Канчельскис о решении УЕФА по командам U17: «Начали понимать, что политика и спорт – разные вещи. Мы заложники ситуации, а спортсмены ни при чем, они не виноваты»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Андрей Канчельскис квалификация Евро U-17 Политика Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис высказался о допуске российских юниорских команд к играм УЕФА.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Хорошо, что начали понимать, что политика и спорт – это две разные вещи. Мы заложники ситуации, а спортсмены здесь ни при чем, они не виноваты.

Дай бог, чтобы в дальнейшем взрослые команды тоже допустили к турнирам. Соревновались бы не политики, а спортсмены», – сказал бывший игрок сборной России.

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16 комментариев

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Азамат Кабертай
Ответ Сергей Никитин
У психиатра давно проверялся? Ты что то про ОИ 1980 года слышал?
я тебя оскорблял ? ты что себе позволяешь ?
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hulk&boloto
Андрюша, не старайся. Под тебя платных здесь пускать не будут...
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rude.
Они не такие (с)
Вопрос времени когда кто-то с европейских журналистов-осинтеров чекнет соцсети "нитакусь", и опубликует чью-то зетную риторику на всеобщее обозрение.
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Доктор Верховцев
Спортс! Верни старый сайт на место! Он и так тормозной был, теперь я успеваю чай заварить, пока страница грузится!
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Геннадий Туник
Они не виноваты,но ответственны за то,что молчат,как партизаны.А это тот случай,когда молчание-не золото.О таких спортсменах,как Сергей Карякин,я вообще молчу.
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caunte
Как это футболисты не при чем? Что-то я не видел, чтобы они в более-менее значительном количестве выступили против войны
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Артём Саяпин
Ответ trashbox
И ты, конечно же, сейчас приведешь примеры ? Ты же не свистун какой-нибудь, правда ?
А зачем?) главное суете создать)
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