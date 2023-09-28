Марио Фернандес: «Бог всегда со мной, полностью доверяю ему. Если бы не он, ничего бы в моей жизни не было»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес религия Футбол

Марио Фернандес рассказал о значении религии в жизни.

– Ты говорил, как Бог помогал тебе в разных ситуациях, в том числе нынешней [с переходом в «Зенит»]. А как именно помогал? Объясни тем, кто не так погружен в веру.

– Это и молитва, и просто вера. Вообще, если бы не Бог, ничего бы в моей жизни не было. Бог – это сила, которая направляет, дает тебе уверенность. Если Бог внутри тебя, то в твоей жизни, в жизни твоих близких все будет хорошо.

Бог всегда со мной, полностью доверяю ему свою жизнь. Знаю: он выберет для меня лучшее. Он направит меня. Бог велик. Я благодарен ему за все, что имею.

– Бывший игрок «Зенита» Юрий Роденков, ставший священником, повторял мне: я грешен, каждый день ругаю себя за грехи. В чем грешен ты?

– Конечно, никто не безгрешен, и я тоже. Я совершаю ошибки. Поэтому каждый день прошу Бога помочь стать лучше, чем я есть, – сказал защитник «Зенита», выступавший за ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
"Мы русские, с нами Бог", - добавил Марио и попрощался
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Алексей Ненахов
А Марио не знает ,что лож это одним из главных грехов ?
Не "лож", а "клади".
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Господь любит атеистов. Они не грузят его своими проблемами.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
feelthedroom@mail.ru
Ответ Сэйлор Мун
его право, человек верит в Бога и высшие силы, банально рад тому что ему на голову не упал кирпич, или не сбила машина. человек не властен над своей судьбой, ибо даже не знает что будет делать вечером. как сказал один товарищ в Мастер и Маргарите. человек не знает когда умрет, но самое интересное в том что умереть можно внезапно. так что человек своей судьбой явно не распоряжается в этом мире.
Например я точно знаю что буду делать в пятницу вечером : пить лагер и есть Раков.
Шах и мат , любители булгаковщины..
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ feelthedroom@mail.ru
Например я точно знаю что буду делать в пятницу вечером : пить лагер и есть Раков. Шах и мат , любители булгаковщины..
Почему "Раков" с большой буквы, как будто речь про форварда молодёжки Локомотива?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Превозмогатель
Ответ Direct free kick
Религия - тормоз развития. В Римской империи был водопровод, термы и даже хирургические операции на сетчатке глаза, но потом наступили века духовности и эпидемий чумы
В Риме не было религии?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэйлор Мун
его право, человек верит в Бога и высшие силы, банально рад тому что ему на голову не упал кирпич, или не сбила машина.

человек не властен над своей судьбой, ибо даже не знает что будет делать вечером. как сказал один товарищ в Мастер и Маргарите. человек не знает когда умрет, но самое интересное в том что умереть можно внезапно. так что человек своей судьбой явно не распоряжается в этом мире.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Ещё бы совесть была всегда с тобой
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
feelthedroom@mail.ru
Ответ Dmitry Orlov
Почему "Раков" с большой буквы, как будто речь про форварда молодёжки Локомотива?
Просто я к ним со всем уважением)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Превозмогатель
В Риме не было религии?
Как часто вы думаете о Римской империи?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Цаплинд
Ответ Максим Кутузов
А есть неглавные грехи? Мол, грех, но так себе
Разумеется. Данте всё ж объяснил в своё время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
аа, я думал, он сам добился играть на таком уровне, а оказывается, ему помогли
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Максим Кутузов
А есть неглавные грехи? Мол, грех, но так себе
За деньги , всё есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Кутузов
Ответ Алексей Ненахов
А Марио не знает ,что лож это одним из главных грехов ?
А есть неглавные грехи? Мол, грех, но так себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ришад Хайруллин
Ответ Сэйлор Мун
его право, человек верит в Бога и высшие силы, банально рад тому что ему на голову не упал кирпич, или не сбила машина. человек не властен над своей судьбой, ибо даже не знает что будет делать вечером. как сказал один товарищ в Мастер и Маргарите. человек не знает когда умрет, но самое интересное в том что умереть можно внезапно. так что человек своей судьбой явно не распоряжается в этом мире.
что ты написал хоть сам понял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Ответ 6tspey7tb5
Читер
тупо узумумв заюзал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Ответ damondiamond
аа, я думал, он сам добился играть на таком уровне, а оказывается, ему помогли
Читер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexey102rus
Вот же блаженный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Глянь-ка ты , разговорился, на брегах мойки, до этого три с половиной слова за 10 лет в России мог произнести, а на Мойке сразу бог помог! Талант южанина расцвел в «северной столице»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Бога верить - это хорошо,а врать не совсем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Lyakhov
Всегда с ним? То есть он тоже в Зенит перешел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная РФПЛ будущего
Марио, ты уже не в ЦСКА, поэтому Гинеру можно не льстить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Абызов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И почему я атеист?...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
А Марио не знает ,что лож это одним из главных грехов ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий