«Наполи» связался с экс-тренером «ПСЖ» Гальтье. У Гарсии есть 4 матча на исправление ситуации

«Наполи» может уволить Руди Гарсию спустя несколько месяцев после назначения.

По данным RMC Sport, неаполитанцы в последнее время контактировали с , покинувшим «ПСЖ» по окончании прошлого сезона. До назначения Гарсии он назывался одним из ведущих кандидатов на пост в клубе Серии А.

За последние 4 игры « » одержал лишь одну победу. Утверждается, что у есть 4 матча на исправление ситуации.

Впереди у действующих чемпионов Италии встречи с «Удинезе», «Лечче», «Реалом» и «Фиорентиной».

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