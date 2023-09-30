«Зенит» набрал 17 очков после 10 туров – худший старт с сезона-2011/12. При Семаке не было меньше 21
«Зенит» показал худший старт в РПЛ при Сергее Семаке.
В 10-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Оренбургу» (1:3). У сине-бело-голубых 17 очков после 10 матчей чемпионата.
Это худший старт «Зенита» в РПЛ с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Семаке клуб ранее никогда не набирал меньше 21 очка.
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А вот Оренбург первая команда, которая просто развалила Зенит. И статистика 8-31 по ударам в пользу Зенита выглядит смешно, я даже 10 ударов Зенита не вспомню, а Оренбург будто бы раз 20 минимум пробил.
Оренбуржцы, как пружина в атаку вылетали, колоссальная скорость и все располагались на своём месте. А во втором тайме буквально на классе засушили игру, с 60 минуты где-то стало понятно, что нам ловить нечего.