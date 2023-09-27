Марио считает Головина «русским Малкомом»: «Саша выше остальных по уровню. Был бы счастлив еще поиграть с ним»

Марио Фернандес высоко оценил уровень мастерства Александра Головина.

– Из « » уехал . Кого можешь назвать русским Малкомом, если такой футболист есть?

– Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в , играл с ним в сборной.

Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.

Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать, – сказал защитник.

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