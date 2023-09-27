Геркус о допуске российских команд U17: «Это не шанс, а унижение, обидную наклейку дают. Сами европейцы никогда не предали бы свои флаги»

Теги Сборная Англии по футболу сборная России U-17 премьер-лига Россия премьер-лига Англия УЕФА Дмитрий Губерниев Василий Конов Илья Геркус квалификация Евро U-17 Политика Футбол

Илья Геркус считает унизительными условия допуска российских молодежных команд.

Ранее заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов согласился со словами Дмитрия Губерниева о допуске российских команд U17 на турниры под эгидой УЕФА в нейтральном статусе: «Дают шанс – бери и используй. Дадут возможность пройти отбор на Евро – пусть проходят. Берите и выигрывайте. Мы итак знаем, откуда вы и под каким флагом».

«Мне кажется, коллеги, когда говорят: «надо брать, что дают» не понимают, что дают. И кто дает. Это не шанс дают. Это раздают унижение. Это наклейку обидную дают. И смотрят, наклеят на себя или нет.

Еще раз: вам разрешили играть на оскорбительных (для них, для европейцев прежде всего) условиях. Они сами бы никогда не предали бы свои флаги, это понятно или нет? Англичанин «никогда, никогда, никогда», как они поют не откажется от своего символа. У них главная песня про футбол называется «Three Lions On The Shirt». Про испанцев и итальянцев продолжать?

И не забывайте, что футбол – это игра. И когда в ней, в игре, меняют правила так, что одна из сторон заведомо унижена, это тоже часть игры. Принять или нет новые правила – для нас это тоже игра», – написал бывший президент «Локомотива» в телеграме.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MoleculaRU
Ответ Ебздрогыч
Ну англичане бы и не пошли в 21 веке освобождать Шотландию, например
Зато пошли «освобождать» Ирак
+39
-14
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Valyaev
Геркус очень-очень хочет на работу, поэтому выкрутил на полную "ватность" (системность, лояльность) своих заявлений, чтобы Газпром куда-нибудь взял в какой-нибудь Оренбург хотя бы или Сочи. По сути же мы слышим от него людоедские комментарии, глупые и лицемерные.
Молодые футболисты рады будут поехать и выступать на международных матчах. А тут опять шарманка про нас унижают во всем мире. Хотя куча кейсов, когда целые страны отстраняли от разных видов спорта (на тяжелую атлетику посмотреть), когда ловили за допинг спортсменов самых разных стран и т.д. Но ура-патриотизм основан во многом на теории осажденной крепости. "Мы в окружении", "все против нас" - когда люди верят в такое, ими легче управлять.
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Ответ Ебздрогыч
Ну англичане бы и не пошли в 21 веке освобождать Шотландию, например
Конкретно на Шотландию да. Но разные "дикие страны" англичане с удовольствием освобождали от разных диктаторов, сбрасывая на них вполне себе демократические бомбы.
+30
-14
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iPatrick
Геркус: "Англичанин «никогда, никогда, никогда», как они поют не откажется от своего символа. У них главная песня про футбол называется «Three Lions On The Shirt». Про испанцев и итальянцев продолжать?"

Олимпиада 80,
Австралия, Андорра, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франция и Швейцария шли не под национальными, а под олимпийским флагом, Новая Зеландия — под флагом Новозеландской ассоциации Олимпийских игр и Игр Содружества, а Испания — под флагом Олимпийского комитета Испании. При вручении медалей атлетам из этих стран звучали не национальные гимны, а олимпийский гимн.

