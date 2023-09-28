Гарсия о конфликте «Наполи» и Осимхена: «Раньше 80% времени тренера занимала работа на поле, теперь – внеспортивные ситуации с игроками и СМИ. Если вам это не нравится, придется заняться чем-то другим»

Теги серия А Италия Наполи Руди Гарсия соцсети Виктор Осимхен Футбол

Руди Гарсия высказался о конфликте Виктора Осимхена с «Наполи» из-за TikTok.

Напомним, во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А. Судья указал на точку, но нигериец не реализовал 11-метровый, и игра завершилась со счетом 0:0.

Вскоре после публикации ролика Осимхен удалил из инстаграма почти все посты, связанные с «Наполи», а его агент Роберто Календо заявил о возможном обращении в суд.

После матча с «Удинезе», в котором Осимхен забил впервые после 4 игр без голов, Гарсия заявил, что конфликт урегулирован: «Никто не хотел никого обидеть».

«Я тренирую почти 30 лет, и раньше 80 процентов времени занимала работа на поле, а 20 процентов – решение внеспортивных ситуаций вокруг игроков, руководства, СМИ. С некоторых пор на это уходит 80 процентов времени, а на происходящее на поле – только 20.

В наши дни это часть работы, и если вам это не нравится, тогда придется зарабатывать на жизнь чем-то другим», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.

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5 комментариев

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soyznik
football manager в реальной жизни.
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ArnoNeputevy
Если тренер работать не умеет, что ему остаётся? Только "внеспортивные ситуации" и СМИ.
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3192768.html?sl=1
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