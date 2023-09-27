Хвича забил впервые с марта и сделал ассист в игре «Наполи» с «Удинезе». Голов не было 23 матча

Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.

Вингер « » отметился голом на 74-й минуте матча 6-го тура Серии А с « » (4:1, второй тайм). Также он отдал голевой пас на 81-й.

В последний раз до этого грузинский футболист забивал 19 марта. Затем последовала 23-матчевая серия без голов в составе «Наполи» и сборной Грузии.

Подробно со статистикой претендента на «Золотой мяч» можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS