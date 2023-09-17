Марио пропустит матчи с «Ахматом» и «Локо», скорее всего. Защитник «Зенита» выбыл на 2 недели

Теги Локомотив Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Ахмат Марио Фернандес Здоровье Футбол

Марио Фернандес может пропустить до двух недель.

Защитник «Зенита» не попал в заявку на матч 8-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Сергей Семак заявил, что Фернандес пропускает матч из-за повреждения, но будет готов к следующей игре.

По информации инсайдера Ивана Карпова, бразилец наверняка пропустит матчи против «Ахмата» в Фонбет Кубке России и против «Локомотива» в чемпионате. Ожидается, что восстановление Фернандеса займет около двух недель.

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9 комментариев

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jdrk
Карп снова свечку держит в раздевалке!
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Nick Crosier
Луди как к Карпину попадают,так все ломаются уже много лет.
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Тимур Таубаев
Ответ Nick Crosier
Луди как к Карпину попадают,так все ломаются уже много лет.
Так Фернандес не был вызван в сборную , лол
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KillerZ
В запой ушёл,совесть проснулась?
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Nick Crosier
Ответ Тимур Таубаев
Так Фернандес не был вызван в сборную , лол
В том списке преписе населения,который вызывали тоже прилично тех,которых патлатый и ко повредили.
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