Марио о компенсации «Интернасьоналу» за переход: «ЦСКА и другие тратят миллионы на новичков, а здесь всего 365 тысяч евро! Справедливые деньги»

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Марио Фернандес агенты деньги Футбол

Марио Фернандес объяснил, как появился пункт об отступных в его контракте.

В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го Марио объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал». Летом 2023-го ЦСКА пытался вернуть Фернандеса, но отказался выплачивать 365 тысяч евро отступных «Интернасьоналу». В итоге футболист перешел в «Зенит».

– Ты подписал контракт с «Интернасьоналом». Там содержался пункт про сумму около 400 тысяч евро, которую должен получить клуб, если тебя захочет кто-то еще. Как он появился?

– Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию.

А про компенсацию: речь идет не пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч – справедливые деньги для «Интера».

– Про «Интер» я понял. Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Ты решил: если ЦСКА правда меня хочет, согласится на условия?

– Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч! Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.

– Ты говорил, что ЦСКА не захотел платить эту сумму. ЦСКА же говорит, что был готов – только не ту часть, которая причиталась твоему агенту Жорже Машаду. Кто здесь прав?

– Встречный вопрос. В современном мире, когда происходит трансфер, неужели клуб, который его оплачивает, не платит агентские?

– Платит. Но выглядит так, что что ЦСКА серьезно обиделся на Машаду. Возможно, там посчитали: это его схема, это из-за него появился пункт про 365 тысяч.

– Никакой вины Машаду нет. Жорже – мой представитель с первого же момента в Москве. Вместе с ним я подписывал, а потом продлевал соглашение с ЦСКА. Он всегда был в моей жизни.

Повторю: при переходе игрока агенту полагается процент. Эти люди тоже работают над сделкой. Мне кажется, тут все совершенно справедливо.

Насколько я знаю, твои предположения верны: ЦСКА хотел заплатить только часть из 365 тысяч, причитавшуюся «Интеру», и не хотел платить агенту. А ведь эта выплата – опять-таки не какая-то космическая сумма, – заявил Фернандес.

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61 комментарий

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HK Traktor
А приостановил ты контракт с ЦСКА бесплатно или платил за это?
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Ezequiel93
Вот только они за тебя вообще не должны были платить никаких денег.
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Кирилл
Руководство ЦСКА пошло тебе навстречу и отпустили в Бразилию потому что "ты устал и хочешь к семье".
Но ты самостоятельно делаешь подлянку, возобновляя карьеру в бразильском клубе, так еще и САМ добавляешь пункт о выкупе своего контракта.

