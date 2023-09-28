Марио Фернандес: «Бог всегда со мной, полностью доверяю ему. Если бы не он, ничего бы в моей жизни не было»

Марио Фернандес рассказал о значении религии в жизни.

– Ты говорил, как Бог помогал тебе в разных ситуациях, в том числе нынешней [с переходом в «Зенит»]. А как именно помогал? Объясни тем, кто не так погружен в веру.

– Это и молитва, и просто вера. Вообще, если бы не Бог, ничего бы в моей жизни не было. Бог – это сила, которая направляет, дает тебе уверенность. Если Бог внутри тебя, то в твоей жизни, в жизни твоих близких все будет хорошо.

Бог всегда со мной, полностью доверяю ему свою жизнь. Знаю: он выберет для меня лучшее. Он направит меня. Бог велик. Я благодарен ему за все, что имею.

– Бывший игрок «Зенита» Юрий Роденков, ставший священником, повторял мне: я грешен, каждый день ругаю себя за грехи. В чем грешен ты?

– Конечно, никто не безгрешен, и я тоже. Я совершаю ошибки. Поэтому каждый день прошу Бога помочь стать лучше, чем я есть, – сказал защитник « », выступавший за ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS