Арсен Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в 6-м туре Ла Лиги.

Команда из примет «Хетафе» в чемпионате . Матч состоится 24 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Сосьедада» Захарян не сможет принять участие в этой игре.

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против « », – сообщили в пресс-службе клуба.

присоединился к «Сосьедаду» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча за испанскую команду и еще не выходил в стартовом составе.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS