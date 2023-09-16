Звонимир Бобан: «Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду, хотя Лео выше всех. Он феномен»
Звонимир Бобан высказался об уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Европы.
– Это будет первая за много лет Лига чемпионов без Месси и Роналду...
– Уход Месси и Роналду – это серьезная потеря, но есть много игроков, которые играют в фантастический футбол.
На ум приходит Мбаппе, но не только он. Он находится на их уровне, хотя Месси выше всех. Он феномен. Его будет не хватать.
Во всех клубах есть отличные футболисты. Мы насладимся футболом. Это точно, – сказал бывший игрок «Милана».
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да и Модрич, Бейл, Каземиро и. т. д стали более менее состоявшимися как топ игроки + дикий фарт
без всего этого☝ он никто
Месси - 🥇🥈 , 5+8 в ПО ЧМ😎
Мбаппе - 🥇🥈, 8+2 в ПО ЧМ😎
Роналду - 0 медалей, 0+0 в ПО ЧМ😭
https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4
Месси считают лучшим и главные звёзды Реала)
После 18.12.2022 упоминать Лео в одном предложении с роналду глупо, неуместно.
Но вы почему когда говорите а , а не говарите б.
Роналду трижды подряд выиграл лигу чемпионов и после 30.