«Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Лео, Криштиану не сможет». Семак об игроках
Сергей Семак сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект.
То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это все равно разные созвездия», – сказал главный тренер «Зенита» в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
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Это нормально!
Как пример - гол головой с 256 см высоты.
Оба два величавших игрока, сравнивать глупо.
Месси - 0.79 голов за матч
Кришти - 0.72 гола за матч
Рекорды по голам за год и сезон принадлежат Месси, по ЗБ 6>4 в пользу Месси. Лионель лучший бомбардир в истории Европейского клубного футбола, лучший бомбардир в истории Ла Лиги и топ-5 лиг, лучший бомбардир в истории крупных турниров сборных(ЧМ+Континент).