Гарсия после 4:1 с «Удинезе»: «Для Хвичи было важно забить, теперь груз с его плеч спадет. Проблемы с Осимхеном? Никто никого не хотел обидеть»

Руди Гарсия прокомментировал домашнюю победу над «Удинезе».

«Наполи» обыграл « » в 6-м туре Серии А со счетом 4:1. забил впервые за полгода после 23 игр без голов.

Также свою безголевую серию из 4 игр прервал – после матча он пожал руку главному тренеру , с которым повздорил после замены в предыдущем туре.

«Я рад за ребят, приятно видеть, как «Наполи» контролирует игру, создает много моментов и прилагает усилия, чтобы удача повернулась в нашу сторону. Например, Кварацхелия дважды попал в каркас ворот, но в итоге забил. Он был невероятен, заработал пенальти, отдал голевую передачу, но важнее всего то, что он забил после всего этого, и это много значит для его настроя.

Теперь, думаю, этот груз спадет с его плеч. Я много говорил с ним, чтобы он не думал об этом слишком много и просто наслаждался игрой. Когда он играет в удовольствие, он в порядке.

Единственный негативный момент – это пропущенный гол, даже если Самарджич великолепно забил. Мы выиграли дома, но, что важно, победили так, как и хотели».

О ситуации Осимхена

«У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я пришел. Я рад, что он забил, ведь нападающие всегда хотят забивать. Ему тоже не везло с попаданиями в каркас в последних нескольких матчах, но я просил его сосредоточиться на игре.

Технически, сегодня он отдал голевую передачу, потому что я назначил его пенальтистом. Я никого не отстраняю от пенальти, если он совершает ошибку, но он решил отдать это право Зелиньскому.

В Болонье мы все были разочарованы тем, что не победили, а он был расстроен еще больше после незабитого пенальти, поэтому такое может случиться. Мы прояснили ситуацию, все встало на свои места.

В последние два дня возникли небольшие проблемы из-за неловкости. Никто не хотел никого обидеть – ни [клуб] своим видео с Виктором в TikTok, ни сам Виктор, удаливший посты в соцсетях. Это инстинктивные реакции, и это можно понять.

Это его аккаунт в соцсети, он может делать там все, что захочет. Все, что я могу сказать – он любит эту футболку и отдаст все ради «Наполи» в этом сезоне», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.

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