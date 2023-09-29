Невилл о Роналду в «МЮ»: «Он хочет быть лучшим в мире, забивать, побеждать. Надо было стать наставником и адаптироваться, а он злился на молодых»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл оценил второй период Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«С точки зрения голов он справился очень хорошо. У Роналду есть характер, это личность, поэтому он не принимает роль второй скрипки. Я критиковал его, потому что, как я считаю, когда ты лидер раздевалки и мирового футбола, то можешь разными способами быть учителем, наставником для молодых игроков, которые не находятся на твоем уровне.

Думаю, Криштиану должен был адаптировать свой стиль лидерства в «Юнайтед» под игроков, которым нужен был наставник, чтобы выйти на новый уровень.

А Криштиану разочаровался в них. Он злился на них. Иногда во время матчей это было заметно. И в итоге это вылилось в некоторую конфронтацию. Я играл с ним, у Роналду невероятный уровень, и при этом он работал так же усердно, как и любой другой игрок из тех, с кем я играл.

Криштиану – это талант и труд. Он хочет побеждать, отчаянно хочет побеждать, забивать голы, быть лучшим игроком мира. Так что, думаю, ему было сложно. Возможно, потому, что к концу карьеры он подошел в командах, у которых не было того уровня, что он видел раньше», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Oleg
Личности с характером как раз принимают роль второй скрипки, отдают право молодым а сами становятся теневыми лидерами.
+7
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+7
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Экспертное мнение
Ладно в МЮ, так он таком крупном турнире как ЧМ весь чемпионат посвятил на апелляцию и попытки переписать себе гол своего юного партнера. То, как он яростно бился со всеми миром за этот гол волосами - показывает, что для него один гол на таком великом турнире как ЧМ ценнее чем все победы в ЛЧ и голы лихтштейнерам.
+6
0
+6
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Диер Ташкент
В итоге ушел в СА. Вот там товарищи как раз соответствует его уровню. Рон должно быть сильно доволен и счастлив, как и его армия ботов
+4
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+4
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charly001
Ну этого думаю многие и ожидали , но лидер из Роналду такой себе
+3
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Hipper
Задвинуть свое эго, и делать все во благо команды это точно не про Роналду. Ему нужно быть на первом плане.
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НеДуДь
Почему ты заменил меня, а не молодого?. Эти слова сказанные Рангнику человека, говорящего, что что команда и партнёры для него важнее всего. Эгоист и лжец. Его интересуют партнёры, играющие на него и собственная стата. Быть лучшим - ему может только присниться. Его никто лучшим не считает. И он это видит и слышит. В противном случае - называть себя лучшим нет никакой надобности. Это даже вредно в этом случае. Величие и скромность - два сапога-пара. Но это не про Авейру. Ни то - и ни другое.
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nb8dwryv56
Ментально он еще не дорос до этого. Возможно никогда и не дойдет, из-за того, что всю жизнь сам стремился быть самым-самым, без кого либо
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Евгений Шазиев
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Так он сам салабоном был тогда. Невилл говорит, как будто ему за триццон было.
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неВасилий неУткин
Ответ Oleg
Личности с характером как раз принимают роль второй скрипки, отдают право молодым а сами становятся теневыми лидерами.
Он на это и намекает
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Oleg
Ответ Экспертное мнение
Ладно в МЮ, так он таком крупном турнире как ЧМ весь чемпионат посвятил на апелляцию и попытки переписать себе гол своего юного партнера. То, как он яростно бился со всеми миром за этот гол волосами - показывает, что для него один гол на таком великом турнире как ЧМ ценнее чем все победы в ЛЧ и голы лихтштейнерам.
Так о том, что ЧМ - вершина спорта и самый могучий, знаковый и решающий турнир в истории, он написал у себя в инстаграм 11 декабря 2022 года.
Тогда, после вылета от Марокко, он не знал еще что самый главный трофей в истории выиграет Месси и получит официальную коронацию.
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