Марио считает Головина «русским Малкомом»: «Саша выше остальных по уровню. Был бы счастлив еще поиграть с ним»
Марио Фернандес высоко оценил уровень мастерства Александра Головина.
– Из «Зенита» уехал Малком. Кого можешь назвать русским Малкомом, если такой футболист есть?
– Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной.
Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.
Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать, – сказал защитник.
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