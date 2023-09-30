«Зенит» пропустил 3 гола в РПЛ впервые с 2018-го. Три мяча за 1-й тайм петербуржцам в последний раз забивал «Спартак» 16 лет назад
«Оренбург» забил «Зениту» три гола за первый тайм матча 10-го тура Мир РПЛ.
На 7-й минуте игры забил Дмитрий Воробьев, на 25-й – Матиас Перес, на 36-й – Брайан Мансилья.
«Зенит» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года – это было 472 матча назад. В последний раз петербуржцы пропускали 3 гола до перерыва в матче РПЛ от «Спартака» 16 лет назад.
В последний раз «Зенит» пропускал 3 гола в матче РПЛ 3 декабря 2018 года, когда уступил тульскому «Арсеналу (2:4).
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Наши звонкие дать имена"... ))
Это ведь клинический случай так сказать, когда в команде перебор паспортистов начинается карнавал, их уже давно ничего кроме бабла не интересует, они будут доить и играть как....но.
Речь идёт о 3-х пропущенных за первый тайм.