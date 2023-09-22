Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»

Теги Аталанта Андрей Шевченко премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Евгений Ловчев Алексей Миранчук Арсен Захарян Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал выступления Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет – как в Лиге чемпионов. 

Пока происходит то, о чем я говорил при отъезде. Конечно, все зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех наголову.

Да, есть качества, при хорошей работе Шварца он был заметен, но не более того. Это не тот человек, который отвечает за результат. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге. Захарян выделялся в «Динамо», а последний год провел просто плохо. 

И пока все идет к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке — мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности. Возможно, там хорошо пожить, но люди-то едут совсем не за этим. 

Арсен пока привыкает, как нам говорят. Хорошо, пусть будет так. 

Но я вспоминаю другие ситуации и хотел бы, чтобы на это равнялись наши ребята. Отъезд Шевченко – суперталанта с Украины. Как нам говорят, суперталант и Захарян. 

Шевченко рвал в Италии с первого же сезона – забивать он начал, по-моему, с первого же матча. Тут надо помнить еще и то, что, когда наши футболисты едут за мечтой, они еще и страну представляют, весь наш футбол. 

Хочется пожелать Захаряну, чтобы он об этом не забывал никогда», – написал экс-игрок «Спартака» в телеграм-канале.

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16 комментариев

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Tigo_Volchara93
Сколько гнили, яда и желчи в этих «заслуженных» ветеранах.
Человек месяц назад перешел, потихоньку получает игровое время, а эти уже воняют что все плохо, второй миранчук и тд
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IlyaGrain
Ну началось … дайте парню привыкнуть в 20 лет то !!
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bubareska
Он даже тренера еще плохо понимает, языковой барьер. Нужно время.
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arlovski
>Может играть, потом может сидеть на лавке

ну да, звучит нормально
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tankist231
У нас изначально завышенные ожидания от наших игроков, спуститесь на землю, заиграет, красава, а нет то нет, у нас за 30 лет после СССР единицы кто хорошо выступил в Европе, зато такие ожидания всегда, наши игроки по уровню чемпы Чехии, Сербии и примерно таких стран потянут, а Испания, Италия, Англия это только мечтать надо что наши там заиграют, а то распиарют сами, а потом удивляются что не получается в Европе
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доктор Ливси
Old man yells at cloud. Мостовой и Карпин не сразу нашли свою команду. А у того же Шевченко наоборот получилось: ушел из своей и закопал карьеру.
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Dmitry Orlov
Офигенно. Прошло 3 матча, человек не проходил с командой предсезонку, ещё и заболеть успел, а ему уже диагноз ставят и рассуждают о том "к чему всё идёт".
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Andrey Yaroslavtsev
Лишь бы что-то сказать.
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Eric_Cartman
Как там отсечённая голова, Женя? Пришил?
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argentina10
во сколько Шевченко уехал, а Миранчук....пусть там в чемпионат входит, чем здесь старческий маразм слушать от экспертов..
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Сергей48
Всё будет хорошо! Я верю! И вы верьте и поддерживайте! Арсену удачи и главное здоровья!
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Дмитрий9779
Давайте пожелаем Арсену удачи,выводы делать очень рано.
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RoleX
Для легенды аналитики: Криштиану Роналду в первых 5и матчах за МЮ проводил на поле по 20-30 минут. Голов не забивал
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