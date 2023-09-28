Месси и Роналду могут сыграть в товарищеском матче «Интер Майами» и «Аль-Насра». Его хотят провести в Китае (Али Алабдаллх)
Лионель Месси и Криштиану могут в очередной раз встретиться на футбольном поле.
Журналист саудовской газеты Al-Bilad Али Алабдаллх сообщил, что некая маркетинговая компания международного масштаба хочет организовать товарищеский матч, в котором «Аль-Наср» встретится с «Интер Майами». В этой игре должны принять участие все звезды, включая аргентинца и португальца.
Отмечается, что встречу пытаются провести в Китае.
Месси и Роналду уже принимали участие в товарищеском матче «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда в начале 2023 года.
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