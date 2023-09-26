Захарян вернулся к тренировкам с «Сосьедадом» после коронавируса. Хавбек может сыграть с «Атлетиком»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига коронавирус Здоровье Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян приступил к тренировкам с «Реал Сосьедад».

Напомним, российский полузащитник пропустил матч с «Хетафе» в 6-м туре Ла Лиги (4:3) из-за проблем со здоровьем. Клуб сообщал, что у игрока выявлен коронавирус.

«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», – заявили в пресс-службе «Сосьедада». 

Клуб из Сан-Себастьяна встретится с «Атлетиком» 30 сентября. Перед этим «Сосьедад» проведет матч с «Валенсией». 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Верим в Арсенчика!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Норм, если опять какая-нибудь очередная болячка не вылезет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JohnnyMulka
Вчера была корона
Сегодня здоров и тренируется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Здоровья Арсенки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KORADO
ПРИЯТНО слышать, надеюсь теперь всё негативное окончательно позади!
Желаю набрать форму и помочь команде!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
Может, но не сыграет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ого! Опять псевдовирус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
Ответ Evgen_Hazard
Какого коронавируса? Его уже как пару лет нет
А ХА ХА. Видишь суслика!? Нет! А он есть!
P. S.
Нет пандемии! Но сам вирус никуда не делся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий