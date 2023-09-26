Захарян вернулся к тренировкам с «Сосьедадом» после коронавируса. Хавбек может сыграть с «Атлетиком»

Арсен Захарян приступил к тренировкам с «Реал Сосьедад».

Напомним, российский полузащитник пропустил матч с «Хетафе» в 6-м туре (4:3) из-за проблем со здоровьем. Клуб сообщал, что у игрока выявлен коронавирус.

« сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», – заявили в пресс-службе «Сосьедада».

Клуб из Сан-Себастьяна встретится с «Атлетиком» 30 сентября. Перед этим «Сосьедад» проведет матч с «Валенсией».

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