Звонимир Бобан: «Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду, хотя Лео выше всех. Он феномен»

Звонимир Бобан высказался об уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Европы.

– Это будет первая за много лет чемпионов без Месси и ...

– Уход Месси и Роналду – это серьезная потеря, но есть много игроков, которые играют в фантастический футбол.

На ум приходит , но не только он. Он находится на их уровне, хотя Месси выше всех. Он феномен. Его будет не хватать.

Во всех клубах есть отличные футболисты. Мы насладимся футболом. Это точно, – сказал бывший игрок «Милана».

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