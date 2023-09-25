У Захаряна коронавирус: «Пока не можем сказать, когда он снова сможет играть»

Арсен Захарян заболел коронавирусом.

Российский полузащитник не попал в заявку « » на матч с «Хетафе» (4:3). В клубе из Сан-Себастьяна объяснили это тем, что игрок вновь заболел.

Теперь стало известно, что Захарян заболел коронавирусом.

« восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», – сообщили в «Сосьедаде».

Следующую игру баскский клуб проведет 27 сентября – против «Валенсии» в гостях.

Статистику 20-летнего полузащитника сборной России можно найти здесь.

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