Невилл о Кейне: «Харри был бы хорошим подписанием для «МЮ». Они потеряли Роналду и Кавани, у них явные проблемы в атаке»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эдинсон Кавани Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Антони Марсьяль Ваут Вегорст Футбол

Гари Невилл считает, что Харри Кейн нужен «Манчестер Юнайтед».

«Харри Кейн усилил бы любую команду Европы и мира. Он замечательный нападающий и отличный профессионал. Было бы очевидно [для «Юнайтед» попытаться подписать его]. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – они все еще играют с Антони Марсьялем впереди.

Они пригласили Вегорста – он временный игрок до конца сезона, не более. С прошлого сезона они потеряли Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, так что у них есть реальные проблемы в атаке. У них нет игрока, которого я бы назвал прирожденным центрфорвардом, который давал бы ту игру, которую хочет Эрик тен Хаг. Им нужно подписать нападающего, – потратить большие деньги или найти кого-нибудь.

Кейн был бы отличным подписанием, но вытащить его из «Тоттенхэма» будет непросто», – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать Харри Кейна летом.

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19 комментариев

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TalSer
Ответ fellx
Перси перешел в 2012м. 22 млн 11 лет назад это примерно 90-100 млн сейчас. Есть такое явление - инфляция🙃
РВП перешел за 22 только потому что у него год контракта оставался и он не хотел его продлевать. Так Арсенал его и за 100 продавал бы
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OSHO - ऊर्जा
Ответ fellx
Из серии Валерим) Тен Хагу просто очень повезло из за ситуации с Роналду. Из за капризов португальца Хаг оказался в образе хорошего человека, и почему то отличного тренера) По игре не видно в чем прогресс относительно даже Сульшера, но хайп решает всё.
Все видят что человек сделал за пол года, и какие результаты принёс, а ты не видишь это в упор?

Я же по этому говорю, давай подождём до конца этого сезонна и следующего.

Даже сам Гвардиола его зауважил, боится. И на матч с ним, и уже на другие матчи, на запястье по одевал всевозможные суеверные браслеты амулеты приметы и прочее.

В такой работе, где ты как нервный комок и не в такое поверишь.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ MU RD2
Ну это конечно сравнение... Кейн тоже в свои 20 и близко не стоял по сравнению со своим же нынешним... Но одно дело, когда вклад на перспективное будущее, а другое, на результат который здесь и сейчас, а потом снова поиски....
Если изучить трансферы на будущее большинство из них провальные
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Wekil Halylow
Ответ ivannumber1
А надо ли оно за 30-летнего игрока отдавать 100 мультов? Я бы обратил внимание на Рамуша или Влаховича, которые могут стать нападающими для клуба на многие-многие года, а не на 2-3 сезона.
За Каземиро отдали 80 я не думаю что он сможет играт болше 3 года на этой позице
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fellx
Ответ OSHO - ऊर्जा
Ок ты не веришь? Давай посмотрим что он возьмёт из кубков в этом сезоне, в первом своём сезоне, и что возьмёт в следующем. Тогда можно будет по дискутировать на сей счёт.
Из серии Валерим) Тен Хагу просто очень повезло из за ситуации с Роналду. Из за капризов португальца Хаг оказался в образе хорошего человека, и почему то отличного тренера) По игре не видно в чем прогресс относительно даже Сульшера, но хайп решает всё.
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RAMIK
Осимхен был бы идеален. Кейна надо было года 3 назад брать.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ fellx
С Тен Хагом возмёт))) С чего это? У вас там Тен Хаг уже топовый тренер?? Хех
Ок ты не веришь? Давай посмотрим что он возьмёт из кубков в этом сезоне, в первом своём сезоне, и что возьмёт в следующем. Тогда можно будет по дискутировать на сей счёт.
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jem777
Еще бы Кейн не усилил атаку.)
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fellx
Ответ nookiehatesu
Говорили-то одно и то же, но купили за 22, а не 100 🙃
Перси перешел в 2012м. 22 млн 11 лет назад это примерно 90-100 млн сейчас. Есть такое явление - инфляция🙃
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MU RD2
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Рамуши и Влаховичи и близко не стоят по уровню с Кейном
Ну это конечно сравнение... Кейн тоже в свои 20 и близко не стоял по сравнению со своим же нынешним... Но одно дело, когда вклад на перспективное будущее, а другое, на результат который здесь и сейчас, а потом снова поиски....
+1
-1
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fellx
Ответ Адхамхон Абдулахаев
Почему Тен Хаг выбрал Антони за большие деньги разве он хороший нападающий ?
Крепкий середняк, талантлив плюс голландский язык знает чуток. И он вингер, не нападающий
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fellx
Ответ OSHO - ऊर्जा
Вытащим его, и ещё одного топа по моложе, и ещё усилим защиту и полузащиту. Он заслужил кубки как в АПЛ так и в Европе. С Тен Хагом возьмёт. В петухов пересидел.
С Тен Хагом возмёт))) С чего это? У вас там Тен Хаг уже топовый тренер?? Хех
+2
-3
-1
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Адхамхон Абдулахаев
Почему Тен Хаг выбрал Антони за большие деньги разве он хороший нападающий ?
+4
-1
+3
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nookiehatesu
Ответ sinkindragon@gmail.com
когда про Ван Перси тоже самое говорили
Говорили-то одно и то же, но купили за 22, а не 100 🙃
+1
-2
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OSHO - ऊर्जा
Вытащим его, и ещё одного топа по моложе, и ещё усилим защиту и полузащиту. Он заслужил кубки как в АПЛ так и в Европе. С Тен Хагом возьмёт. В петухов пересидел.
+3
-4
-1
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sinkindragon@gmail.com
Ответ ivannumber1
А надо ли оно за 30-летнего игрока отдавать 100 мультов? Я бы обратил внимание на Рамуша или Влаховича, которые могут стать нападающими для клуба на многие-многие года, а не на 2-3 сезона.
когда про Ван Перси тоже самое говорили
+22
-1
+21
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ ivannumber1
А надо ли оно за 30-летнего игрока отдавать 100 мультов? Я бы обратил внимание на Рамуша или Влаховича, которые могут стать нападающими для клуба на многие-многие года, а не на 2-3 сезона.
Рамуши и Влаховичи и близко не стоят по уровню с Кейном
+40
0
+40
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ivannumber1
А надо ли оно за 30-летнего игрока отдавать 100 мультов? Я бы обратил внимание на Рамуша или Влаховича, которые могут стать нападающими для клуба на многие-многие года, а не на 2-3 сезона.
+3
-2
+1
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corazón blanco
Идеальный кандидат для Юнайтед. К АПЛ адаптирован лучше всех, может как в созидании, так и в завершении, не чурается черновой работы. С этим парнем у Юнайтед будут все шансы бороться в следующем сезоне за чемпионство. Ну и как бонус, что не покинет лигу и перепишет рекорд Алана Ширера.
+21
-1
+20
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