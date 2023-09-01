Гендиректор «Пари НН» о Fan ID: «Не вижу ничего плохого. Если я иду с ребенком на игру и знаю, что мы будем в безопасности, то я не против таких правил»

Теги премьер-лига Россия болельщики стадионы Пари НН Fan ID Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Новый гендиректор «Пари НН» не видит проблемы в Fan ID.

– Как вы относитесь к введению карты болельщика?

– Нейтрально. Не вижу ничего плохого в ней. Да, конечно, чтобы попасть на стадион сейчас нужно совершить дополнительные действия, но они очень простые, и оформить карту болельщика нужно лишь один раз.

И если я, например, иду с ребенком на игру и знаю, что мы будем в безопасности благодаря карте болельщика, то не буду возражать против таких правил, – сказал Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост замгубернатора Нижегородской области.

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74 комментария

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savik-A.M.
Я таки понимаю что раньше в Новгороде было что не матч то побоище на трибунах?
+113
-7
+106
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Gans_hi
Ответ savik-A.M.
Я таки понимаю что раньше в Новгороде было что не матч то побоище на трибунах?
Да и сейчас в матчах на Кубок массово избивают, особенно женщин и детей .
+88
-2
+86
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Sledim
Страшно представить, как я выжил в начале девяностых. Я один, без родителей, ходил на футбол. И ведь никакого фан айди не было. Аж вспоминать страшно )))
+68
-6
+62
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savik-A.M.
Ответ Gans_hi
Да и сейчас в матчах на Кубок массово избивают, особенно женщин и детей .
женщин насилуют а детей избивают , не путайте )
+38
-2
+36
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lovkac
По его логике нужен УлицаИД
+27
-2
+25
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Bartez1986
Ответ savik-A.M.
Я таки понимаю что раньше в Новгороде было что не матч то побоище на трибунах?
так новый стадион построили, потому что старый разрушили до основания неистовые болельщики
+15
-1
+14
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JENNINGS
А что было небезопасного до фан уйди, хоть кто-нибудь ответит на этот вопрос?!
+17
-4
+13
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Припарковал автобус
я не понимаю про какую безопасность говорят.. и какую опасность исключает Fan id
+12
-2
+10
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savik-A.M.
Ответ lovkac
По его логике нужен УлицаИД
издомаИД
+11
-1
+10
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savik-A.M.
Ответ Sledim
Страшно представить, как я выжил в начале девяностых. Я один, без родителей, ходил на футбол. И ведь никакого фан айди не было. Аж вспоминать страшно )))
мы раньше прямо на стадионе водку пили , и вроде никто не пострадал )
+11
-2
+9
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Михон Мясной
Ответ JENNINGS
А что было небезопасного до фан уйди, хоть кто-нибудь ответит на этот вопрос?!
Глубоко копаете! Неположено черни так задумываться и сопоставлять факты!
+9
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+8
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Тиджани Бабангида
Что еще может сказать провластный ставленник ?
+11
-4
+7
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StHappyOne
Хорошо, что теперь на стадион никто не ходит и там точно безопасно. 2 зрителя — директор и его ребенок могут не переживать ))
+8
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ lovkac
По его логике нужен УлицаИД
Зачем ты подкидываешь идеи?
+6
-2
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CaSpeR-13
Ответ CJ7
А что вы смеетесь тут? Много среди вас были в вип ложах? Может там реально беспредел творился до появления фан айди. Наврятли гендир посещает другие места
на хоккее в ярославле женщина в вип ложе настолько накидалась что вывалилась из нее на нижний ярус
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Петроград
А каким образом фанайди защитит его и ребёнка? Собачий паспорт сделан из кевлара?
+4
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Глыба
А в магазин или ТЦ ты как ходишь без фан уйди, клоун?
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JENNINGS
Ответ savik-A.M.
Я таки понимаю что раньше в Новгороде было что не матч то побоище на трибунах?
Новгород - это Великий Новгород
ФК «Пари НН» - из Нижнего Новгорода или просто Нижнего
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Игорь Пичугин
Ответ Тиджани Бабангида
Что еще может сказать провластный ставленник ?
Это все равно что против Ед. Ро. Пойти.
+4
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CJ7
А что вы смеетесь тут? Много среди вас были в вип ложах? Может там реально беспредел творился до появления фан айди. Наврятли гендир посещает другие места
+4
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Zlodimir
Ответ Глыба
А в магазин или ТЦ ты как ходишь без фан уйди, клоун?
Да по его версии выходит, что «поход» на школьную линейку 1-го сентября с ребёнком - это страшный риск, потому что в 99% она на улице, там никто фануйди же не проверяет! А если уже взрослому дитятке в институт на автобусе или метро поехать? Там же нет фануйди и толпы не пойми кого ходят, и это я ещё только в форме, а сколько гражданских опасных, жуууууутьььь! Срочно ввести «выйтииздомаайди»!
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раскаявшийся жиробас
Гендиректор Пари НН о ежедневном досмотре заднего прохода:"Не вижу ничего плохого, если это нужно для безопасности окружающих, то я не против таких правил"
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Никита Аксанов
После введения Fan ID люди боятся выходить со стадионов, ведь на улице Fan ID уже не действует...
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Graziano
Бедный человек - как же он в театр или в кино ходит…
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Shock In
Я тут в кино собрался, но без CinemaID как-то небезопасно себя чувствую, введите пожалуйста
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