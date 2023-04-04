Гари Невилл: «Роналду – величайший игрок всех времен, но Вегорст, который недостаточно хорош для «МЮ», принес больше пользы»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ваут Вегорст Футбол

Гари Невилл считает, что Ваут Вегорст приносит «МЮ» больше пользы, чем Криштиану Роналду

Невилл сравнил результаты «Юнайтед» с Вегорстом и Роналду в составе.

«Я называл его временным вариантом, потому что «Юнайтед» не выложился в того нападающего, который нужен клубу. Этот эксперимент должен прекратиться. Вегорст должен уйти, так больше не может продолжаться.

Но давайте сравним 19 матчей Вегорста и Роналду в старте «МЮ». С Вегорстом у команды 12 побед, четыре ничьих и три поражения. Он забил всего два гола, но зато у «МЮ» 37 мячей. В 19 матчах с Роналду «МЮ» выиграл на три игры меньше, трижды сыграл вничью и проиграл на четыре матча больше. Он забил 11 голов, но вся команда в сумме забила 23. Разница огромна.

Вот почему футбол – это так странно. Есть нападающий, который недостаточно хорош, чтобы играть за «МЮ», но он принес команде больше пользы. А Роналду я считаю величайшим игроком всех времен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших.
Но по пять рублей…

 ... А сегодня были по три,
но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Лол
Без Каземиро на поле всё такой же бардак, как и в самом начале. И, ВНЕЗАПНО, голевые подвиги Реша прекращаются с Ваутом, но без Казе.
Так может дело не в Роналду и Вауте, а в одном бриллианте в центре поля, которого ТенХаг достаточно долго держал на банке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elkipalki
Ответ VERBLYUD
Называть Роналду величайшим игроком - это издевательство над футболом.
Ох, юнец. Не повезло тебе, видел бы ты Рона на стыке МЮ и Реала. Обвести пачку соперников, причём и в техничном, и в силовом стиле, отдать великолепный пас, забить с 40 метров, со штрафного, головой, потащить команду за собой в сложный момент - это все о нем. Пожалуй в прайме он самый разносторонний игрок за всю историю. Не говорю, что он лучший, но если брать топов в прайме(именно в прайме), то он разностороннее Пеле, Марадоны, Месси, Рональдиньо и Роналдо зубастика. Да и его эволюция позиций об этом говорит, сначала полузащитник, потом крайний нап, под конец центральный нап. Везде был хорош, просто разносторонний игрок, умеющий практически все. Ещё и на угловых у своих ворот помогает, да ещё как. Гол Германии на евро - это что-то. Выбил мяч головой после углового соперника, помчался до чужих и завершил шикарную контатаку Португалии. Красота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Скорее хорошие результаты связаны с игрой Каземиро, а не Вегорста, по последним матчам было видно как МЮ играет без бразильца и даже Вегорст особо не помогает, всё таки в таком клубе как МЮ центрфорвард должен быть более забивным
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Блуждающий странник
Вегорст это временная замена залатать дыры, отлично с этим справляется. Голов хотелось бы больше, но он другого плана игрок, освобождает Рэшфорда от черновой работы и много вступает в борьбу, для этого его и брали. Свою пользу принес, дальше возьмут Кейна или другого топа, клуб богатый. Какие к нему вообще вопросы
а почему 25-летний решфорд который играет на фланге не отрабатывает в обороне?
он что звезда уровня Месси или Роналду?
В арсенале Сака и Мартинелли и даже Жезус который является форвардом отрабатывают по всему полю да ещё и в атаке играют лучше Решфорда.
В Ман Сити Грилиш,Марез или Силва отрабатывают в обороне на все сто,хотя тоже звёзды не хуже Решфорда.
Почему Тен хаг не заставляет Решфорда отрабатывать в обороне?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Screamer_FCSM
Бобо хороший игрок, нападающий таранного типа. Как Булыкин, зря они его так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Рюналду в топ 10 в истории не входит а он про лучшего в истории 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CIONTRO
бывает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Ответ AF007
А эти изменения (уход от навесбола, улучшение прессинга и атакующих взаимодействий) были возможны, пока главной примой в команде был 37-летний мешок?
Любые изменения возможны, если ты нормальный тренер.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Вегорст кроме прессинга ничем МЮ не помогает. Он даже верховые дуэли не выигрывает, не говоря о его ужасной статистике как к для центр напа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
Ответ Экспертное мнение
Лол, "величайший голеадор": Лучший бомбардир за сезон: Месси - 73 Лучший бомбардир за год: Месси - 91 Лучший бомбардир за сезон в Ла Лиге: Месси - 50 Лучший бомбардир сезона в АПЛ: Салах - 32 Кришу даже многие значимые бомбардирские рекорды не принадлежат) Величайший голеадор с 0+0 в плей-офф ЧМ.
не смотри это делается проще...
Месси ЧМ 1 (со средней сборной )
Роналдо ЧМ 0 (лидеры европейских грандов на всех позициах)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Как думаете, Гари хочет подарок на рождество от фрукта?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ faaakkkeee
Саутгейт на фоне Невилла - глыба тренерского цеха.
Так Невил и не тренер. Его позвали для медийности по дружбе. Он изначально был ведущим в студии, им и продолжил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Полуэктов Пётр
Ну да... центр нап, который не забил ни одного гола и отдал одну голевую. Может дело не в бесполезном Вергорсте, а в изменениях игры от тренера?
А эти изменения (уход от навесбола, улучшение прессинга и атакующих взаимодействий) были возможны, пока главной примой в команде был 37-летний мешок?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ kaka10
у Гарри Невилла аналитические способности, такие же как в период тренерства в Валенсии
После слов, считаю величайшим Роналду, про аналитику от этого человека можно забыть
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
faaakkkeee
Ответ Marcus-light
Самый большой физрук из англичан, который на клубном уровне работал лишь чуть, довольно успешно руководит сборной, проигрывая лишь объективно более сильным командам.
Саутгейт на фоне Невилла - глыба тренерского цеха.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Ну это примерно из серии ПСЖ до Месси в финале ЛЧ играл с Шупо-Мотингом, а при Месси и без Шупо-Мотинга вылетает в 1/8. Я бы для начала конец сезона подождал, а то там можно и мимо четверки пролететь)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gelious
А то, что при этом лидер обороны Варан перестал травмироваться, а в опорной зоне наконец адаптировался новичок лучший опорник мира Каземиро - это мелочи. Только Каземиро выбыл, а Варан подсдал - опять очки теряют
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ему не стоит вообще рот открывать, он очень глуп.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ ConorNite
Величайший голеадор - скорее всего, да. Но что касается Величайшего игрока - не уверен. Он один из
Лол, "величайший голеадор":

