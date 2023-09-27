Канчельскис о решении УЕФА по командам U17: «Начали понимать, что политика и спорт – разные вещи. Мы заложники ситуации, а спортсмены ни при чем, они не виноваты»

Андрей Канчельскис высказался о допуске российских юниорских команд к играм УЕФА.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Хорошо, что начали понимать, что политика и спорт – это две разные вещи. Мы заложники ситуации, а спортсмены здесь ни при чем, они не виноваты.

Дай бог, чтобы в дальнейшем взрослые команды тоже допустили к турнирам. Соревновались бы не политики, а спортсмены», – сказал бывший игрок сборной России.

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