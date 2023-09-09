Роналду, Гиггз, Кантона, Скоулз, Фердинанд и Шмейхель – в старте сборной «МЮ» времен Фергюсона по версии MEN. Руни и Видич – в запасе

Уэйн Руни не попал в старт символической сборной «Манчестер Юнайтед».

На сайте газеты Manchester Evening News появилась команда, составленная из лучших футболистов за время работы .

В стартовый состав вошли , , , Стив Брюс, Гари Невилл, Майкл Кэррик, Рой Кин, Пол Скоулз, , Криштиану Роналду и Эрик Кантона.

В запасе оказались Неманя Видич, Руд ван Нистелрой, Уэйн Руни, Эдвин ван дер Сар и Оле-Гуннар Сульшер.

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