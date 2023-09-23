Захарян пропустит матч «Сосьедада» с «Хетафе»: «Арсен снова заболел, поэтому его нет в заявке»
Арсен Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в 6-м туре Ла Лиги.
Команда из Сан-Себастьяна примет «Хетафе» в чемпионате Испании. Матч состоится 24 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.
Российский полузащитник «Сосьедада» Захарян не сможет принять участие в этой игре.
«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», – сообщили в пресс-службе клуба.
Арсен присоединился к «Сосьедаду» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча за испанскую команду и еще не выходил в стартовом составе.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Пока, провалом называть рано, конечно, но пользы Реалу он никакой не принес вообще, что есть, что нет.
Надо прибавлять, надеюсь, что выздоровит очень скоро.