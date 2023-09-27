Геркус о допуске российских команд U17: «Это не шанс, а унижение, обидную наклейку дают. Сами европейцы никогда не предали бы свои флаги»

Илья Геркус считает унизительными условия допуска российских молодежных команд.

Ранее заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» согласился со словами о допуске российских команд U17 на турниры под эгидой УЕФА в нейтральном статусе: «Дают шанс – бери и используй. Дадут возможность пройти отбор на Евро – пусть проходят. Берите и выигрывайте. Мы итак знаем, откуда вы и под каким флагом».

«Мне кажется, коллеги, когда говорят: «надо брать, что дают» не понимают, что дают. И кто дает. Это не шанс дают. Это раздают унижение. Это наклейку обидную дают. И смотрят, наклеят на себя или нет.

Еще раз: вам разрешили играть на оскорбительных (для них, для европейцев прежде всего) условиях. Они сами бы никогда не предали бы свои флаги, это понятно или нет? Англичанин «никогда, никогда, никогда», как они поют не откажется от своего символа. У них главная песня про футбол называется «Three Lions On The Shirt». Про испанцев и итальянцев продолжать?

И не забывайте, что футбол – это игра. И когда в ней, в игре, меняют правила так, что одна из сторон заведомо унижена, это тоже часть игры. Принять или нет новые правила – для нас это тоже игра», – написал бывший президент «Локомотива» в телеграме.

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