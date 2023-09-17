Марио пропустит матчи с «Ахматом» и «Локо», скорее всего. Защитник «Зенита» выбыл на 2 недели
Марио Фернандес может пропустить до двух недель.
Защитник «Зенита» не попал в заявку на матч 8-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Сергей Семак заявил, что Фернандес пропускает матч из-за повреждения, но будет готов к следующей игре.
По информации инсайдера Ивана Карпова, бразилец наверняка пропустит матчи против «Ахмата» в Фонбет Кубке России и против «Локомотива» в чемпионате. Ожидается, что восстановление Фернандеса займет около двух недель.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
9 комментариев