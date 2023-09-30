«Зенит» пропустил 3 гола в РПЛ впервые с 2018-го. Три мяча за 1-й тайм петербуржцам в последний раз забивал «Спартак» 16 лет назад

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Бетис Оренбург Дмитрий Воробьев Матиас Перес II Футбол

«Оренбург» забил «Зениту» три гола за первый тайм матча 10-го тура Мир РПЛ.

На 7-й минуте игры забил Дмитрий Воробьев, на 25-й – Матиас Перес, на 36-й – Брайан Мансилья.

«Зенит» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года – это было 472 матча назад. В последний раз петербуржцы пропускали 3 гола до перерыва в матче РПЛ от «Спартака» 16 лет назад.

В последний раз «Зенит» пропускал 3 гола в матче РПЛ 3 декабря 2018 года, когда уступил тульскому «Арсеналу (2:4).

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87 комментариев

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Алексей Минин
Напомните, а сколько мы пропустили от Динамо в этом сезоне? Вы хоть заголовки свои перечитывайте.
+77
-3
+74
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Алексей Окатов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Он месяц назад пропустил три от Динамо,иди отдохни
+47
-1
+46
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Machine Head
Последний раз Зенит пропустил 3 мяча 6 августа 2023 года на своем поле от Динамо. Поправочка к статье.
+25
-1
+24
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Сергей Хрищанович
Ответ 1960лоцман
Явный пенальти не дал( впрочем это не впервой), забей Оренбург с пенальти и полный пипец Зениту.
Какой явные пенальти? Алип в мяч сыграл
+19
-3
+16
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шатанледс 12
Ответ Tun
Сезон канеш уникальный у вас, неужели на Малкоме всё держалось?
На Кузяеве . Как-то разбалансировалось без него
+15
0
+15
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Adjusted
Алло, кто чей фарм, я не понял :D
+17
-3
+14
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Иван Лапин
Тем временем Динамо, забившие Зениту 3 мяча в этом сезоне:
+8
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1960лоцман
Явный пенальти не дал( впрочем это не впервой), забей Оренбург с пенальти и полный пипец Зениту.
+36
-30
+6
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Дмитрий9779
Бьём "рекорды"
+8
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Olga.t
"Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена"... ))
+6
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ТТД Бубнова
Это френдли фаер!
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Питекантроп
Ответ Butkin
Поставил в перерыве на победу Зенита за 7,7. Похоже, в Газпроме сценарий поменяли. Вместо 8:0 будет волевая победа 4:3.
100 рублей загрузил?
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alexman1996
Ответ Алексей Минин
Напомните, а сколько мы пропустили от Динамо в этом сезоне? Вы хоть заголовки свои перечитывайте.
Имелось в виду, за один тайм. Видимо, в заголовке новости есть ограничение по символам.
+4
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Мартинелли
Хорошо Оренбург играет на багаже Ярошика
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Мукунку хороший
Праздник к нам приходит!
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Serge Vendino
Ответ 1960лоцман
Явный пенальти не дал( впрочем это не впервой), забей Оренбург с пенальти и полный пипец Зениту.
Вы матч не смотрите, а только слушаете Чердака? Кто, кроме этого клоуна, может там пенальти увидеть
+3
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Очевидное невероятное
хорошее унижение!
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Pertinax Gandi
Ответ Мистер Громов
В первом тайме же имелось в виду)
В первом тайме имелось в виду от Спартака в 2007-м. От Арсенала в 2018-м видимо имелось в виду три мяча вообще. Но это не так, уже в этом сезоне пустили 3 мяча от Динамо.
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Бене Гессерит
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Закусывай
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Мистер Громов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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В первом тайме же имелось в виду)
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Kuryanin
Чего еще ожидать от фарм-клуба Оренбурга?
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Эразм
Ну что Семак, помогли тебе твои бразильцы...
Это ведь клинический случай так сказать, когда в команде перебор паспортистов начинается карнавал, их уже давно ничего кроме бабла не интересует, они будут доить и играть как....но.
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Николай Дергачев
Ответ Николай Кузнецов
Позорище какое!!!! Смотреть стыдно!!! Не Зенит,а....чмо какое то!!!Ни паса опасного,ни дриблинга обостряющего...Танцуют перед штрафной и...всё???? Не ребята,чемпионами нам не быть..С такой игрой хорошо если в тройке и то вряд ли....
Да надоел уже всем этот чемпион, несите нового
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Мистер Громов
И ещё раз для тех, кто дальше заголовка не читает:
Речь идёт о 3-х пропущенных за первый тайм.
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Rio de Janeiro
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Парфёнов, перелогиньтесь
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