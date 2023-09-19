Ни Месси, ни Роналду не играют в ЛЧ впервые с сезона-2002/03

Впервые за 20 лет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не играют в ЛЧ.

Сегодня стартовал групповой этап чемпионов. Ни аргентинский форвард, ни португальский не попали в число участников турнира.

В последний раз ЛЧ проходила без и/или в сезоне-2002/03. С тех пор Лионель победил в ней 4 раза, Криштиану – 5.

Последней европейской командой первого был « », второго – « ». На данный момент они выступают за «Интер Майами» (МЛС) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) соответственно.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch