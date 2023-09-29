Невилл о Роналду в «МЮ»: «Он хочет быть лучшим в мире, забивать, побеждать. Надо было стать наставником и адаптироваться, а он злился на молодых»

Гари Невилл оценил второй период Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«С точки зрения голов он справился очень хорошо. У Роналду есть характер, это личность, поэтому он не принимает роль второй скрипки. Я критиковал его, потому что, как я считаю, когда ты лидер раздевалки и мирового футбола, то можешь разными способами быть учителем, наставником для молодых игроков, которые не находятся на твоем уровне.

Думаю, Криштиану должен был адаптировать свой стиль лидерства в «Юнайтед» под игроков, которым нужен был наставник, чтобы выйти на новый уровень.

А Криштиану разочаровался в них. Он злился на них. Иногда во время матчей это было заметно. И в итоге это вылилось в некоторую конфронтацию. Я играл с ним, у Роналду невероятный уровень, и при этом он работал так же усердно, как и любой другой игрок из тех, с кем я играл.

Криштиану – это талант и труд. Он хочет побеждать, отчаянно хочет побеждать, забивать голы, быть лучшим игроком мира. Так что, думаю, ему было сложно. Возможно, потому, что к концу карьеры он подошел в командах, у которых не было того уровня, что он видел раньше», – сказал экс-защитник « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS