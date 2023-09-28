Марио о весе в 85 кг при росте 189 см: «Конечно, в ЦСКА было немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Здоровье Питание Футбол

Марио Фернандес оценил физическую форму после перехода в «Зенит».

– Оцени свою форму и здоровье по десятибалльной шкале.

– Девять, практически десять. Превосходно себя чувствую. А вот когда я только пришел, было сказано много всякого вранья. Понятное дело, я 3-4 месяца был вне игры. Ничего удивительного в том, что я сразу не был готов показывать на 100% лучшую игру.

Но я не обращал на это внимания. Прекрасно знал себя, свое физическое состояние. И усиленно тренировался, потом набирал форму через игры и довольно быстро набрал кондиции. Поддерживаю их и сейчас, чтобы в каждом матче помогать «Зениту» на максимум.

– Вранье – это ты про новости о том, что «Зенит» затягивал твою презентацию якобы из-за жира и здоровья?

– Если сравнивать с периодом 10-летней давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры (сейчас Марио весит 85 кг при росте 189 см, в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил от 77 до 80 кг – Sports.ru).

– Тебя расстраивали эти нападки?

– Скажу так – я никогда в жизни никому не делал зла, ничего плохого, всегда качественно и на сто процентов выкладывался. И это я еще не все слухи о себе читал – специально не заходил в интернет, потому что понимал: с переходом в «Зенит» количество негатива сильно увеличилось.

Но то, что мне пересылали, конечно, огорчало. Я знаю правду, Бог знает правду. Повторюсь: никогда не делал здесь, в России, дурного, – сказал игрок «Зенита».

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24 комментария

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& Co1366
Марио обруссел:"Настоящий мужчина должен построить....жену, отрастить живот и посадить... печень."
+8
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S1rAlex
Ответ Ебздрогыч
Все так, Заза Джанашия не даст соврать
И Самир Насри)
+6
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Александр Терещенко
Я не жирный, я матёрый))
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Дмитрий
Ответ S1rAlex
И Самир Насри)
И Уэсли Снейдер)
+2
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justbored
Ах вот как это называется. ))
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Алексей Ненахов
Да норм , что вы на пацана накинулись ?
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Ебздрогыч
Все так, Заза Джанашия не даст соврать
+7
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Aleksey Yashin
Ответ S1rAlex
И Самир Насри)
И Эден Азар плюсует)
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Bucefall
Ответ Ебздрогыч
Все так, Заза Джанашия не даст соврать
И Руслан Пименов
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vzi
Ответ Eugene88
И денис бояринцев
Бояра только по окончании карьеры.
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S1rAlex
Ответ Дмитрий
И Уэсли Снейдер)
Ну и Роналдо9!
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S1rAlex
Ответ Eugene88
И денис бояринцев
И, простите за банальщину, Эден Азар
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Eugene88
Ответ S1rAlex
И Самир Насри)
И денис бояринцев
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S. A.
А кто тебе сказал, что ты мужчина, шкура?
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mj23.net
Ну вполне нормальный вес. Далеко не все даже до 30ти разницу в 10.
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Wiley Fox
Мужики матереют, бабы мужают

Клоун пусть это расскажет таким профи, как и Левандовски и Роналду

Роналду так меньше стал весить, потому как мышечная масса уходит, и он не допускает ожирения, как Левандовски

В зените в РПЛ игроки могут и по сотне весить. Все равно против них не играют в полную силу

Были бы кубки, там бы был новый провал и "осенний спад", как раньше. Вызванный тем, что кузяевых и других толстожопов чистили от допинга
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Jedef
А ещё мужчины данное ими слово держат
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доктор Ливси
Мамин пирожочек
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Russian Horse
О каком Боге он всё время затирает? О том. который изображен на 100 долларовой купюре?
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Max Zhomkov
я когда со спортом завязал очень хорошо заматерел - 98 кг при росте 185. Потом пришлось немного отматереть обратно для более комфортной жизни, щас 92 кг ))
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Фёдор Кузнецов
Если сравнить с тем как о его весе писали некоторые журналисты, он минимум 100 должен весить
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