«Сосьедад» о болезни Захаряна: «Ожидаем, что он будет готов к игре с «Валенсией»

В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян сможет вернуться на поле.

Ранее стало известно, что российский полузащитник пропустит матч против «Хетафе» в 6-м туре из-за болезни.

« болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».

Захарян присоединился к клубу из в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча за испанскую команду и еще не выходил в стартовом составе.

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