Фернандес пропустит матч «Зенита» с «Рубином» из-за повреждения. Защитник будет готов к следующей игре

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Марио Фернандес пропустит матч «Зенита» против «Рубина» из-за повреждения.

Об этом рассказал главный тренер петербуржской команды Сергей Семак

«Мостовой чувствует себя лучше, слава богу, это не рецидив. Марио Фернандес остался дома, у него небольшое повреждение, к следующей игре будет готов», – сказал Семак. 

«Рубин» примет «Зенит» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Матч состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Получил травму во время того забега?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Шнякин зачем? Ведь не Спартак. Если ещё его стажёр - отключайте звук.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Кто то ему объяснил по человечески что так поступать нельзя. Ходит в очках. Хорошо не на костылях. Здоровья иудушке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Олег Сагайдачный
Шнякин зачем? Ведь не Спартак. Если ещё его стажёр - отключайте звук.
Будет со своими правилами лезть опять и трактовать их как истину.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Здоровья!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grindronik
Добегался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vićtor Diaź
Получил травму во время того забега?
Сначала дал заднюю (после своих слов), а потом и дёрнул заднюю🤓
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
слишком быстро к банкомату бежал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veni-Vidi-Vici
Главный матч сезона против ЦСКА сыграл, чуть ли не наизнанку там вывернулся, теперь можно и почиллить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий