Ни Месси, ни Роналду не играют в ЛЧ впервые с сезона-2002/03
Впервые за 20 лет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не играют в ЛЧ.
Сегодня стартовал групповой этап Лиги чемпионов. Ни аргентинский форвард, ни португальский не попали в число участников турнира.
В последний раз ЛЧ проходила без Месси и/или Роналду в сезоне-2002/03. С тех пор Лионель победил в ней 4 раза, Криштиану – 5.
Последней европейской командой первого был «ПСЖ», второго – «Манчестер Юнайтед». На данный момент они выступают за «Интер Майами» (МЛС) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) соответственно.
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Помню дебют обоих, а сейчас они уже близки к концу карьеры
Но пеший и в десятку не входит. Тот же Бензема в прошлом сезоне вынес троицу МНМ.
Лучше вспоминать почему нет Роналду и Бензема.