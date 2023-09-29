Захарян не сыграет в 4-м матче «Сосьедада» подряд. Он не попал в заявку на «Атлетик»

Теги Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян пропустит четвертый матч «Реал Сосьедад» подряд.

Российский полузащитник не попал в заявку «Сосьедада» на матч 8-го тура Ла Лиги против «Атлетика», который состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Захарян не сыграл в матчах Ла Лиги против «Валенсии» (1:0) и «Хетафе» (4:3), а также остался в запасе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).

26 сентября стало известно, что Арсен вернулся к тренировкам с командой после перенесенного коронавируса. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Человек заболел Короной. В комментариях надмозги прикалываются. Уверен у Захи все будет ок. Здоровья ему.
+54
-13
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
А что тут такого? Переболел человек, надо какое-то время на восстановление игровых кондиций
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salto-klose
Так он болеет
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Ответ Анри Карлайл
Ему до Мудрика не дорасти никогда
Конечно, до такого полена и днаря Арсену далеко)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Ответ Aleksandr Danilov
Комментарий скрыт
Думать это не твое
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Арсену здоровья и скорейшего возврата формы.Главное не превратиться в российского мудрика
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Нижник
Кина походу не будет
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
Ответ Нурбол Жумаскалиев
походу в Испании поняли кого им впарили
кого армяне впарили им ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анри Карлайл
Ответ Rio de Janeiro
Конечно, до такого полена и днаря Арсену далеко)
Полено регулярно забивает за сборную и отдаёт голевые плюс играет в стоп-клубе где высокая конкуренция, а Арсен на скамейке сидит в среднем клубе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
пришло время перейти в зенит
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsplayer
Арсен, верим! Все получится у тебя!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
пусть лучше до конца переболеет. А то в прошлый раз вернули и только хуже стало. Впереди еще не один мидвик, успеет проявить себя даже в этом сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Ответ CaSpeR-13
пришло время перейти в зенит
Походу у зенита спецсхема образовалась по трансферу российских игроков , через зарубежные клубы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Ещё один маринованый готовится
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Поэтому когда ты футболист и считаешь себя профессионалом, нехрен к себе возить всех родственников и всю тусу человек в 200. Вот и заразился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ronaldinho Gaúcho
Здоровья и терпения Арсену!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zabegalo
После ковида пару недель в себя приходят обычно, какой матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТвояМамка
Ну он только-только переболел. Вот к следующей игре вероятно будет готов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
комментарии просто стыд) как можно так к своим относиться?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Днарь в зените окажется зимой

Схема все та же
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий