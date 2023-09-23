«Сосьедад» о болезни Захаряна: «Ожидаем, что он будет готов к игре с «Валенсией»

Теги Валенсия Реал Сосьедад Ла Лига Чемпионат.com Здоровье Арсен Захарян Футбол

В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян сможет вернуться на поле.

Ранее стало известно, что российский полузащитник пропустит матч против «Хетафе» в 6-м туре Ла Лиги из-за болезни. 

«Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада». 

Захарян присоединился к клубу из Сан-Себастьяна в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча за испанскую команду и еще не выходил в стартовом составе. 

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6 комментариев

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Алекс 777
мне кажется корона накрывает снова
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Oleg_MC
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да ладно. всё равно армяну не светит шанс выйти в старте!)
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генадие
впринципе зохеряну нужно было в чемпенат недерландцев. там хоть шанс были бы на страйк ворот. а вот здесь то что он выбрал котегорическо конешно.и зачем он назапад ехал. еслитолько на заработки . е му данный стиль не подходит его бы к валере в ростов
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Никита Самарин
Что за болезни постоянные, такой шанс был сыграть в основе в матче с Хетафе (всё-таки после ЛЧ, игрокам старта должны дать отдохнуть).
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Mikko
Бедолага так хотел в Европу, что переволновался и здоровье пошатнулось.
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Maksat Hasanow
Ответ генадие
впринципе зохеряну нужно было в чемпенат недерландцев. там хоть шанс были бы на страйк ворот. а вот здесь то что он выбрал котегорическо конешно.и зачем он назапад ехал. еслитолько на заработки . е му данный стиль не подходит его бы к валере в ростов
думаю что ему и Сосьедаде дадут шанс проявить себя ибо 12 млн для них это не малые деньги. Так что 30+ матчей он по любому будет играть если не будет травм. Но получится ли Сдвинуть из состава одного из Мендеса, Субименди или Оярсабаля
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