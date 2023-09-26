«Наполи» связался с экс-тренером «ПСЖ» Гальтье. У Гарсии есть 4 матча на исправление ситуации
«Наполи» может уволить Руди Гарсию спустя несколько месяцев после назначения.
По данным RMC Sport, неаполитанцы в последнее время контактировали с Кристофом Гальтье, покинувшим «ПСЖ» по окончании прошлого сезона. До назначения Гарсии он назывался одним из ведущих кандидатов на пост в клубе Серии А.
За последние 4 игры «Наполи» одержал лишь одну победу. Утверждается, что у Гарсии есть 4 матча на исправление ситуации.
Впереди у действующих чемпионов Италии встречи с «Удинезе», «Лечче», «Реалом» и «Фиорентиной».
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П.С. Ну а Спаллети всё вышесказанное мной понимал. Поэтому и ушел на пике. Иначе бы его уволили как уволят и Гарсию. Потолок этой команды это борьба за попадание в зону ЛЕ. То что произошло в прошлом сезоне это чудо уровня чемпионства Лестера.