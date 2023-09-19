Ни Месси, ни Роналду не играют в ЛЧ впервые с сезона-2002/03

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Впервые за 20 лет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не играют в ЛЧ.

Сегодня стартовал групповой этап Лиги чемпионов. Ни аргентинский форвард, ни португальский не попали в число участников турнира.

В последний раз ЛЧ проходила без Месси и/или Роналду в сезоне-2002/03. С тех пор Лионель победил в ней 4 раза, Криштиану – 5.

Последней европейской командой первого был «ПСЖ», второго – «Манчестер Юнайтед». На данный момент они выступают за «Интер Майами» (МЛС) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) соответственно.

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24 комментария

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Артём Амирджанян
Эххххххх... Прошла эпоха, я рад, что все это прошло на моих глазах
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Tristan...
Так и жизнь пролетит незаметно...
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Moe Joe
Это была славная охота)
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Mihail0910
Роналду же играет в азиатской ЛЧ)
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Алешка Терминатор
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Вот это новость! Наверное, недавно выяснилось?
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Не уверен!!
Ответ Алешка Терминатор
Вот это новость! Наверное, недавно выяснилось?
Видимо до последнего кто-то верил, что они вернуться через аренду или свободным агентом в клуб играющий в лч))
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sievra
Формально это случится только после зимнего трансферного окна. Еще могут сыграть в плей-офф
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as009595@icloud.com
Нет короля лч и лучшего бомбардира
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Иван Есев
Ответ NomerSports
20 лет хороший срок. но главное что остались большие клубы вроде бчк реала баварии и т.д .а игроки пришли ушли
Но это не просто игроки, это лучшие игроки в истории футбола.
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milky way
Ответ Iamliam
Это было мощно. Реал и Барса с ними в составе выходили как минимум в 1/2 ЛЧ по 4 раза подряд. Посмотрим кто сможет такое повторить. Спасибо за все, короли!
У Мадрида три полуфинала подряд. В этом сезоне могут дойти до четвёртого.
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Донован хозяин НБА
Ответ Tristan...
Так и жизнь пролетит незаметно...
Уже пролетает,к сожалению.
Помню дебют обоих, а сейчас они уже близки к концу карьеры
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Fonbaron
Мда, не верится. Может еще вернутся оба как Златан. Роналду точно такое может провернуть, он еще голоден. Месси взял чемпионат мира, исполнил свою мечту. Захочет ли он опять в Европу? Но хотелось бы их обоих еще увидеть. Пару лет еще оба могут легко отработать в ЛЧ
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Роман
Понятно что Роналду вспоминают, он №1 в ЛЧ.
Но пеший и в десятку не входит. Тот же Бензема в прошлом сезоне вынес троицу МНМ.
Лучше вспоминать почему нет Роналду и Бензема.
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garryking
С тех пор как Ньюкасл крайний раз в ЛЧ участвовал!
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Hubner
Годы летят, как один день... Легенды!
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Booligan
Ни Месси, ни Роналду, ни Буффон вообще-то
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NomerSports
20 лет хороший срок. но главное что остались большие клубы вроде бчк реала баварии и т.д .а игроки пришли ушли
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Владимир Самсонов
Нет российских клубов - вот им и не интересно
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Alex Miheev
Как быстро летит время
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Виталий Ан
Это была славная охота((. 20 лет как одно мгновение в спорте. Спасибо обоим за эти сумасшедшие игры, борьбу и просто эмоции.
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