Хвича забил впервые с марта и сделал ассист в игре «Наполи» с «Удинезе». Голов не было 23 матча

Теги Удинезе серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Джованни Симеоне Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.

Вингер «Наполи» отметился голом на 74-й минуте матча 6-го тура Серии А с «Удинезе» (4:1, второй тайм). Также он отдал голевой пас Джованни Симеоне на 81-й.

В последний раз до этого грузинский футболист забивал 19 марта. Затем последовала 23-матчевая серия без голов в составе «Наполи» и сборной Грузии.

Подробно со статистикой претендента на «Золотой мяч» можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Антон Фалафель
Просто прорвало сегодня!
Полное комбо.
Заработал пеналь, забил гол, отдал ассист, пробил в обе штанги.
+50
-1
+49
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Dimitri Gogiberidze
Игра была достойна звания "претендента на золотой мяч" .
+33
-5
+28
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Blaumerc
прорвало платину, теперь затопит голами и голевыми. И снова пойдут разговоры о переходе куда нибудь за 120 млн.
Хвиче удачи.
+22
-3
+19
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Pavelaznaurov
Классно сыграл в отборе,прокинул мимо вратаря и в пустые ворота——высочайший класс—-из ничего гол сотворил))))
+11
0
+11
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sorella
Ответ Кузя Гитарист
Комментарий скрыт
Антон Фалафель
7 минут назад

Просто прорвало сегодня!
Полное комбо.
Заработал пеналь, забил гол, отдал ассист, пробил в обе штанги.
+7
0
+7
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f0rmoceft
Удачи Хвиче, надеюсь после такого матча психологический груз с плеч упал и он продолжит забивать.
+7
-1
+6
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Креветки с лимоном
🇬🇪🇬🇪🇬🇪
+7
-2
+5
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Joni Kvarc
Сегодня он вернулся!!
Браво Хвича !!
+4
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Владимир Георгия
Я лично понял так, что часть болельщиков других команд даже не смотрят игры Наполи, а ориентируются поверхностно, забил Хвича или нет , сделал ассист или нет. Если нет гола то поднимают вой , типа сдулся итд. На самом деле в каждом матче он приносит большую пользу, обостряя моменты делает ассисты , но именно партнеры не исполняют голы. Если забьют с ассиста Хвичи, то сразу увидят , что он сделал ассист. Взять например игру с Брагой,-Хвича сделал 5 голевых ассистов, 70 процентов голевых моментов Наполи, выложил прекрасные ассисты и Зелинскому и Осимхену итд и все удары мимо, штанга итд. Даже гол забил Осимен после прессинга Хвичи, после чего защитник ошибся и дал пас Осимену. Итак в каждой игре. Но блогеры некоторые ревут, мол не забивает, не замечая его острые ассисты. Считаю, что Осимен оказывал давление на Хвичу , требуя ассисты, что Хвича и делал. Тоже самое происходит и с напарниками Рональду, Мбаппе, Хааланда и др, вся команда играет на них. Кроме того, например Руй давал Хвиче пасы на выход и Хвича включал дриблинг на скорости , забивая голы, даже от задницы Руя отскочил мяч Хвиче и Хвича сделал филлигранный ассист Виктору. Теперь Руй прекратил играть на Хвичу, а именно таким игрокам как Хвича надо постоянно давать выгодные пасы, чтобы далее он обострял и давал голевой ассист. После замены Осимена картина поменялась, -нет обязаловки играть на Виктора, Хвича заиграл как лидер и сделал массу интересных моментов и ударов по воротам.
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dato akhaladze
Ответ Кузя Гитарист
Pzdc меня грузины заминусовали
на, лови ещё один, на здоровье.
+5
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stubborn89
эксперты из предыдущих новостей уже начали переобуваться, или пока подождут?)
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Владимир Владимирович
И главное Руди Гарсия всегда его в старте ставит, не смотря на голевую засуху. Кварадона возвращается, держись Интер, или кто там на первом месте
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semakor@ya.ru
Осимхен собрал на себе весь негатив за последнее время и словно освободил Хвичу из оков
+1
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coimbra
оценка от sofascore.com - 9.6
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