Это и есть пропаганда. Отрицать очевидное. Белое - это черное.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Саяпин
Ответ NartApsua
Конкретно на Шотландию да. Но разные "дикие страны" англичане с удовольствием освобождали от разных диктаторов, сбрасывая на них вполне себе демократические бомбы.
Я не понимаю почему на правду минусы ставят? Это патриоты которые из страны уехали? Это абсолютная правда, можно огромный печень стран где англичане прямое участие в уничтожении стран играли
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сослан Бедоев
Ответ Ебздрогыч
Ну англичане бы и не пошли в 21 веке освобождать Шотландию, например
Англичане свой нос совали всегда, суют сейчас, и будут совать до конца времен в дела сотен государств, и будут вершить судьбы стольких стран, что России и не снилось )) Но если ты это чисто ради плюсиков, то ок, вопросов нет))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну англичане бы и не пошли в 21 веке освобождать Шотландию, например
+28
-22
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Ответ Ебздрогыч
Ну англичане бы и не пошли в 21 веке освобождать Шотландию, например
то есть в 19 можно было или в 20 , а щас все 21 век?) Ахаха, как же я ору с этого "а вот щас 21 век аррряя"
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дренажная вода 4
Ответ Артём Саяпин
Я не понимаю почему на правду минусы ставят? Это патриоты которые из страны уехали? Это абсолютная правда, можно огромный печень стран где англичане прямое участие в уничтожении стран играли
Потому что вместо того, чтобы нести ответственность за свои поступки, люди перекладывают на других.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Что такое "предательство флага"?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирковский Александр
Ответ Артём Саяпин
А ещё есть организация переворотов и эксплуатация стран, что ещё хуже чем война в некоторых случаях
Ну слава богу есть несколько островков свободы, в которых никто ничего не переворачивает и не эксплуатируют - КНДР, Венесуэла, Иран, Куба. Только почему-то все из них валят, а не наоборот.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Саяпин
Ответ Артём Саяпин
Я не понимаю почему на правду минусы ставят? Это патриоты которые из страны уехали? Это абсолютная правда, можно огромный печень стран где англичане прямое участие в уничтожении стран играли
А ещё есть организация переворотов и эксплуатация стран, что ещё хуже чем война в некоторых случаях
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Данайцев
Ответ Ебздрогыч
Ну англичане бы и не пошли в 21 веке освобождать Шотландию, например
Да, они просто не дали бы ей выйти из состава, прошлый референдум был предсказуем, а нынешнего желания шотландцев, они не хотят воплощать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дон Рэба
Не думал, что когда-нибудь буду солидарен с Геркусом. Насчёт унижения все верно. Ведь этот формальный допуск без флага ещё не гарантия участия. Вон уже всякие пшеки с лабусами начали ныть, что играть с нами не будут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Ивакин
Какая же короткая память у этого Геркуса.
Чуть больше года назад, Россия на Олимпиаде выступала без флага, гимна...
Он тогда возмущался?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Ивакин
Может быть, пусть сами футболисты решат, играть им или не играть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vfrc14
Не, ну ладно это бы сами мальчишки говорили - они кроме нынешнего триколора и гимна ничего и не пели и не поднимали. Но у этих то куда? У них уже 2 флага, 2 страны и 3 гимна за плечами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
УЕФА дает шанс молодым российским футболистам , " повариться " в общем европейском футбольном котле .
Скорее всего , эти нынешние 17-летние уже вернутся на европейские поля с флагом , гимном как национальная сборная России...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
европейцы сделают то, что им прикажет США
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
Лучшим ответом будет если наши пацаны ,без флага и гимна ,станут чемпионами Европы ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матрос Кот
Атака с двух направлений. Одни не хотят пускать,другие не хотят с мальчишками нашими игиать. А для них это было бы очень важно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Ивакин
Ответ СИ
Речь идёт о 17 летних .
т.е. 17-летним нельзя выступать без флага, а 18+ можно?
Стоп!
А как же Валиева и Щербакова? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
Ответ Сослан Бедоев
Англичане свой нос совали всегда, суют сейчас, и будут совать до конца времен в дела сотен государств, и будут вершить судьбы стольких стран, что России и не снилось )) Но если ты это чисто ради плюсиков, то ок, вопросов нет))
главный мировой праздник это день независимости от англичан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kumsaegi
Ответ Данила Данайцев
Да, они просто не дали бы ей выйти из состава, прошлый референдум был предсказуем, а нынешнего желания шотландцев, они не хотят воплощать
Ты серьезно собираешься такие вещи рассматривать каждый год? Прошлый референдум был в 2014 году. Что такого драматичного произошло, что ты сейчас требуешь повторного референдума?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ Артём Саяпин
Я не понимаю почему на правду минусы ставят? Это патриоты которые из страны уехали? Это абсолютная правда, можно огромный печень стран где англичане прямое участие в уничтожении стран играли
А, ну раз им можно, то почему бы нам нет? Такая логика? Судить их за то, что сами делаем?
А касательно лицемерия по поводу отстранения. Так Россию тоже раньше не отстраняли. СССР после вторжения в Афганистан приехал на зимнюю Олимпиаду-80 в сша под своим флагом, Олимпиаду 84 сами бойкотировали. И далее: Чечня, Южная Осетия, спецоперация в Сирии, даже после Крыма серьёзных последствий не было, в том же 2014 году сборная по футболу играла на ЧМ под своим флагом и гимном, в 2018 и вовсе приняли ЧМ (куда те же англичане приехали). Просто не надо было переходить черту, вот и всё
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий