Роналду, Гиггз, Кантона, Скоулз, Фердинанд и Шмейхель – в старте сборной «МЮ» времен Фергюсона по версии MEN. Руни и Видич – в запасе

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар Гари Невилл Рио Фердинанд Неманя Видич Майкл Кэррик Пол Скоулз Райан Гиггз Криштиану Роналду Уэйн Руни Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон Рой Кин премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Стив Брюс рейтинги Эрик Кантона Петер Шмейхель Денис Ирвин Футбол

Уэйн Руни не попал в старт символической сборной «Манчестер Юнайтед».

На сайте газеты Manchester Evening News появилась команда, составленная из лучших футболистов за время работы Алекса Фергюсона.

В стартовый состав вошли Петер Шмейхель, Денис Ирвин, Рио Фердинанд, Стив Брюс, Гари Невилл, Майкл Кэррик, Рой Кин, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Эрик Кантона.

В запасе оказались Неманя Видич, Руд ван Нистелрой, Уэйн Руни, Эдвин ван дер Сар и Оле-Гуннар Сульшер.

Вместе с вами выбрали сборную «МЮ» времен сэра Алекса. Легендарность зашкаливает

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chris "Birdman" Andersen
Видич в старт, ВДС по уровню игры сильнее Петера, но у датчанина требл, тут 50 на 50 конечно. Руни должен быть в старте однозначно, лучший бомбардир в истории, пахарь и прекрасный плеймекер. Единственный игрок в истории премьер лиги 200+100 по гол плюс пас. Какой запас??
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenisLa
Ответ Mekanych Red Devil
При всем уважении к старине Брюсу, но в основе должен быть Видич. Это безоговорочно. По остальным спорным моментам чистая вкусовщина. Кто-то скажет, что Руни должен быть (лучший бомбардир в истории так-то + пахарь), кто-то скажет, что Рууд должен быть (суперфорвард), кто-то наверняка поставил бы Эвра вместо Ирвина…
Руни — в тройке самых легендарных игроков «МЮ», в этом тысячелетии уж точно. Тут никакой вкусовщины нет. Это подтверждается статистикой, его вкладом в игру, его статусом и авторитетом, а также достижениями клуба в его период.

Каких двух игроков ставить (и ставить ли) выше него — тут уж пусть решает каждый сам. Но не включать его в состав — однозначно преступление.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Видич в старт, ВДС по уровню игры сильнее Петера, но у датчанина требл, тут 50 на 50 конечно. Руни должен быть в старте однозначно, лучший бомбардир в истории, пахарь и прекрасный плеймекер. Единственный игрок в истории премьер лиги 200+100 по гол плюс пас. Какой запас??
Все так, но со словами ВДС по уровню игры сильнее Петера не согласен. Оба абсолютно элитные вратари, всего добившиеся, нельзя вот так сказать, что один был лучше другого.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
При всем уважении к старине Брюсу, но в основе должен быть Видич. Это безоговорочно. По остальным спорным моментам чистая вкусовщина. Кто-то скажет, что Руни должен быть (лучший бомбардир в истории так-то + пахарь), кто-то скажет, что Рууд должен быть (суперфорвард), кто-то наверняка поставил бы Эвра вместо Ирвина…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Видич и Руни в запасе🙃🙃🙃
Дальше можно не читать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ Арасланов Роман
При всём уважении к Кантоне, Руни заслужил больше, да и Видич имхо как минимум не хуже того же Брюса уж точно P.s даже не удивлён что Сульшер в запасе)
"Убийца с лицом ребенка" и прославился именно выходами на замену и взятием ворот соперников.Сколько было таких матчей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chris "Birdman" Andersen
Ответ Mekanych Red Devil
Все так, но со словами ВДС по уровню игры сильнее Петера не согласен. Оба абсолютно элитные вратари, всего добившиеся, нельзя вот так сказать, что один был лучше другого.
Петер один из 3-5 лучших вратарей 90ых, это факт. Просто откровенно говоря вратари за последние 30-40 лет сделали большой скачок. Вратари 2000ых явно сильнее вратарей 90ых, 10ых сильнее, чем 00ых, и так далее. У вратарей до 2000ых даже тренеров отдельных не было в большей степени. До много доходили своим умом. Сейчас методики очень сильно вперед пошли и в среднем вратари намного лучше стали. Поэтому чисто уровень у ВДС выше игровой, во многом за счет того, что он играл позже во времена когда вратарей лучше готовили. По таланту Петер может и посильнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Иванов
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Видич в старт, ВДС по уровню игры сильнее Петера, но у датчанина требл, тут 50 на 50 конечно. Руни должен быть в старте однозначно, лучший бомбардир в истории, пахарь и прекрасный плеймекер. Единственный игрок в истории премьер лиги 200+100 по гол плюс пас. Какой запас??
Кантона или Криро в запас ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ну если сборная собрана по навыкам и уровню, то все на месте. По Видичу разве что вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oberkorn
В бэкса опять бутсой запустили. И да, жаль стам так мало поиграл за мю, уж точно не хуже Рио был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Фёдоров
А как же Бэкхем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Видич и Руни вместо Брюса и Каррика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yrok77
дрыга даже сюда залез🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Без Сульшера на скамейке это была бы не сборная !
А так сложно выбирать атаку! Кантона, Руни, Криш, Нистелрой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
При всём уважении к Кантоне, Руни заслужил больше, да и Видич имхо как минимум не хуже того же Брюса уж точно
P.s даже не удивлён что Сульшер в запасе)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Руни вместо Кэррика, Скоулз с Кином и вдвоём в центре поля справятся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
Роналду провел в два раза меньше игр чем Руни и в старте))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий