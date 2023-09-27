Колосков об отказах играть с россиянами: «Начнется стихийная анархия по бойкотам, снежный ком. Решение о допуске правильное, но практических шагов для его реализации нет – ущербно»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА РФС Вячеслав Колосков квалификация Евро U-17 ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков высказался о бойкотах матчей с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Вскоре после решения УЕФА об отказе играть с российскими командами заявили в Англии, Польше, Латвии и Дании.

Кроме того, Шведский футбольный союз заявил, что не допустит участия женской сборной России U17 в чемпионате Европы.

«Дело в том, что пока о чемпионате Европы речи не идет, а только о возможных отборочных турнирах, поэтому так далеко заглядывать не надо. Это вопрос дискуссионный, никто еще не знает, сколько стран откажутся завтра, послезавтра – это только начало, сейчас пойдет такая цепочка, кто-то не отреагирует.

Решение о допуске было принято очень правильно с нашей точки зрения, футбола и здравых людей, но его ущербность в том, что оно не было подкреплено практическими шагами для реализации. Было совершенно очевидно, что ряд европейских стран, а, может быть, большинство будет против того, чтобы сборная России приезжала к ним домой, в их страну. Ведь у нас сейчас закрыто воздушное пространство в Европу, а многие страны запрещают допуск россиян.

В этих условиях УЕФА должен был бы продумать второй шаг – как развивать на практике решение, этого сделано не было, поэтому сейчас начнется стихийная анархия по бойкотам и отказам, то есть будет как снежный ком. Для начала нам нужно отобраться на турнир в Швецию, что тоже проблематично, сейчас этот разговор ни о чем. Никто ничего переносить не будет, а вот что будет делать УЕФА – для меня большой вопрос. Но я думаю, что из Швеции не будут сейчас переносить турнир», – сказал почетный президент РФС.

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2 комментария

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bomzerub
Ответ Бухгалтер2021
отказываются.потому что боятся проиграть
Пиши ещё, поржём.)))
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