Марио пропустит матчи с «Ахматом» и «Локо», скорее всего. Защитник «Зенита» выбыл на 2 недели

Марио Фернандес может пропустить до двух недель.

Защитник « » не попал в заявку на матч 8-го тура Мир с « ». заявил, что Фернандес пропускает матч из-за повреждения, но будет готов к следующей игре.

По информации инсайдера Ивана Карпова, бразилец наверняка пропустит матчи против «Ахмата» в Фонбет Кубке России и против « » в чемпионате. Ожидается, что восстановление Фернандеса займет около двух недель.

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