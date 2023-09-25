У Захаряна коронавирус: «Пока не можем сказать, когда он снова сможет играть»
Арсен Захарян заболел коронавирусом.
Российский полузащитник не попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Хетафе» (4:3). В клубе из Сан-Себастьяна объяснили это тем, что игрок вновь заболел.
Теперь стало известно, что Захарян заболел коронавирусом.
«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», – сообщили в «Сосьедаде».
Следующую игру баскский клуб проведет 27 сентября – против «Валенсии» в гостях.
Статистику 20-летнего полузащитника сборной России можно найти здесь.
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Здоровья!
Ведь как говорят , сколько там этих штаммов новых. !? Одному богу известно.
Но главное - желаю Арсену полного и скорейшего выздоровления!!!
Здоровья Арсену!
а такое ощущение, что целая вечность
чего только не произошло за эти 3.5 года - 2 олимпиады, футбольные ЧМ, ЧЕ, учеба Мостового, война Армении и Азербайджана...