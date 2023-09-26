«Наполи» связался с экс-тренером «ПСЖ» Гальтье. У Гарсии есть 4 матча на исправление ситуации

Теги серия А Италия Наполи Руди Гарсия Кристоф Гальтье Футбол

«Наполи» может уволить Руди Гарсию спустя несколько месяцев после назначения.

По данным RMC Sport, неаполитанцы в последнее время контактировали с Кристофом Гальтье, покинувшим «ПСЖ» по окончании прошлого сезона. До назначения Гарсии он назывался одним из ведущих кандидатов на пост в клубе Серии А.

За последние 4 игры «Наполи» одержал лишь одну победу. Утверждается, что у Гарсии есть 4 матча на исправление ситуации.

Впереди у действующих чемпионов Италии встречи с «Удинезе», «Лечче», «Реалом» и «Фиорентиной».

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23 комментария

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Amalfitano
Я еще в прошлом сезоне писал, что команда проводит лучший сезон за последние 30 лет, сами игроки по отдельности проводит самый свой лучший сезон в карьере(лучше уже не будет. В том числе и у Хвичи), кроме что разве Осимхена, а президенту надо было продать нигерийца и Хвичу и сорвать банк. После этого сезона Хвичу захотят разве что клубы уровня Болоньи.

П.С. Ну а Спаллети всё вышесказанное мной понимал. Поэтому и ушел на пике. Иначе бы его уволили как уволят и Гарсию. Потолок этой команды это борьба за попадание в зону ЛЕ. То что произошло в прошлом сезоне это чудо уровня чемпионства Лестера.
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Назар Игорь
Хрен редьки не слаще. Зачем менять одного слабого тренера на ещё более слабого?
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Amalfitano
Ответ Pertinax Gandi
Возможно. Хотя "Наполи" все-таки в Италии более значимый клуб , чем Лестер в Англии. Вот если бы чемпионат выиграла "Салернитана", то пожалуй можно было бы сравнить с Лестером.
В том смысле, что никаких предпосылок для чемпионства Наполи не было. И в случае с Лестером перед началом сезона та же история. Клуб усилился копеечным корейцем, копеечным грузином, а в опорную зону взяли словака который в основном сидел на скамейке в Испании. И все они стали знаковыми фигурами в той команде и лучшими в Италии на своих позициях в том сезоне. А если к этому прибавить уход перед сезоном многолетних лидеров Оспина, Кулибали, Инсинье - шансов было еще меньше.
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Pertinax Gandi
Ответ Amalfitano
Я еще в прошлом сезоне писал, что команда проводит лучший сезон за последние 30 лет, сами игроки по отдельности проводит самый свой лучший сезон в карьере(лучше уже не будет. В том числе и у Хвичи), кроме что разве Осимхена, а президенту надо было продать нигерийца и Хвичу и сорвать банк. После этого сезона Хвичу захотят разве что клубы уровня Болоньи. П.С. Ну а Спаллети всё вышесказанное мной понимал. Поэтому и ушел на пике. Иначе бы его уволили как уволят и Гарсию. Потолок этой команды это борьба за попадание в зону ЛЕ. То что произошло в прошлом сезоне это чудо уровня чемпионства Лестера.
Возможно. Хотя "Наполи" все-таки в Италии более значимый клуб , чем Лестер в Англии. Вот если бы чемпионат выиграла "Салернитана", то пожалуй можно было бы сравнить с Лестером.
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Direct free kick
Наполи в серию B захотел? Физрук Галтье со своим скверным характером спустит клуб в бездну. Титул с Лиллем тут не сработает
а гарсия не физрук ?
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Amsterdam
Де лаурентису еще аукнется его конфликт со Спалетти. Хотя, может он так и задумывал: провальные результаты дадут основание продавать лидеров команды.
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Иван Шуткин
Мостовой свободен) Дайте шанс Великому тренеру
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ДедаДома.нет
Ответ Aleksey Yashin
А сейчас в Наполи не слишком много чернокожих и мусульман? А то Галатье может и отказать!
А ты поверил ?)
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Руслан Зимаков
Круговорот физруков, таки добрался до Европы))
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хавбек+
приглашать иностранца тренером в Неаполь дурацкая затея
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fc_champion
А смысл ждать эти четыре матча? Итак понятно: неаполитанская машина давно сломалась. Да, Удинезе в след. туре сам убогий по этому сезону - на 3 очка можно додавить тупо на классе. Потом будет Лечче, который с своему прошлогоднему навыку умело обороняться - научился забивать и идет в группе лидеров - тут бы очко спасти. Далее Реал в ЛЧ, который на ходу и сейчас просто на голову сильнее. Потом играющая Фиорентина, которая больше всего по стилю похожа на бегущий и куражный прошлогодний Наполи Спаллетти - там можно вообще с нулем остаться.
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Тюменец
Странный выбор. Но не так уж и много тренеров «на выданье», которые рванули бы в кризисный Наполи. И Неаполь, в принципе.
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Владимир Туаев
Интересно, а что значит 4 матча на исправление ситуации? Допустим 3-4 победы любой ценой при отвратительной игре или 1-2 победы при значительном улучшении самого качества игры?
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Кефтеме
Ответ Amalfitano
Я еще в прошлом сезоне писал, что команда проводит лучший сезон за последние 30 лет, сами игроки по отдельности проводит самый свой лучший сезон в карьере(лучше уже не будет. В том числе и у Хвичи), кроме что разве Осимхена, а президенту надо было продать нигерийца и Хвичу и сорвать банк. После этого сезона Хвичу захотят разве что клубы уровня Болоньи. П.С. Ну а Спаллети всё вышесказанное мной понимал. Поэтому и ушел на пике. Иначе бы его уволили как уволят и Гарсию. Потолок этой команды это борьба за попадание в зону ЛЕ. То что произошло в прошлом сезоне это чудо уровня чемпионства Лестера.
Последнее предложение вызывает вопросы, ты перегнул чуток. Всё выше сказанное абсолютная правда!
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Rokamadur
Ответ Amalfitano
Я еще в прошлом сезоне писал, что команда проводит лучший сезон за последние 30 лет, сами игроки по отдельности проводит самый свой лучший сезон в карьере(лучше уже не будет. В том числе и у Хвичи), кроме что разве Осимхена, а президенту надо было продать нигерийца и Хвичу и сорвать банк. После этого сезона Хвичу захотят разве что клубы уровня Болоньи. П.С. Ну а Спаллети всё вышесказанное мной понимал. Поэтому и ушел на пике. Иначе бы его уволили как уволят и Гарсию. Потолок этой команды это борьба за попадание в зону ЛЕ. То что произошло в прошлом сезоне это чудо уровня чемпионства Лестера.
100%лаурентис явно слишком много возомнил и посчитал удачное стечение обстоятельств + гений Спалетти за тенденцию. теперь и без денег и без титулов будет. кстати, думаю, джунтоли вряд ли бы похволил не продавать кису и осю, т.е. квара и осимхена
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