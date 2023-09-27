Марио о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не та позиция, на которую рассчитывали. «Краснодар», ЦСКА, даже «Ростов» – очень сильные команды, против нас настраиваются по-особенному»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес считает, что «Зенит» находится не на своем месте в таблице РПЛ.

После 9 туров «Зенит» с 17 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

– Ты переходил в «Зенит», в очередной раз ставший чемпионом. Сейчас непривычная картина: команда не на первом месте. Почему?

– «Зенит» в самом деле многократный и многолетний чемпион, 5 лет подряд завоевывал титул чемпиона России, брал кубки. Сейчас у нас не та позиция, на которую рассчитывали. Но это вполне объяснимо. Чемпионат сложный, все команды, особенно после стольких лет доминирования «Зенита», по-особенному настраиваются на каждый матч против нас.

«Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА – очень сильные команды. Даже и «Ростов», пусть сейчас у них не лучший период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли, – сказал защитник «Зенита».

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15 комментариев

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Dynamite
По какому принципу в заголовке из цитаты убрали Динамо и Спартак?
+7
0
+7
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Adjusted
Ответ Dynamite
По какому принципу в заголовке из цитаты убрали Динамо и Спартак?
По принципу спартаковского заговора.
+7
-3
+4
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Алешка Терминатор
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"против нас настраиваются по-особенному"

В команде без году неделя, а уже пропитался провинциальными комплексами
+11
-8
+3
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Gaymer feyl
Ответ Dynamite
По какому принципу в заголовке из цитаты убрали Динамо и Спартак?
Походу, по принципу: "1 клуб из Москвы"
+2
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Дима
приходил на изи бонусы за трофей, а тут еще стараться надо.
хотя вон Медведев дал инсайдером пищу про 2 млн за победу над московской командой.
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bro Lo
Уважаемый Марио, название последней команды, с которой играл "Зенит" - "Локомотив". [ˈləʊkəməʊtɪv] - это транскрипция :)
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Дмитрий9779
Надо на поле выкладываться весь матч,а не выходить шар катнуть на полчасика.
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Иван Тасминский
Ответ Dynamite
По какому принципу в заголовке из цитаты убрали Динамо и Спартак?
Надо было убирать Цска, оставляя все остальные
+2
-2
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Армейский Топор
Ответ Dynamite
По какому принципу в заголовке из цитаты убрали Динамо и Спартак?
По принципу что бы прям подчеркнуть что ЦСКА для Марио просто соперник теперь. Хорош новостник.
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Доктор Верховцев
Ответ Dynamite
По какому принципу в заголовке из цитаты убрали Динамо и Спартак?
Последний всем надоел.
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Назаров Дмитрий
Ответ Алешка Терминатор
"против нас настраиваются по-особенному" В команде без году неделя, а уже пропитался провинциальными комплексами
надеюсь , что ты бот, ибо большую азинею напишет только оооочень недалёкий человек
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Олег Ивакин
Ответ Дима
приходил на изи бонусы за трофей, а тут еще стараться надо. хотя вон Медведев дал инсайдером пищу про 2 млн за победу над московской командой.
Марио таким образом намекает, чтобы платили за Краснодар и Ростов, как за Спартак --5 лямов, тогда их обыграют :)
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