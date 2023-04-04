Гари Невилл: «Роналду – величайший игрок всех времен, но Вегорст, который недостаточно хорош для «МЮ», принес больше пользы»

Гари Невилл считает, что Ваут Вегорст приносит «МЮ» больше пользы, чем Криштиану Роналду

Невилл сравнил результаты «Юнайтед» с и в составе.

«Я называл его временным вариантом, потому что «Юнайтед» не выложился в того нападающего, который нужен клубу. Этот эксперимент должен прекратиться. Вегорст должен уйти, так больше не может продолжаться.

Но давайте сравним 19 матчей Вегорста и Роналду в старте «МЮ». С Вегорстом у команды 12 побед, четыре ничьих и три поражения. Он забил всего два гола, но зато у «МЮ» 37 мячей. В 19 матчах с Роналду «МЮ» выиграл на три игры меньше, трижды сыграл вничью и проиграл на четыре матча больше. Он забил 11 голов, но вся команда в сумме забила 23. Разница огромна.

Вот почему футбол – это так странно. Есть нападающий, который недостаточно хорош, чтобы играть за «МЮ», но он принес команде больше пользы. А Роналду я считаю величайшим игроком всех времен», – сказал бывший защитник « » в эфире Sky Sports.