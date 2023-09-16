Звонимир Бобан: «Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду, хотя Лео выше всех. Он феномен»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Звонимир Бобан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Звонимир Бобан высказался об уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Европы.

– Это будет первая за много лет Лига чемпионов без Месси и Роналду...

– Уход Месси и Роналду – это серьезная потеря, но есть много игроков, которые играют в фантастический футбол.

На ум приходит Мбаппе, но не только он. Он находится на их уровне, хотя Месси выше всех. Он феномен. Его будет не хватать.

Во всех клубах есть отличные футболисты. Мы насладимся футболом. Это точно, – сказал бывший игрок «Милана».

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35 комментариев

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Экспертное мнение
Клубничная ферма любит рассказывать о вылетах из ЛЧ старого 35-летнего Месси, от таких "проходных" соперников как Бавария и Реал))) Но при этом сами не в курсе, что Роналду в самом соку и в самом прайме с 2009-2014 постоянно вылетал из ЛЧ, повторюсь, не старый, а самая лучшая версия Роналду, эту правду должен знать каждый - праймовый 25-летний Роналду вылетал от Лиона в 1/8 ЛЧ, это всё что нужно знать о якобы "всё умевшим" молодом Криштике.
+28
-12
+16
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Отец Абду
У одного есть голы в финале ЛЧ + сам титул, а у другого голы в финале ЧМ + сам титул... А у Месси и то , и другое:)
+21
-7
+14
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Экспертное мнение
Ответ JENNINGS
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Роналду в Реале - 2 ла лиги за 9 лет, хотя до его прихода Реал взял две ла лиги подряд. Не надоело пресмыкаться перед невероятным пассажиром? Который вылетел от Лиона в 1/8 финала ЛЧ в 25-лет, и так одни вылеты до 2014 года, пока не подогнали усиления в виде Модричей)) Да и во всех финалах ЛЧ Рончик постоянно пропадал, всё делали Бэйл, Ди Мария, Рамос. А как только Рон ушел из Реала, клуб не заметив ухода взял еще ЛЧ, фактос.
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Александр Северный
Ответ Экспертное мнение
Клубничная ферма любит рассказывать о вылетах из ЛЧ старого 35-летнего Месси, от таких "проходных" соперников как Бавария и Реал))) Но при этом сами не в курсе, что Роналду в самом соку и в самом прайме с 2009-2014 постоянно вылетал из ЛЧ, повторюсь, не старый, а самая лучшая версия Роналду, эту правду должен знать каждый - праймовый 25-летний Роналду вылетал от Лиона в 1/8 ЛЧ, это всё что нужно знать о якобы "всё умевшим" молодом Криштике.
просто у Реала судьи ручные подростали))
да и Модрич, Бейл, Каземиро и. т. д стали более менее состоявшимися как топ игроки + дикий фарт

без всего этого☝ он никто
+8
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rigobersong
Как можно Чемпионов Мира рядом ставить с распиаренным португальцем?:)

Месси - 🥇🥈 , 5+8 в ПО ЧМ😎
Мбаппе - 🥇🥈, 8+2 в ПО ЧМ😎

Роналду - 0 медалей, 0+0 в ПО ЧМ😭
+19
-15
+4
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Muhammad Juraev
https://youtu.be/3bpVngY7qoQ?si=re0t7pP3T3eDFDKI

