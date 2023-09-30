«Зенит» набрал 17 очков после 10 туров – худший старт с сезона-2011/12. При Семаке не было меньше 21

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Футбол

«Зенит» показал худший старт в РПЛ при Сергее Семаке.

В 10-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Оренбургу» (1:3). У сине-бело-голубых 17 очков после 10 матчей чемпионата.

Это худший старт «Зенита» в РПЛ с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Семаке клуб ранее никогда не набирал меньше 21 очка.

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82 комментария

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Peter Parker
Очевидно, что без Бакаева Зенит команда 3-5 места РПЛ…
+176
-2
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Бартоломью
На каком таком основании у противоположной команды играют сопоставимое количество южноамериканцев! Как смеют эти бюджетные леги переигрывать газовых миллионеров!!! Форменное безобразие и скотство, так дискридитировать самый эффективный и профессиональный клуб России и самого лучшего отечественного тренера!!
+130
-36
+94
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Николай Дергачев
Семак, пиши историю и бей рекорды!!!
+48
-11
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Александр Игнатов
Ответ Николай Дергачев
Семак, пиши историю и бей рекорды!!!
Он написал уже давно
+24
-7
+17
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Тралл из Питера
Ответ SMART789
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Все-таки не согласен с тобой, хорошо играли в атаке, а в обороне, напротив, отвратительно
+13
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+13
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Three Days Grace
Аргентина 3:1 Бразилия
+12
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Nick Crosier
Вот это после матча с Локо поговорили. Мощно и четко так сказать. При довольно качественной игре,Зенит не реализовал уйму моментов.Оренбург же реализовал свои шансы эталонно. не понятно какой теперь разговор ждет игроков Зенита. Возможно,просто так сложилось.Порой бывает просто неудачная полоса. Матч с Балтикой покажет,какие уроки получили от таких неудачных матчей игроки санкт-петербуского клуба.Более того проиграли этой Балтике в Калининграде. Понятно,кубок это дело особенное,но победа нужна с точки зрения психологии. Хотя координально на чемпионскую гонку сейчас эти поражения играют не сказать чтобы сильно,но безусловно недобор очков и такие поражения как с Динамо,Локо и Оренбургом должны заставить игроков по-другому подходить к реализации своих моментов и игре в целом.
+18
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5t1ck
Ответ Nick Crosier
Вот это после матча с Локо поговорили. Мощно и четко так сказать. При довольно качественной игре,Зенит не реализовал уйму моментов.Оренбург же реализовал свои шансы эталонно. не понятно какой теперь разговор ждет игроков Зенита. Возможно,просто так сложилось.Порой бывает просто неудачная полоса. Матч с Балтикой покажет,какие уроки получили от таких неудачных матчей игроки санкт-петербуского клуба.Более того проиграли этой Балтике в Калининграде. Понятно,кубок это дело особенное,но победа нужна с точки зрения психологии. Хотя координально на чемпионскую гонку сейчас эти поражения играют не сказать чтобы сильно,но безусловно недобор очков и такие поражения как с Динамо,Локо и Оренбургом должны заставить игроков по-другому подходить к реализации своих моментов и игре в целом.
Просто Малком забивал выходы 1 в 1 , что оказывается непосильная задача для Сергеева и Изидора ахахаах.
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Не уверен!!
Ответ Николай Дергачев
Семак, пиши историю и бей рекорды!!!
Рекорды Семак все забрал , захотел ещё и все антирекорды тоже
+11
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GromwuD
В целом , хоть и болею за Зенит, но было бы норм, чтоб Краснодар выиграл, порадовался бы за них... Наши пижоны совсем расслабились...Пора им немного с небес спуститься...
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belikovda.90
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Ответ ARMEEC06
Вот Вам и гений Семака... Бабло и как следствие игроки решают. А как составы чуть уравнялись в классе, так все и кончилось.
Вот вам и величие Спартака. В 90-х столько чемпионств, а как только у других команд появились деньги, ничего не могут выиграть
+17
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Антимосковский
Ответ Peter Parker
Очевидно, что без Бакаева Зенит команда 3-5 места РПЛ…
а с бакаевым это команда 8-10 места рпл))))
+8
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ SMART789
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Богданычу нужно отказаться от 3 цз. В обороне не помогает и наигрывать оборону. С Родоигао должно стать полегче
+4
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Ямальский СБГ
Пожалуй, что впервые в сезоне Зенит проиграл абсолютно заслуженно. Матчи с Локомотивом и Динамо были как минимум равными, там поражения не выглядели логичными.
А вот Оренбург первая команда, которая просто развалила Зенит. И статистика 8-31 по ударам в пользу Зенита выглядит смешно, я даже 10 ударов Зенита не вспомню, а Оренбург будто бы раз 20 минимум пробил.
Оренбуржцы, как пружина в атаку вылетали, колоссальная скорость и все располагались на своём месте. А во втором тайме буквально на классе засушили игру, с 60 минуты где-то стало понятно, что нам ловить нечего.
+4
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Игорь М.
Ответ Nick Crosier
Вот это после матча с Локо поговорили. Мощно и четко так сказать. При довольно качественной игре,Зенит не реализовал уйму моментов.Оренбург же реализовал свои шансы эталонно. не понятно какой теперь разговор ждет игроков Зенита. Возможно,просто так сложилось.Порой бывает просто неудачная полоса. Матч с Балтикой покажет,какие уроки получили от таких неудачных матчей игроки санкт-петербуского клуба.Более того проиграли этой Балтике в Калининграде. Понятно,кубок это дело особенное,но победа нужна с точки зрения психологии. Хотя координально на чемпионскую гонку сейчас эти поражения играют не сказать чтобы сильно,но безусловно недобор очков и такие поражения как с Динамо,Локо и Оренбургом должны заставить игроков по-другому подходить к реализации своих моментов и игре в целом.
стоит запереть их на базе, наверное
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FNT
Истерить-то смысла нет. Сегодня первое чувствительное поражение, от Локо и Динамо они были максимально не по делу. Но реализацию однозначно надо улучшать, без нее могут быть проблемы.
+8
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Leon Betov
Ответ King_X
Но тарасовские так и будут ныть про Оренбург и фарм, хотя сибиряки всегда лучше играют с Зенитом и больше очков отбирают 😂
Сочи с Оренбургом для Зенита более опасные соперники, чем 🐷
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МОН66
спросите семака сколько он набрал очков на международной арене и что выиграл???
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Борнео
Что ни говори, а Оренбург-то красавчики. Сначала Локо убрали, теперь вот Зенит...
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KMR
Не было? С почином!
+2
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denimo21
Ответ Peter Parker
Очевидно, что без Бакаева Зенит команда 3-5 места РПЛ…
Зарема, перелогиньтесь 😂
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Taddy Brain
Ну почему, когда Зенит проиграл Оренбургу, сразу замолкли эти бредоносители идей про фарм-клуб? Найдите смелость, признайте что были глупы. Но нет, трусливо молчат
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BaltimoreRavens
Пора включать админ ресурс
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Василий Богданов
Ответ Николай Дергачев
Семак, пиши историю и бей рекорды!!!
это не Семак а Миллер виноват. плохо проплатил судейскую верхушку.
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Taddy Brain
Нытики про фарм клуб молчат. Но минусы кидают) вопрос: вы согласны, что несли ересь?
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