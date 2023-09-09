Роналду, Гиггз, Кантона, Скоулз, Фердинанд и Шмейхель – в старте сборной «МЮ» времен Фергюсона по версии MEN. Руни и Видич – в запасе
Уэйн Руни не попал в старт символической сборной «Манчестер Юнайтед».
На сайте газеты Manchester Evening News появилась команда, составленная из лучших футболистов за время работы Алекса Фергюсона.
В стартовый состав вошли Петер Шмейхель, Денис Ирвин, Рио Фердинанд, Стив Брюс, Гари Невилл, Майкл Кэррик, Рой Кин, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Эрик Кантона.
В запасе оказались Неманя Видич, Руд ван Нистелрой, Уэйн Руни, Эдвин ван дер Сар и Оле-Гуннар Сульшер.
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Каких двух игроков ставить (и ставить ли) выше него — тут уж пусть решает каждый сам. Но не включать его в состав — однозначно преступление.
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А так сложно выбирать атаку! Кантона, Руни, Криш, Нистелрой
P.s даже не удивлён что Сульшер в запасе)