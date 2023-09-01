Гендиректор «Пари НН» о Fan ID: «Не вижу ничего плохого. Если я иду с ребенком на игру и знаю, что мы будем в безопасности, то я не против таких правил»

Новый гендиректор «Пари НН» не видит проблемы в Fan ID.

– Как вы относитесь к введению карты болельщика?

– Нейтрально. Не вижу ничего плохого в ней. Да, конечно, чтобы попасть на стадион сейчас нужно совершить дополнительные действия, но они очень простые, и оформить карту болельщика нужно лишь один раз.

И если я, например, иду с ребенком на игру и знаю, что мы будем в безопасности благодаря карте болельщика, то не буду возражать против таких правил, – сказал Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост замгубернатора Нижегородской области.

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