И еще удивляется почему ЦСКА не захотел сначала платить за то, что тебя отпустили бесплатно на вольные хлеба за счет твоей же договоренности с руководством...
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Ебздрогыч
Марио забывает, что в Бразилию он уехал при действующем контракте с ЦСКА. И если он такой принципиальный, то должен был его сначала расторгнуть, возможно с компенсацией армейцам. То есть где ему выгодно - его устраивают джентльменские соглашения, а где нет - указывает на контракт. Удобно
+69
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+65
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LoOk_InSiDe
Читаю его последние интервью и складывается впечатление, что перенесенные сотрясения мозга проявились у Марио не только в нервном тике (подергивания головой, вытягивание шеи) и пустом взгляде, но и серьезно сказались на его умственных способностях…
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glock17
Если такой умный, сам бы и заплатил эти деньги, раз для тебя это не такая большая сумма. Уважение к Интеру должно быть, а уважение к ЦСКА где? Тебя столько лет клуб вел, поддерживал, платил зарплату, закрывал глаза на то, что ты не учишь язык и давал переводчика, без вопросов отпустил в Бразилию, а в ответ кто-то и почему-то должен "уважать" бразильский Интернационале
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Arthas M
Что Марио,что Изидор лучше бы молчали или пиар служба Зенита старается обелить их имидж?)
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Ezequiel93
Ответ gsomeer
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С такой, что была договоренность с игроком, которому пошли на встречу и отпустили. А игрок в свою очередь подписал контракт с этой суммой за разрыв то ли по своей глупости и наивности, то ли от пофигизма.
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Streetbor
Отпустили бесплатно под честное слово, подписал какие-то мутные бумаги, где ЦСКА видите ли ещё и крайним хочет сделать. Негодяй 😎
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tolobas
По его словам, 365 тыс. - это копейки. Ну так сам заплатил бы
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Игорь Новиков
Сумма невеликая, да. Но отпустил-то ЦСКА бесплатно, пойдя на уступки тебе. С чего клуб потом платить должен был?
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МТБ
Эм... Странные суждения. Т.е. клуб можно сказать отпускает своего действующего игрока на контракте, а потом ещё должен кому-то платить деньги за возвращение? Сфигали?
Если провёл в клубе 10 лет и тебе уже пошли навстречу, зачем выдумывать какие-то офигительные истории?
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Кирилл
Ответ Arthas M
Что Марио,что Изидор лучше бы молчали или пиар служба Зенита старается обелить их имидж?)
Причем очень интересно получается, что оба эти интервью вышли в один день и практически в одно время )
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Mike 60
Все вроде складно говоришь … Но! Ты рвал контракт с ЦСКА ( как это выяснилось только летом), клуб поверил твоему «честному слову». Поэтому, по справедливости ты должен был 365 тыс из своего кармана заплатить Интеру. переходя обратно в ЦСКА.
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Алексей Ильин
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Заплатил бы сам, авнюк раный
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analogia
Что черт побери он несет ? Его абсурдные оправдания только еще больше усугубляют его гнилую личность. Иуда, он и в Бразилии - Иуда !
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Невский баклан
По справедливости как приостановил, так должен был и возобновить контракт, предатель!
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Бюрофакс Барселоны
Не испытывая большой симпатии к ЦСКА, читаешь и только диву даешься - прямо карикатурный антигерой.
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Vedved
Ответ gsomeer
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Да всем уже понятно, что он кинул коней. Непонятно только, зачем он пытается отмазаться?🤔
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Spartakus1984
Я не понимаю одного, какого фига ты Марио вообще подписал с каким либо клубом контракт? Тебя отпускали из ЦСКА отдохнуть так как ты начал ныть, что устал, а ты спустя время вместо возвращения полез в другую команду.Тебе пошли ан встречу и без компенсации с твоей стороны приостановили действующий контракт ,и с чего вдруг ЦСКА должен был в итоге быть еще в минусе, платив за тебя кому то?Они пошли на принцип а ты как неблагодарный себя повел.Надо было самому решать с бразильским клубом.НУ а ЦСКА опростоволосились, гордились семьей и вот результат.
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Babusya
Никак не успокоится чел. Ну, что за мелочный, пусть дальше богатеет в зените, там бабла от газпрома немеренно и пусть доит их.
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alexfreud
Ну и мудак
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Mihei4
Ответ LoOk_InSiDe
Читаю его последние интервью и складывается впечатление, что перенесенные сотрясения мозга проявились у Марио не только в нервном тике (подергивания головой, вытягивание шеи) и пустом взгляде, но и серьезно сказались на его умственных способностях…
Давно заметил как он постоянно нервно поправляет волосы после каждого игрового момента.
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Dmitry Orlov
Ответ Ебздрогыч
Марио забывает, что в Бразилию он уехал при действующем контракте с ЦСКА. И если он такой принципиальный, то должен был его сначала расторгнуть, возможно с компенсацией армейцам. То есть где ему выгодно - его устраивают джентльменские соглашения, а где нет - указывает на контракт. Удобно
Пресса, уже во время перехода в Зенит, писала, что не было там действующего контракта, и когда у Марио была "приостановка карьеры", по факту там было просто расторжение.
Если так, то там и правда всё было под честное слово.
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savik-A.M.
тут так то дело принципа , зачем платить за то что они из гуманных соображений отдали бесплатно , Бизнеса так себе ,
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