Невилл о Кейне: «Харри был бы хорошим подписанием для «МЮ». Они потеряли Роналду и Кавани, у них явные проблемы в атаке»

Гари Невилл считает, что Харри Кейн нужен « ».

« усилил бы любую команду Европы и мира. Он замечательный нападающий и отличный профессионал. Было бы очевидно [для «Юнайтед» попытаться подписать его]. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – они все еще играют с Антони Марсьялем впереди.

Они пригласили Вегорста – он временный игрок до конца сезона, не более. С прошлого сезона они потеряли и , так что у них есть реальные проблемы в атаке. У них нет игрока, которого я бы назвал прирожденным центрфорвардом, который давал бы ту игру, которую хочет Эрик тен Хаг. Им нужно подписать нападающего, – потратить большие деньги или найти кого-нибудь.

Кейн был бы отличным подписанием, но вытащить его из « » будет непросто», – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать Харри Кейна летом.