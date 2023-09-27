Марио считает Головина «русским Малкомом»: «Саша выше остальных по уровню. Был бы счастлив еще поиграть с ним»

Теги ЦСКА Зенит Монако лига 1 Франция Марио Фернандес Александр Головин Малком Футбол

Марио Фернандес высоко оценил уровень мастерства Александра Головина.

– Из «Зенита» уехал Малком. Кого можешь назвать русским Малкомом, если такой футболист есть?

– Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной.

Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.

Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать, – сказал защитник.

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9 комментариев

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Артём Никулин
Головин реально топарь. Мне кажется, ни в одном клубе он не затерялся бы. Будь он условным Головиньо с бразильским паспортом, там бы уже очереди из топ-клубов строились бы.
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+4
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Дима
Ответ Назаров Дмитрий
ну, уверен, что ты этого жаждешь. Иначе как ещё сокрушаться ?)
что за глупость, в чем сокрушение. учись формулировать мысли яснее и не додумывай за других
+1
0
+1
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Назаров Дмитрий
Ответ Дима
Намекает на трансфер за 30 млн в ЗинитЗинитЗинит?
ну, уверен, что ты этого жаждешь. Иначе как ещё сокрушаться ?)
0
0
0
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Назаров Дмитрий
Ответ Дима
что за глупость, в чем сокрушение. учись формулировать мысли яснее и не додумывай за других
самое смешное, что ты сам сделал то же самое )
0
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Дима
Ответ Назаров Дмитрий
самое смешное, что ты сам сделал то же самое )
нет. это ты не умеешь читать просто
0
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