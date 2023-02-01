Гари Невилл: «Мане, Салах и Фирмино – лучшая тройка нападающих в АПЛ со времен Руни, Роналду и Тевеса. Будет непросто найти игроков получше на эти позиции»
Гари Невилл высказался о спаде «Ливерпуля».
«Как «Ливерпуль» может заполучить игроков лучше, чем те, что у них были? Атакующая тройка у них была одной из лучших, которые я когда-либо видел. Лучшая тройка нападающих за последние 10 лет – забудьте о «Сити» – это были Мане, Салах и Фирмино. Они стали лучшими в АПЛ с тех времен, когда у «Юнайтед» были Руни, Роналду и Тевес, они были невероятны.
Тройка нападающих «Ливерпуля» установила стандарт за последние 10 лет, так же как и оборонительная четверка с ван Дейком, Робертсоном, Александер-Арнолдом и Алиссоном, и будет непросто найти игроков получше на эти позиции.
Возможно, они немного постарели вместе, но это не критика Юргена Клоппа. У него не было 100 миллионов фунтов, которые ему, вероятно, понадобились бы, чтобы сменить игроков. Да, он привел Дарвина Нуньеса, но, возможно, слишком поздно с точки зрения сохранения того, что было.
Юрген Клопп проделал невероятную работу в «Ливерпуле». Я бы не стал его критиковать, и я не буду бросать в него камни в него в этом году. Когда команда и тренер добиваются успеха в течение четырех или пяти лет, я согласен дать им перерыв на сезон.
Они заработали достаточный кредит доверия, чтобы я мог сказать: «Я доверяю вам как тренеру, я доверяю вам как группе игроков, я думаю, что вы вернетесь и снова будете добиваться результатов», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Неправильная трансферная политика разрушила главную силу Ливерпуля, отсюда и кризис Ливерпуля.