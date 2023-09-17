Фернандес пропустит матч «Зенита» с «Рубином» из-за повреждения. Защитник будет готов к следующей игре
Марио Фернандес пропустит матч «Зенита» против «Рубина» из-за повреждения.
Об этом рассказал главный тренер петербуржской команды Сергей Семак.
«Мостовой чувствует себя лучше, слава богу, это не рецидив. Марио Фернандес остался дома, у него небольшое повреждение, к следующей игре будет готов», – сказал Семак.
«Рубин» примет «Зенит» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Матч состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.
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