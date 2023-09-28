Марио о компенсации «Интернасьоналу» за переход: «ЦСКА и другие тратят миллионы на новичков, а здесь всего 365 тысяч евро! Справедливые деньги»

Марио Фернандес объяснил, как появился пункт об отступных в его контракте.

В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал». Летом 2023-го ЦСКА пытался вернуть Фернандеса, но отказался выплачивать 365 тысяч евро отступных «Интернасьоналу». В итоге футболист перешел в « ».

– Ты подписал контракт с « ». Там содержался пункт про сумму около 400 тысяч евро, которую должен получить клуб, если тебя захочет кто-то еще. Как он появился?

– Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию.

А про компенсацию: речь идет не пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч – справедливые деньги для «Интера».

– Про «Интер» я понял. Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Ты решил: если ЦСКА правда меня хочет, согласится на условия?

– Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь – всего 365 тысяч! Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть.

– Ты говорил, что ЦСКА не захотел платить эту сумму. ЦСКА же говорит, что был готов – только не ту часть, которая причиталась твоему агенту Жорже Машаду. Кто здесь прав?

– Встречный вопрос. В современном мире, когда происходит трансфер, неужели клуб, который его оплачивает, не платит агентские?

– Платит. Но выглядит так, что что ЦСКА серьезно обиделся на Машаду. Возможно, там посчитали: это его схема, это из-за него появился пункт про 365 тысяч.

– Никакой вины Машаду нет. Жорже – мой представитель с первого же момента в Москве. Вместе с ним я подписывал, а потом продлевал соглашение с ЦСКА. Он всегда был в моей жизни.

Повторю: при переходе игрока агенту полагается процент. Эти люди тоже работают над сделкой. Мне кажется, тут все совершенно справедливо.

Насколько я знаю, твои предположения верны: хотел заплатить только часть из 365 тысяч, причитавшуюся «Интеру», и не хотел платить агенту. А ведь эта выплата – опять-таки не какая-то космическая сумма, – заявил Фернандес.

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