатам заграничным править в российском чемпионате
Я что-то упусти и чемпионат уже закончился?
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Alex
Ответ Игорь Романов
Наконец-то гегемония бразильского клуба заканчивается в России, негоже супостатам заграничным править в российском чемпионате
голос москаля!
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Британский шпион
Бгг
Вспомнилось, как перед сезоном сбг, откинувшись в кресло-качалке с трубкой, томно смотрели вдаль и писали комменты по типу: «А не поднять ли нам планку и не провести ли нам сезон вообще без поражений?»
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Роман Ахмедов
денег мало дали.Надо бюджет Минобороны дать на распил Зениту..Тогда будет Семак великим тренером.
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NEgr17
# Дзюба- тренер Зенита!
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NEgr17
Семак на выход! Кто следующий тренером будет?
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Сергей Сурков
я бы на лицо Мюллера посмотрел😂
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Vpered Zenit
Надо разогнать Академию Зенита,и всех тренеров.
Уже больше 15 лет,никого нет.
Позор просто.Пусть ответят,что Ерохин и Сутормин лучше молодых и быстрых ребят,тогда зачем называть Академия Зенит,назовите,сбор ребят что бы,по парадным не шатались.
+1
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L.A.S_Vegas_777_
Где там Сергей Богданович Семак, со своей пищей для размышлений?))
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