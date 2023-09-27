Марио о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не та позиция, на которую рассчитывали. «Краснодар», ЦСКА, даже «Ростов» – очень сильные команды, против нас настраиваются по-особенному»

Марио Фернандес считает, что «Зенит» находится не на своем месте в таблице РПЛ.

После 9 туров «Зенит» с 17 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мир , отставая от лидирующего « » на 4 очка.

– Ты переходил в «Зенит», в очередной раз ставший чемпионом. Сейчас непривычная картина: команда не на первом месте. Почему?

– «Зенит» в самом деле многократный и многолетний чемпион, 5 лет подряд завоевывал титул чемпиона России, брал кубки. Сейчас у нас не та позиция, на которую рассчитывали. Но это вполне объяснимо. Чемпионат сложный, все команды, особенно после стольких лет доминирования «Зенита», по-особенному настраиваются на каждый матч против нас.

«Краснодар», «Динамо», « », – очень сильные команды. Даже и «Ростов», пусть сейчас у них не лучший период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли, – сказал защитник « ».

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