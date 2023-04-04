Гари Невилл: «Роналду – величайший игрок всех времен, но Вегорст, который недостаточно хорош для «МЮ», принес больше пользы»
Гари Невилл считает, что Ваут Вегорст приносит «МЮ» больше пользы, чем Криштиану Роналду
Невилл сравнил результаты «Юнайтед» с Вегорстом и Роналду в составе.
«Я называл его временным вариантом, потому что «Юнайтед» не выложился в того нападающего, который нужен клубу. Этот эксперимент должен прекратиться. Вегорст должен уйти, так больше не может продолжаться.
Но давайте сравним 19 матчей Вегорста и Роналду в старте «МЮ». С Вегорстом у команды 12 побед, четыре ничьих и три поражения. Он забил всего два гола, но зато у «МЮ» 37 мячей. В 19 матчах с Роналду «МЮ» выиграл на три игры меньше, трижды сыграл вничью и проиграл на четыре матча больше. Он забил 11 голов, но вся команда в сумме забила 23. Разница огромна.
Вот почему футбол – это так странно. Есть нападающий, который недостаточно хорош, чтобы играть за «МЮ», но он принес команде больше пользы. А Роналду я считаю величайшим игроком всех времен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Но больших.
Но по пять рублей…
... А сегодня были по три,
но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
Без Каземиро на поле всё такой же бардак, как и в самом начале. И, ВНЕЗАПНО, голевые подвиги Реша прекращаются с Ваутом, но без Казе.
Так может дело не в Роналду и Вауте, а в одном бриллианте в центре поля, которого ТенХаг достаточно долго держал на банке?
он что звезда уровня Месси или Роналду?
В арсенале Сака и Мартинелли и даже Жезус который является форвардом отрабатывают по всему полю да ещё и в атаке играют лучше Решфорда.
В Ман Сити Грилиш,Марез или Силва отрабатывают в обороне на все сто,хотя тоже звёзды не хуже Решфорда.
Почему Тен хаг не заставляет Решфорда отрабатывать в обороне?
Месси ЧМ 1 (со средней сборной )
Роналдо ЧМ 0 (лидеры европейских грандов на всех позициах)
Лучший бомбардир за сезон: Месси - 73
Лучший бомбардир за год: Месси - 91
Лучший бомбардир за сезон в Ла Лиге: Месси - 50
Лучший бомбардир сезона в АПЛ: Салах - 32
Кришу даже многие значимые бомбардирские рекорды не принадлежат) Величайший голеадор с 0+0 в плей-офф ЧМ.
а) Дзюба > Аршавин, Кавани > Марадона, Мората > Иньеста. Значение имеют только голы, а прострелы на пустые появляются откуда-то из вакуума. Надо быть последовательными.
б) ЧМ - местечковый турнир, и зря его каждые 4 года смотрит половина населения Земли. И роналду тоже зря ревел в подтрибунке как 7-летняя школьница после игры с Марокко