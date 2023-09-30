«Оренбург» забил «Зениту» три гола за первый тайм матча 10-го тура Мир РПЛ.

На 7-й минуте игры забил , на 25-й – , на 36-й – Брайан Мансилья.

«Зенит» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года – это было 472 матча назад. В последний раз петербуржцы пропускали 3 гола до перерыва в матче РПЛ от «Спартака» 16 лет назад.

В последний раз «Зенит» пропускал 3 гола в матче 3 декабря 2018 года, когда уступил тульскому «Арсеналу (2:4).

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