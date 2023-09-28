Марио о весе в 85 кг при росте 189 см: «Конечно, в ЦСКА было немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет»

Марио Фернандес оценил физическую форму после перехода в «Зенит».

– Оцени свою форму и здоровье по десятибалльной шкале.

– Девять, практически десять. Превосходно себя чувствую. А вот когда я только пришел, было сказано много всякого вранья. Понятное дело, я 3-4 месяца был вне игры. Ничего удивительного в том, что я сразу не был готов показывать на 100% лучшую игру.

Но я не обращал на это внимания. Прекрасно знал себя, свое физическое состояние. И усиленно тренировался, потом набирал форму через игры и довольно быстро набрал кондиции. Поддерживаю их и сейчас, чтобы в каждом матче помогать « » на максимум.

– Вранье – это ты про новости о том, что «Зенит» затягивал твою презентацию якобы из-за жира и здоровья?

– Если сравнивать с периодом 10-летней давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры (сейчас весит 85 кг при росте 189 см, в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил от 77 до 80 кг – Sports.ru).

– Тебя расстраивали эти нападки?

– Скажу так – я никогда в жизни никому не делал зла, ничего плохого, всегда качественно и на сто процентов выкладывался. И это я еще не все слухи о себе читал – специально не заходил в интернет, потому что понимал: с переходом в «Зенит» количество негатива сильно увеличилось.

Но то, что мне пересылали, конечно, огорчало. Я знаю правду, Бог знает правду. Повторюсь: никогда не делал здесь, в России, дурного, – сказал игрок «Зенита».

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