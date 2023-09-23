«Сосьедад» о болезни Захаряна: «Ожидаем, что он будет готов к игре с «Валенсией»
В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян сможет вернуться на поле.
Ранее стало известно, что российский полузащитник пропустит матч против «Хетафе» в 6-м туре Ла Лиги из-за болезни.
«Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».
Захарян присоединился к клубу из Сан-Себастьяна в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча за испанскую команду и еще не выходил в стартовом составе.
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