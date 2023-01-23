Невилл о Кейне: «Харри был бы хорошим подписанием для «МЮ». Они потеряли Роналду и Кавани, у них явные проблемы в атаке»
Гари Невилл считает, что Харри Кейн нужен «Манчестер Юнайтед».
«Харри Кейн усилил бы любую команду Европы и мира. Он замечательный нападающий и отличный профессионал. Было бы очевидно [для «Юнайтед» попытаться подписать его]. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – они все еще играют с Антони Марсьялем впереди.
Они пригласили Вегорста – он временный игрок до конца сезона, не более. С прошлого сезона они потеряли Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, так что у них есть реальные проблемы в атаке. У них нет игрока, которого я бы назвал прирожденным центрфорвардом, который давал бы ту игру, которую хочет Эрик тен Хаг. Им нужно подписать нападающего, – потратить большие деньги или найти кого-нибудь.
Кейн был бы отличным подписанием, но вытащить его из «Тоттенхэма» будет непросто», – сказал Невилл в интервью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать Харри Кейна летом.
Я же по этому говорю, давай подождём до конца этого сезонна и следующего.
Даже сам Гвардиола его зауважил, боится. И на матч с ним, и уже на другие матчи, на запястье по одевал всевозможные суеверные браслеты амулеты приметы и прочее.
В такой работе, где ты как нервный комок и не в такое поверишь.