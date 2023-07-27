Фанат «Локо» о Fan ID на Кубке России: «Это убьет наш футбол. Не знаю, зачем это пытаются сделать – слишком красочно становится, видимо»

В объединении фанатов «Локомотива» United South выступили против Fan ID на Кубке России.

Сообщалось, что МВД предложило ввести паспорта болельщиков для посещения матчей Фонбет Кубка России. Позднее в РФС опровергли эту информацию.

– Это может убить футбол в России. Сейчас наш футбол и так уже отключен от мирового и европейского сообщества. Казалось бы, надо поддерживать любой интерес к нему, но на чемпионате России через «паспорт» убрали активных фанатов. Зачем это пытаются сделать и в Кубке, я не знаю. Видимо, слишком красочно, слишком красиво становится.

В чем смысл этой инициативы? Это можно было бы объяснить, если бы хоть какие-то нарушения на трибунах были в последние месяцы. Но мы видим на примере матчей Кубка России, что ничего опасного даже близко не происходит.

На Кубок приходят люди в большом количестве, и все получают удовольствие от этого турнира: и игроки, и болельщики, и телезрители, и пресса. Все, как и было раньше, и нарушений за последний год я не видел. Может, кто-то что-то разглядел, на ногу кому-то наступили, например. Наверное, из-за этого Fan ID вводят.

И я не знаю, чья это инициатива. Она выглядит максимально странной и неуместной в настоящий момент. Вместо того чтобы поддержать отечественный спорт и футбол, они хотят его добить окончательно.

Вы начали вопрос с фанатов, но удар идет не по ним. Хотя и по нам тоже. Но прежде всего эта инициатива, эти «паспорта» – удар по российскому футболу и по игрокам, которые должны будут играть в абсолютной тишине.

И так-то интереса особого к чемпионату России нет – в еврокубки никто не выходит – так давайте еще это делать в тишине. В конечном итоге будут падать телерейтинги у отечественного футбола. Как это смотреть в тишине при полупустых трибунах на телекартинке?

– В другие виды спорта Fan ID тоже будет внедряться?

– Я надеюсь, что разум возобладает – и от футбола отстанут и отменят это странное требование, и не будут приставать к другим видам спорта.

Кубок России хорошо показывает, до какой степени классно, когда есть активные зрители, добавляющие атмосферы. И самое главное, что Fan ID ни для чего не нужен. Есть же камеры наблюдения на стадионе, и те, кого из-за каких-то нарушений нужно было забирать и наказывать, и так без проблем попадали в руки органов, – сказал представитель United South Иван Крылов.