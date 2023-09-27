Геркус о допуске российских команд U17: «Это не шанс, а унижение, обидную наклейку дают. Сами европейцы никогда не предали бы свои флаги»
Илья Геркус считает унизительными условия допуска российских молодежных команд.
Ранее заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов согласился со словами Дмитрия Губерниева о допуске российских команд U17 на турниры под эгидой УЕФА в нейтральном статусе: «Дают шанс – бери и используй. Дадут возможность пройти отбор на Евро – пусть проходят. Берите и выигрывайте. Мы итак знаем, откуда вы и под каким флагом».
«Мне кажется, коллеги, когда говорят: «надо брать, что дают» не понимают, что дают. И кто дает. Это не шанс дают. Это раздают унижение. Это наклейку обидную дают. И смотрят, наклеят на себя или нет.
Еще раз: вам разрешили играть на оскорбительных (для них, для европейцев прежде всего) условиях. Они сами бы никогда не предали бы свои флаги, это понятно или нет? Англичанин «никогда, никогда, никогда», как они поют не откажется от своего символа. У них главная песня про футбол называется «Three Lions On The Shirt». Про испанцев и итальянцев продолжать?
И не забывайте, что футбол – это игра. И когда в ней, в игре, меняют правила так, что одна из сторон заведомо унижена, это тоже часть игры. Принять или нет новые правила – для нас это тоже игра», – написал бывший президент «Локомотива» в телеграме.
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Молодые футболисты рады будут поехать и выступать на международных матчах. А тут опять шарманка про нас унижают во всем мире. Хотя куча кейсов, когда целые страны отстраняли от разных видов спорта (на тяжелую атлетику посмотреть), когда ловили за допинг спортсменов самых разных стран и т.д. Но ура-патриотизм основан во многом на теории осажденной крепости. "Мы в окружении", "все против нас" - когда люди верят в такое, ими легче управлять.
Олимпиада 80,
Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария шли не под национальными, а под олимпийским флагом, Новая Зеландия — под флагом Новозеландской ассоциации Олимпийских игр и Игр Содружества, а Испания — под флагом Олимпийского комитета Испании. При вручении медалей атлетам из этих стран звучали не национальные гимны, а олимпийский гимн.
Это и есть пропаганда. Отрицать очевидное. Белое - это черное.
Чуть больше года назад, Россия на Олимпиаде выступала без флага, гимна...
Он тогда возмущался?
Скорее всего , эти нынешние 17-летние уже вернутся на европейские поля с флагом , гимном как национальная сборная России...
Стоп!
А как же Валиева и Щербакова? :)
А касательно лицемерия по поводу отстранения. Так Россию тоже раньше не отстраняли. СССР после вторжения в Афганистан приехал на зимнюю Олимпиаду-80 в сша под своим флагом, Олимпиаду 84 сами бойкотировали. И далее: Чечня, Южная Осетия, спецоперация в Сирии, даже после Крыма серьёзных последствий не было, в том же 2014 году сборная по футболу играла на ЧМ под своим флагом и гимном, в 2018 и вовсе приняли ЧМ (куда те же англичане приехали). Просто не надо было переходить черту, вот и всё