Месси и Роналду могут сыграть в товарищеском матче «Интер Майами» и «Аль-Насра». Его хотят провести в Китае (Али Алабдаллх)

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси и Криштиану могут в очередной раз встретиться на футбольном поле.

Журналист саудовской газеты Al-Bilad Али Алабдаллх сообщил, что некая маркетинговая компания международного масштаба хочет организовать товарищеский матч, в котором «Аль-Наср» встретится с «Интер Майами». В этой игре должны принять участие все звезды, включая аргентинца и португальца.

Отмечается, что встречу пытаются провести в Китае.

Месси и Роналду уже принимали участие в товарищеском матче «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда в начале 2023 года.

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21 комментарий

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Борис Энгельгардт
Ответ Aidos9419
матч чисто бабки срубить
а что плохого?
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psixyec
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atomio
Артёмка давай тебе всем спорцом скинемся на билет в Китай, возьмёшь автограф у своего кумира, расскажешь ему всю вот эту простыню цифр по голам-ассистам, порадуетесь вместе ☺️
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SaH4r.
было бы здорово увидеть противостояние легенд как в былые добрые
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arspurs9
Ответ Aidos9419
матч чисто бабки срубить
Да. Фигуристы после карьеры устраивают всякие шоу для бабок. Теннисисты участвуют в выставочных матчах. И тд.
Почему две легенды в футболе не могут себе такого позволить?)
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