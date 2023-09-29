Захарян не сыграет в 4-м матче «Сосьедада» подряд. Он не попал в заявку на «Атлетик»

Арсен Захарян пропустит четвертый матч «Реал Сосьедад» подряд.

Российский полузащитник не попал в заявку « » на матч 8-го тура против « », который состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Захарян не сыграл в матчах Ла Лиги против «Валенсии» (1:0) и «Хетафе» (4:3), а также остался в запасе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).

26 сентября стало известно, что вернулся к тренировкам с командой после перенесенного коронавируса. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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