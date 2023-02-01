Гари Невилл: «Мане, Салах и Фирмино – лучшая тройка нападающих в АПЛ со времен Руни, Роналду и Тевеса. Будет непросто найти игроков получше на эти позиции»

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Гари Невилл высказался о спаде «Ливерпуля». 

«Как «Ливерпуль» может заполучить игроков лучше, чем те, что у них были? Атакующая тройка у них была одной из лучших, которые я когда-либо видел. Лучшая тройка нападающих за последние 10 лет – забудьте о «Сити» – это были Мане, Салах и Фирмино. Они стали лучшими в АПЛ с тех времен, когда у «Юнайтед» были Руни, Роналду и Тевес, они были невероятны.

Тройка нападающих «Ливерпуля» установила стандарт за последние 10 лет, так же как и оборонительная четверка с ван Дейком, Робертсоном, Александер-Арнолдом и Алиссоном, и будет непросто найти игроков получше на эти позиции.

Возможно, они немного постарели вместе, но это не критика Юргена Клоппа. У него не было 100 миллионов фунтов, которые ему, вероятно, понадобились бы, чтобы сменить игроков. Да, он привел Дарвина Нуньеса, но, возможно, слишком поздно с точки зрения сохранения того, что было.

Юрген Клопп проделал невероятную работу в «Ливерпуле». Я бы не стал его критиковать, и я не буду бросать в него камни в него в этом году. Когда команда и тренер добиваются успеха в течение четырех или пяти лет, я согласен дать им перерыв на сезон.

Они заработали достаточный кредит доверия, чтобы я мог сказать: «Я доверяю вам как тренеру, я доверяю вам как группе игроков, я думаю, что вы вернетесь и снова будете добиваться результатов», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев

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Arima Baki
По сути были куплены за деньги которые Челси тратит на условных Мадуеке, но стали топами на многие годы, может это хороший менеджмент или скаутинг может просто повезло но судя по последним тратам Ливерпуля, фанатам остаётся только надеяться что такое повториться ведь готовых звёзд по всей видимости за сотни миллионов руководство не готово покупать
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NeverAloneWalker
Они были сильны именно как троица, дополняя друг друга. Как Ларионов-Крутов-Макаров в хоккее )
Неправильная трансферная политика разрушила главную силу Ливерпуля, отсюда и кризис Ливерпуля.
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ta-tosha
Ответ Wekil Halylow
Все трое мошно ворвалис в Апл думаю таких тепер увидим в Арсенале Мартинелли Жезус и Сака.
может и увидим, они неплохо начали, но пока им до МФС как до Луны на карачках
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Barsa! bolshe chem klub
хорошая запаска для МНС 🤭😅😅
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Wekil Halylow
Все трое мошно ворвалис в Апл думаю таких тепер увидим в Арсенале Мартинелли Жезус и Сака.
0
-1
-1
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Юлия Закаблукова
Не всегда жб результат дают
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Пирс Морган
Такое ощущение, что Ливерпулю вообще денег не дают
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liv6
Игроков лучше найти несложно, но найти с той химией и взаимодополняющих - проблема
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