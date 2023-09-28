Месси и Роналду могут сыграть в товарищеском матче «Интер Майами» и «Аль-Насра». Его хотят провести в Китае (Али Алабдаллх)

Лионель Месси и Криштиану могут в очередной раз встретиться на футбольном поле.

Журналист саудовской газеты Al-Bilad Али Алабдаллх сообщил, что некая маркетинговая компания международного масштаба хочет организовать товарищеский матч, в котором « » встретится с « Майами». В этой игре должны принять участие все звезды, включая аргентинца и португальца.

Отмечается, что встречу пытаются провести в Китае.

и уже принимали участие в товарищеском матче «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда в начале 2023 года.

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