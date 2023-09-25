У Захаряна коронавирус: «Пока не можем сказать, когда он снова сможет играть»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига ТАСС Здоровье Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян заболел коронавирусом.

Российский полузащитник не попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Хетафе» (4:3). В клубе из Сан-Себастьяна объяснили это тем, что игрок вновь заболел.

Теперь стало известно, что Захарян заболел коронавирусом.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», – сообщили в «Сосьедаде».

Следующую игру баскский клуб проведет 27 сентября – против «Валенсии» в гостях.

Статистику 20-летнего полузащитника сборной России можно найти здесь.

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46 комментариев

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Vovker
Ответ JohnnyMulka
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Потому что заболел короной? Что в голове у вас...
+43
-2
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Артём Сергеев
Ответ Gravdaar Iyaad
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воина вообще не нужна,не только Армении и Азербайджана
+25
-1
+24
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Влад Безруков
Арсен везунчик, конечно
Здоровья!
+23
-3
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Мартинелли
Бакаев после коронавируса так и не восстановился
+14
-1
+13
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Tun
Ответ Анвар Масимов
гонят что ли ??? какая корона? Путин давно отменил ее
так он уехал за пределы вотчины Путина
+12
-1
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Анвар Масимов
гонят что ли ??? какая корона? Путин давно отменил ее
+12
-4
+8
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Overkiller
Ответ PIT-BUL
а он был? я просто пропустил извините. Не болел. Родственники не болели, друзья не болели. Друзья друзей не болели. Болели только цифры на каком то сайте по статистике )))
"Я Америку не видел, значит её нет!"
+6
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Vovker
Ответ Моё Моя
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Подтвердить хоть чем-то свои слова можете или балабол?
+5
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ PIT-BUL
а он был? я просто пропустил извините. Не болел. Родственники не болели, друзья не болели. Друзья друзей не болели. Болели только цифры на каком то сайте по статистике )))
Я болел 2 раза, почти все, с кем общаюсь, переболели. Были такие, кто и умер. Тупишь?
+7
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Vovker
Ответ Моё Моя
Могу. Заха не играети полирует лавку. А короновирусом не болеют второй раз, об этом врачи уже много раз говорили. Руководство выдумало болезнь. А Захарян не соответствует уровню команды Лиги Чемпионов.
Я три раза болел, каждый раз тест сдавал. Вы как из палаты выбрались? Санитаров срочно, человеку плохо...
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Kemal Gul
Ответ Моё Моя
Ахахахаха! Армяне всех минусят, кто считает Захаряна игроком не уровня Сосьедада
Типа минусят, потому что чушь пишешь. И не только армяне минусят, поверь
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Tun
какой еще ковид? на нашем политическом сайте иммунологов уже года полтора как нет
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Andrew Chepaylo
Ответ Араик Оганесян
3.5 года прошло с этих новостей а такое ощущение, что целая вечность чего только не произошло за эти 3.5 года - 2 олимпиады, футбольные ЧМ, ЧЕ, учеба Мостового, война Армении и Азербайджана...
никакой другой войны сейчас не идёт?
+4
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Николай Васильков
Ответ Анвар Масимов
гонят что ли ??? какая корона? Путин давно отменил ее
Даже тут приплел, молодец 👍
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Tun
Ответ PIT-BUL
а он был? я просто пропустил извините. Не болел. Родственники не болели, друзья не болели. Друзья друзей не болели. Болели только цифры на каком то сайте по статистике )))
Болел 2 раза, первый раз очень жестко, жена болела, много родственников и друзей. Дядя умер от осложнений при ковиде прямо в больнице
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ PIT-BUL
Да да да ... Соловьёву привет
Причём тут Соловьёв? Похоже, ты безнадёжен. Не сочувствую.
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Overkiller
Ответ Моё Моя
Могу. Заха не играети полирует лавку. А короновирусом не болеют второй раз, об этом врачи уже много раз говорили. Руководство выдумало болезнь. А Захарян не соответствует уровню команды Лиги Чемпионов.
Да я вам больше скажу, там в Сосьедаде руководство - рептилоиды. Они специально Захаряна купили чтобы на Нибиру его отправить, на эксперименты и на органы. А все его годы контракта нас будут обманывать коронавирусом хроническим! Истинная правда, очевидный же факт!
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Tun
Ответ PIT-BUL
сочувствую, хорошо раньше было ... люди не умирали... от осложнений
от осложнений во время заболевания ковидом канеш не умирали. а так от самого ковида не умирают
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Димон Артамонов
Эх , ковид 23 напал , здоровья Арсену !)
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KORADO
Ну вот к сожалению, подтвердилось то чего больше всего боялись... в интервью ранее ведь он говорил что врачи сказали что у него был вирус! Кто знает возможно, тут скорее всё ещё продолжается та же болезнь он видимо не полностью поправил здоровье!
Ведь как говорят , сколько там этих штаммов новых. !? Одному богу известно.
Но главное - желаю Арсену полного и скорейшего выздоровления!!!
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УсыЧерчесова
Количество касаний термометра будем считать?
Здоровья Арсену!
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PIT-BUL
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Я болел 2 раза, почти все, с кем общаюсь, переболели. Были такие, кто и умер. Тупишь?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ PIT-BUL
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Тебе бы полечиться. Весь мир переболел. Ты или в вакууме живёшь или РИ2.
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Араик Оганесян
3.5 года прошло с этих новостей
а такое ощущение, что целая вечность
чего только не произошло за эти 3.5 года - 2 олимпиады, футбольные ЧМ, ЧЕ, учеба Мостового, война Армении и Азербайджана...
+9
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Tun
от осложнений во время заболевания ковидом канеш не умирали. а так от самого ковида не умирают
Да это бесполезно что то объяснять. Только время тратить.
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