Лучший бомбардир за сезон: Месси - 73
Лучший бомбардир за год: Месси - 91
Лучший бомбардир за сезон в Ла Лиге: Месси - 50
Лучший бомбардир сезона в АПЛ: Салах - 32

Кришу даже многие значимые бомбардирские рекорды не принадлежат) Величайший голеадор с 0+0 в плей-офф ЧМ.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Называть Роналду величайшим игроком - это издевательство над футболом.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Блуждающий странник
Вегорст это временная замена залатать дыры, отлично с этим справляется. Голов хотелось бы больше, но он другого плана игрок, освобождает Рэшфорда от черновой работы и много вступает в борьбу, для этого его и брали. Свою пользу принес, дальше возьмут Кейна или другого топа, клуб богатый. Какие к нему вообще вопросы
Хотелось бы голов больше чем 1? Ну для нападающего это непосильная задача, надо же Рэшфорда освобождать от работы
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Вегорст запомнится своей карьерой тем, что поехал на ЧМ в Катар при Луи, который любит непонятных персонажей привлекать на протяжении своей тренерской карьеры, после чего тот выдаёт матч жизни против аргов, а затем его берёт в аренду МЮ. Таких напов в истории футбола даже не сотни, а тысячи были.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Мирзоанис Якубов
Гари Невилл - идеальная иллюстрация, почему школа английских физруков в такой беспросветной опе
Самый большой физрук из англичан, который на клубном уровне работал лишь чуть, довольно успешно руководит сборной, проигрывая лишь объективно более сильным командам.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Если роналду величайший игрок всех времен, значит:
а) Дзюба > Аршавин, Кавани > Марадона, Мората > Иньеста. Значение имеют только голы, а прострелы на пустые появляются откуда-то из вакуума. Надо быть последовательными.
б) ЧМ - местечковый турнир, и зря его каждые 4 года смотрит половина населения Земли. И роналду тоже зря ревел в подтрибунке как 7-летняя школьница после игры с Марокко
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий