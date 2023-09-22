Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»

Евгений Ловчев прокомментировал выступления Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет – как в Лиге чемпионов.

Пока происходит то, о чем я говорил при отъезде. Конечно, все зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех наголову.

Да, есть качества, при хорошей работе Шварца он был заметен, но не более того. Это не тот человек, который отвечает за результат. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге. Захарян выделялся в «Динамо», а последний год провел просто плохо.

И пока все идет к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке — мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности. Возможно, там хорошо пожить, но люди-то едут совсем не за этим.

Арсен пока привыкает, как нам говорят. Хорошо, пусть будет так.

Но я вспоминаю другие ситуации и хотел бы, чтобы на это равнялись наши ребята. Отъезд Шевченко – суперталанта с Украины. Как нам говорят, суперталант и Захарян.

Шевченко рвал в Италии с первого же сезона – забивать он начал, по-моему, с первого же матча. Тут надо помнить еще и то, что, когда наши футболисты едут за мечтой, они еще и страну представляют, весь наш футбол.

Хочется пожелать Захаряну, чтобы он об этом не забывал никогда», – написал экс-игрок «Спартака» в телеграм-канале.

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