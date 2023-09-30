«Зенит» набрал 17 очков после 10 туров – худший старт с сезона-2011/12. При Семаке не было меньше 21

«Зенит» показал худший старт в РПЛ при Сергее Семаке.

В 10-м туре Мир петербуржцы уступили « » (1:3). У сине-бело-голубых 17 очков после 10 матчей чемпионата.

Это худший старт « » в РПЛ с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Семаке клуб ранее никогда не набирал меньше 21 очка.

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