«Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Лео, Криштиану не сможет». Семак об игроках

Сергей Семак сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект.

То, что может , , наверное, не сможет. Но это все равно разные созвездия», – сказал главный тренер « » в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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