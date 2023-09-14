«Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Лео, Криштиану не сможет». Семак об игроках

Теги Зенит Сергей Семак Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Сергей Семак сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект.

То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это все равно разные созвездия», – сказал главный тренер «Зенита» в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Какой же Семак некрасивый🤣
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Л
слова даже не подвергаются сомнениям
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Так и Роналду во многом забивал голы и бил все рекорды в Реале и сборной за счёт интеллекта: феномального чувства пространства в которых умел открываться и предлагать себя как возможно никто в истории футбола+IQ проявлялся в его шикарной игре в подыгрыше, здесь он тоже один из лучших в истории футбола среди напов.Ну а в целом Семак говорит примитивными штампами и стереотипами, что простительно читать от юзеров спортса но не футболиста поигравшего на таком уровне к тому же тренера сильнейшего клуба страны.Роналду 2006-2009 был невероятен в плане индивидуальной эстетике и арсенала скиллов
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
Ответ Artem Piatkov
Один гол Роналду Ювентусу ножницами стоит всей карьеры Месси в Лиге Чемпионов
ты забыл как Месси великий реал в одиночку обыграл, когда начал с центра и 5 псов реала были повержены?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ну а то, что сможет Криштиану, не сможет Лео.
Это нормально!

Как пример - гол головой с 256 см высоты.

Оба два величавших игрока, сравнивать глупо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Пенальти забить да в пустые подставить ногу может любой, а больше Роналду уже года 3 как ничего не может.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноу криминалити
А вот Саша Кокорин что может на тренировках - так даже Месси не может
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Интересно, кто лучше разбирается в футболе... Тренер Зенита или юзеры спортса?:)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Месси и как бомбардир круче.
Месси - 0.79 голов за матч
Кришти - 0.72 гола за матч
Рекорды по голам за год и сезон принадлежат Месси, по ЗБ 6>4 в пользу Месси. Лионель лучший бомбардир в истории Европейского клубного футбола, лучший бомбардир в истории Ла Лиги и топ-5 лиг, лучший бомбардир в истории крупных турниров сборных(ЧМ+Континент).
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
Все равно Заболотный>Месси+Роналду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ювентиниус
Ответ Отец Абду
Интересно, кто лучше разбирается в футболе... Тренер Зенита или юзеры спортса?:)
😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Leon Betov
5 пенок в 7 матчах ЧМ никто повторить не сможет, рекорд на века
0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров - рекорд на века!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Leon Betov
Альварес - 467 минут на ЧМ Месси - 690 минут на ЧМ У Альвареса на 1 голевое действие (без учёта пенок) 93 минуты у Месси 115 минут Альварес>Месси
467/4 = 117. Ты слит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roni7730
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Роман
Лучше быть бомбардиром и забивать Баварии и другим топ-клубам в ЛЧ) Чем обладать талантливостью Меськи и отлетать 8 лет по 8:2 и тп.
Фанати меси думают меси всё умеет 🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий