Захарян пропустит матч «Сосьедада» с «Хетафе»: «Арсен снова заболел, поэтому его нет в заявке»

Теги Хетафе Реал Сосьедад Ла Лига Здоровье Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в 6-м туре Ла Лиги.

Команда из Сан-Себастьяна примет «Хетафе» в чемпионате Испании. Матч состоится 24 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. 

Российский полузащитник «Сосьедада» Захарян не сможет принять участие в этой игре.

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», – сообщили в пресс-службе клуба. 

Арсен присоединился к «Сосьедаду» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча за испанскую команду и еще не выходил в стартовом составе. 

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13 комментариев

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Красная стрела
Здоровья парню. Плохо так начинать в новом клубе. Может морально подкосить. Но держим кулаки. Парень должен выстоять ✊
+7
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red hikkikomori
Испугался Гринвуда)
+3
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Иван Иванов
Здоровья
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DonaldBrashear 2.0
очень жаль, надеялся, что он получит больше времени в этом матче, так как на неделе была игра в ЛЧ, где он вообще не играл, и вероятно, могла быть какая-то ротация в составе.

Пока, провалом называть рано, конечно, но пользы Реалу он никакой не принес вообще, что есть, что нет.

Надо прибавлять, надеюсь, что выздоровит очень скоро.
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ta-tosha
Качал мячи, вспотел, продуло - ОРЗ. Тренерам нужно запретить ему качать мячи
+1
0
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Askhatik
Арсен Кокорин
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Любитель побеждать
Судя по интервью с Нобелем болезнь там будет хроническая, виттоны, габбаны и прочие диоры, которых так ему не хватало в Москве.
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Очевидное невероятное
Величайшая *потеря *
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Kemal Gul
Ответ Красная стрела
Здоровья парню. Плохо так начинать в новом клубе. Может морально подкосить. Но держим кулаки. Парень должен выстоять ✊
Да ладно, пока вообще ничего страшного не произошло, что его морально подкосить тут может?
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Красная стрела
Ответ Kemal Gul
Да ладно, пока вообще ничего страшного не произошло, что его морально подкосить тут может?
Тут ключевое слово "снова". 🤷🏿‍♂️
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