https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4

Месси считают лучшим и главные звёзды Реала)
+6
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Rus Donskoy
Месси это вообще отдельная история!
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Игорь Климов
Подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшим футболистом.🐐🇦🇷
ты что? ты не прав, Лео Месси лучший игрок в истории футбола это факт! понимаешь?
+3
-1
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Артем Гладских
Ответ Аскар Джумашев
А где находится тогда Ницца этом списке ?
причем тут Ницца?
+4
-2
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oalek
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
"футбол это не твоё". Авторитетному эксперту со спортса, конечно, виднее.
+5
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VERBLYUD
Мбаппе если реализует свой потенциал хотя бы на 60%, то станет 4-м лучшим игроком в истории после Месси, Пеле и Марадоны.
+4
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Кую коней
Месси с Роналду были какое-то время выше всех, но уже пару лет это работающие пенсионеры, не более. Зачем о них горевать? Нет ничего грустнее цепляющихся за трофеи упавшие звезды
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Domian
Ответ rigobersong
Как можно Чемпионов Мира рядом ставить с распиаренным португальцем?:) Месси - 🥇🥈 , 5+8 в ПО ЧМ😎 Мбаппе - 🥇🥈, 8+2 в ПО ЧМ😎 Роналду - 0 медалей, 0+0 в ПО ЧМ😭
По инерции пока ставят, все таки Перес сильно вложился когда то и сумел создать иллюзию соперничества.
После 18.12.2022 упоминать Лео в одном предложении с роналду глупо, неуместно.
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Действительно жаль что Леня уехал: нам будет не хватать его грустного взгляда на табло после разгромов вроде 8-2 или камбеков вроде того, что сотворил Ливерпуль. В
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Мохнатый55
Ответ JENNINGS
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"Роналду в «Реале» - 4 кубка ЛЧ за 5 лет". Из которых три судейских. Что касается лучшего бомбардира, то Роналду опережает Месси на 11 голов. Теперь отнимаем два гола Баварии из офсайда, гол Атлетико из офсайда, голы с левых пенальти ПСЖ, Ювентусу, Шахтеру (два), два гола в финале Ювентусу (так как Реал вышел в финал только благодаря судьям). Разница уменьшается до двух голов. И это ведь только поверхностно. Достаточно копнуть глубже и может оказаться, что по честным голам Роналду вовсе и не впереди Месси.
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Мохнатый55
Ответ JENNINGS
В те времена было трудно взять Ла Лигу, «Барса» Пепа была невероятно хороша Кстати, где там твои «Барса» и Месси в ЛЧ после 2015, фактос ты наш?
А где Роналду после введения ВАР? Интересный факт. После введения ВАР Роналду не выиграл ни одного значимого трофея.
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Мохнатый55
Ответ JENNINGS
Из которых три судейских - это про победы «Барселоны» в ЛЧ 2006, 2009, 2011. И пожалуйста, не надо делать вид, что ты не понимаешь, о чём я. Мы 50 раз уже мусолили эту тему, в 51й я никому ничего доказывать не собираюсь. Как и не собираюсь участвовать в срачах. Я давно вырос из этого возраста. Хорошего дня!
Что касается Барселоны, то вопросы только по ЛЧ-2006, когда арбитр по непонятной причине отменил гол Шевченко. В ЛЧ-2009 Эвребе просто так удалил Абидаля, так что матч не был односторонним в плане судейства. В ЛЧ-2011 арбитр должен был удалять Пепе и Хедиру еще в первом тайме за грубую игру, но в итоге терпел костолома практически до середины второго тайма, а второму и вовсе позволил доиграть матч.
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
Клубничная ферма любит рассказывать о вылетах из ЛЧ старого 35-летнего Месси, от таких "проходных" соперников как Бавария и Реал))) Но при этом сами не в курсе, что Роналду в самом соку и в самом прайме с 2009-2014 постоянно вылетал из ЛЧ, повторюсь, не старый, а самая лучшая версия Роналду, эту правду должен знать каждый - праймовый 25-летний Роналду вылетал от Лиона в 1/8 ЛЧ, это всё что нужно знать о якобы "всё умевшим" молодом Криштике.
Уважаемый Экспертное мнение, я сам за Месси, всегда
Но вы почему когда говорите а , а не говарите б.
Роналду трижды подряд выиграл лигу чемпионов и после 30.
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Мохнатый55
Ответ JENNINGS
Это в твоём понимании не было симуляции, а в моём - была. Если этот гол по-твоему забит верно, значит и 1й гол Роналду «Атлетико» 16/17 забит также верно Видаль должен был быть удалён ещё в первом тайме. Как удобно смотреть футбол со своей колокольни, когда судьи в ЛЧ типа никогда не ошибались в пользу «Барселоны» и соперников «Реала», а в обратную сторону - всегда засуживания, да? Л-И-Ц-Е-М-Е-Р-И-Е
Судьи ошибались и в пользу Барселоны. Где я писал, что такого никогда не было? Наоборот, я признаю, что Мерк необоснованно не засчитал гол Шевченко, а Эвребе просто так удалил Абидаля, но при этом должен был назначить пару пенальти в ворота Барсы. Лицемерами являются фанаты Реала, которые продолжают повторять мантру о "4 Кубках ЛЧ за пять лет", несмотря на то, что три кубка являются судейскими.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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