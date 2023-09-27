Хвича забил впервые с марта и сделал ассист в игре «Наполи» с «Удинезе». Голов не было 23 матча
Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.
Вингер «Наполи» отметился голом на 74-й минуте матча 6-го тура Серии А с «Удинезе» (4:1, второй тайм). Также он отдал голевой пас Джованни Симеоне на 81-й.
В последний раз до этого грузинский футболист забивал 19 марта. Затем последовала 23-матчевая серия без голов в составе «Наполи» и сборной Грузии.
Подробно со статистикой претендента на «Золотой мяч» можно ознакомиться здесь.
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Полное комбо.
Заработал пеналь, забил гол, отдал ассист, пробил в обе штанги.
Хвиче удачи.
7 минут назад
Просто прорвало сегодня!
Полное комбо.
Заработал пеналь, забил гол, отдал ассист, пробил в обе штанги.
Браво Хвича !!